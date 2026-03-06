Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Po nájezdech padl i Třinec s Karlovými Vary (1:2). Pardubice srazily Spartu v prodloužení 2:1 a v bezstarostné přestřelce uspěla Kometa proti Olomouci 5:4.
V předkole play off se utkají Třinec s Olomoucí, Karlovy Vary s Vítkovicemi, Sparta s Kladnem a Kometa Brno s Českými Budějovicemi.
Co přineslo poslední kolo extraligy:
- Hattrick Stevea Mosese. Americký útočník zajistil Hradci místenku ve čtvrtfinále.
- Hattrick Petra Fridricha. Tříbrankového hrdinu našla i Olomouc. Ta však na ledě Brna po divoké přestřelce padla. V čase 59:31 rozhodl o šesté domácí výhře mistra v řadě Lukáš Cingel.
- Ligu mistrů pro Plzeň. Západočeši vyhráli potřetí za sebou a konečné druhé místo jim zajistilo mezinárodní zápasy s elitními týmy. Kanadský útočník Christophe Lalancette se blýskl bilancí 2+1.
- Rekord beka Košťálka. Pardubický obránce v prodloužení rozhodl duel se Spartou, skóroval pošestnácté v ročníku a překonal klubový střelecký rekord obránců. Pardubice po utkání převzaly Pohár Jaroslava Pouzara pro nejlepší celek základní části.
Hradec Králové – Mladá Boleslav 3:1
Mladá Boleslav už nemohla vylepšit své třinácté místo, přesto při svém loučení se sezonou předvedla na východě Čech dobrý výkon a v prvních dvou třetinách domácí tým přestřílela.
Domácím však v úvodní části vyšly dvě krásné kombinace v podání třetího útoku. Obě zakončil exboleslavský Moses: nejprve zblízka přizvedl pod horní tyčku Kohoutovu přihrávku a později zakončil do prázdné branky po výměně kotouče s Klímou. Mezi oba góly se vešla úspěšná dorážka Buchteleho.
Královéhradeckému týmu navíc přitížilo vyloučení Klímy do konce zápasu za nesportovní chování po hromadné šarvátce. Možná i kvůli tomu se na hokejky domácích dostala nervozita a srovnat mohl ze dvou šancí Závora. Jednou mu sklouzl kotouč, podruhé narazil na Škorvánka.
Mužstvo Mountfieldu v polovině utkání zvýšil snahu. Dvakrát zakončoval volný útočník Nenonen, ale brankář Mokry byl vždy proti a skvěle vychytal i dorážejícího Haška. Na druhé straně po křížné nahrávce přestřelil junior Vlasák.
I ve třetí třetině měli svěřenci kouče Tomáše Martince dostatek šancí na to, aby pojistili své vedení. Dvakrát v rozmezí tří minut marně útočil na hattrick Moses a v zakončení se dál obrovsky trápil Nenonen, který minul v řadě vyložených možností.
Až na konci 56. minuty ujeli do přečíslení znovu Kohout s Mosesem a americký útočník završeným hattrickem definitivně potvrdil přímý postup Hradce Králové do čtvrtfinále vyřazovacích bojů.
9:09 S. Moses (M. Kohout, K. Klíma ), 17:01 S. Moses (K. Klíma , M. Kohout), 55:56 S. Moses (M. Kohout)
10:26 J. Buchtele (R. Koblížek)
S. Škorvánek - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - P. Kalina, D. Mudrák - T. Pavelka - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - M. Nenonen, C. Bunnaman, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - D. Sklenář, P. Hašek, J. Pour - Š. Marha
V. Mokry - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Vlasák, F. Pavlík - P. Gewiese, T. Čermák - M. Skärberg, V. Vochvest - P. Skalický, T. Fořt, R. Koblížek - J. Buchtele, V. Malínek, D. Gríger - P. Král, C. Berglund, A. Rekonen - J. Lichtag, J. Závora, F. Suchý
Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 4 154 (60 % z kapacity 6 890)Přejít na online reportáž
Plzeň – Vítkovice 5:2
Hosté sice vedli ještě v úvodu prostřední části 2:0, jenže střelecky výrazně aktivnější domácí hráči ještě do druhé přestávky skóre třemi góly otočili. V domácím dresu se dvěma brankami a asistencí blýskl Christophe Lalancette, třemi přihrávkami mu zdatně sekundoval Ondřej Rohlík. Vítkovičtí prohráli se Západočechy i počtvrté v sezoně.
Aktivnější domácí rychle dostali do tempa Hrachovinu, vítkovický gólman si poradil ve čtvrté minutě se střelou nekrytého Merežka. Hosté poté promarnili přesilovou hru a v 9. minutě jen kvůli faulu Hrivíka neskóroval do odkryté branky Lev. Následně paradoxně ve vlastním oslabení dokázal Hladonik povedenou střelou přes obránce nad Malíkovu lapačku zajistit Vítkovicím vedení.
Záhy mohl odpovědět Sedláček, jenže zblízka nepřekonal Hrachovinu a ve 13. minutě rozjetý Rohlík z levé strany trefil pouze levou tyčku. Poté domácí ubránili další soupeřovu přesilovku a znovu převzali iniciativu.
Již 22 sekund po zahájení prostřední části uspěl tečí Lalancette, jenže sudí po zhlédnutí videa gól neuznali pro zásah vysokou holí a naopak o pouhých 32 sekund později po Edmondsově šikovné přihrávce od zadního hrazení zvýšil zblízka Wesley na 2:0 pro hosty.
Domácí zareagovali náporem, ale Hrachovina zneškodnil Sedláčkovu šanci. Až ve 28. minutě se do odkryté branky trefil dorážkou Lalancette a hůře se pohybující hosté se dostali pod drtivý tlak. Dvě gólové příležitosti Teplého ještě Hrachovina zlikvidoval, ale ve 31. minutě už po ideální křížné nabídce Merežka vyrovnal Lalancette na 2:2.
Střeleckou převahu Indiánů navíc ve 34. minutě korunoval pohotovou dorážkou Schleissova pokusu Mikko Petman a dokonal během necelých sedmi minut obrat na 3:2. Vítkovičtí vzápětí po neúspěšné trenérské výzvě museli odolat přesilové hře a krátce před druhou sirénou je od další pohromy uchránil zákrok Hrachoviny proti Filipovu zakončení v přečíslení dvou na jednoho.
V úvodu závěrečné dvacetiminutovky hosté promarnili přesilovku a poté se už pouze bránili lépe kombinujícím Indiánům. Ve 48. minutě ještě Měchurovu přesilovkovou šanci Hrachovina kryl, o pět minut později už Lajunen ranou bez přípravy od modré čáry zvýšil na 4:2.
Rozjetí domácí další akce až příliš přehrávali. Brejk dva na jednoho zakončil po Simonově nabídce Filip slabě, ale v 56. minutě důrazný Měchura dokončil Rohlíkův průnik trefou na konečných 5:2.
27:11 C. Lalancette (J. Jeřábek, A. Měchura), 30:19 C. Lalancette (I. Merežko, O. Rohlík), 33:50 M. Petman (J. Schleiss, S. Percy), 53:01 V. Lajunen (C. Lalancette, O. Rohlík), 55:35 A. Měchura (O. Rohlík)
10:54 J. Hladonik (M. Hrivík), 20:54 J. Wesley (L. Edmonds)
N. Malík - P. Zámorský, D. Malák - I. Merežko, J. Jeřábek - V. Lajunen, S. Percy - K. Rubins - O. Rohlík, C. Lalancette, A. Měchura - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, M. Filip, D. Simon - J. Lev, L. Strnad, I. Sedláček - O. Pšenička
Vyloučení: 4:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 9:43, Počet diváků: 5 628 (75 % z kapacity 7 536)Přejít na online reportáž
Kladno – Litvínov 3:1
První třetinu před vyprodaným hledištěm (5200 diváků) si podmanilo Kladno, byť nevyužilo tři přesilové hry. Do vedení ho dostal Mendel střelou ke vzdálenější tyčce, když Forman přenesl hru mezi kruhy. Za smolaře byl Kelly Klíma - nejprve trefil spojnici litvínovské branky a pak tyčku. A nevyužitá zůstala i šance Lislera, který dotíral u tyčky. Hosté se na moc nezmohli, Středočeši ovládli první dvacetiminutovku na střely na branku 12:3.
Po první přestávce se však Litvínov vzchopil a zaměstnával brankáře Brízgalu. V jeho první větší šanci se ocitl kapitán Sukeľ, zůstal volný, jenže Brízgala vyjel a zmenšil mu střelecký úhel. Jak se využívají přesilové hry, ukázal Kladnu právě Sukeľ, který vložil hůl do rány Moravčíka od modré čáry a na jeho teč gólman nedosáhl.
Vyrovnaný stav netrval dlouho, po rychlé akci a křížném pasu Mendela zakončoval Konečný a puk krásně pověsil do horního rohu Čajanovy branky.
Konečný byl při chuti, i ve třetí třetině nebezpečně pálil z křídla, Čajan však puk chytil. Na druhé straně se snažil z otočky prosadit Šenkeřík. Za Kladno zahrozil Klíma po krásném uvolnění od Robinse, jenže u tyčky trefil jen brankáře hostů. Středočeši pak nevyužili ani další šance, ale při litvínovské power play zpečetil výhru střelou z úhlu do prázdné branky Marcel.
11:52 G. Mendel (M. Forman, M. Procházka), 37:36 J. Konečný (G. Mendel, M. Forman), 58:36 M. Marcel (D. Audette)
33:13 M. Sukeľ (M. Moravčík, D. Kaše)
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek, J. Trojna - W. Wylie - M. Marcel, D. Audette, N. Ojamäki - T. Robins, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - M. Ryšavý, O. Lisler, A. Bareš - O. Bláha
P. Čajan - Q. Schmiemann, K. Czuczman - A. Polášek, O. Baláž - P. Šenkeřík, M. Moravčík - M. Komuls - M. Peroutka, D. Kaše, N. Hlava - P. Koblasa, M. Sukeľ, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, J. Peroutka, T. Pištěk - M. Čajkovič, O. Jurčík, P. Zygmunt
Vyloučení: 2:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:28, Počet diváků: 5 200 (100 % z kapacity 5 200)Přejít na online reportáž
České Budějovice – Liberec 4:3N
Domácí začali aktivně. Novák záhy vyzkoušel pozornost libereckého gólmana Lukeše, potom si Valský vynutil Jansův faul, ale přesilovka byla neplodná. Sotva skončila, udělal Cibulka chybu na útočné modré čáře a dvojice Bílých Tygrů uháněla sama na Kloučka. Strážce českobudějovického brankoviště vyřešil těžkou situaci, ale při pokračujícím obléhání otevřel skóre zblízka Zeman.
Při následném vyloučení Pytlíka už si Jihočeši počínali dost bezradně. Znovu se začali osmělovat po několika minutách, kdy Olesen předvedl pěknou akci a po jeho přihrávce od zadního mantinelu zkoušel zakončit Harris.
Při pobytu Holešinského na trestné lavici ukázali Severočeši, jak se má naložit s početní výhodou a důrazný Petrovský u pravé tyčky přidal druhý gól. Následné pokusy Lantošiho či Tomana o zkorigování zlikvidovala liberecká obrana.
Na startu druhé části nepřekonal Petrovský zblízka Kloučka. Po Válově chybě na útočné modré čáře ve 27. minutě se ocitl v sólové jízdě Lenc, v rozhodujícím okamžiku byl faulovaný, ale neproměnil nařízené trestné střílení. Při Jansově trestu sehráli Jihočeši tentokrát přesilovku dobře a kapitán Bulíř snížil střelou bez přípravy z pravého kruhu.
Paradoxně však ožili hosté. Šanci nevyužil Lenc, poté Zachar zprava trefil tyčku. Podruhé v utkání Liberečtí využili přesilovku. Vytvořili zámek a při dalším signalizovaném faulu domácího beka Vály, jenž zároveň ztratil hůl, trefili klečícího Válu u levé tyčky, od něhož se kotouč odrazil do odkryté branky.
Do druhé sirény ještě byly k vidění další zajímavé akce na obou stranách. Skórovat se nepodařilo Ahacovi, Petrovskému ani českobudějovickým Lantošimu nebo Štencelovi.
Krátce po návratu Harrise z trestné lavice ujel jeho spoluhráč Přikryl, byl faulovaný a ujal se také trestného střílení, které proměnil kličkou do bekhendu. Brankáře Kloučka prověřil ostrou ranou z pravého kruhu Ahac, ale další minuty ubíhaly hlavně na polovině Liberce při rostoucím tlaku Motoru.
Nebezpečnou střelu vyslal Holešinský, potom domácí nevyužili vyloučení Vlacha, přestože přesilovka byla chvílemi drtivá. Na trestnou lavici usedl také Zeman, jenže zakrátko ho následoval i domácí Novák. V oslabení na Lukeše vypálil Cibulka, více než minutu před sirénou opustil Klouček brankoviště a Jihočeši vyrovnali při hře šest na pět. Z levého kruhu se trefil Lantoši.
V prodloužení se dlouho čekalo na výrazný okamžik. Teprve v závěru ohrozil Lenc českobudějovického Kloučka a doslova v posledních vteřinách jeli hosté ve dvou na jednoho, ale nestihli zakončit. V nájezdech se jako první trefil liberecký Pytlík, ale potom dvakrát po sobě, v páté a šesté sérii, skóroval Lantoši.
27:36 M. Bulíř (R. Lantoši, P. Pýcha), 43:50 F. Přikryl, 59:01 R. Lantoši (T. Cibulka, N. Olesen)
4:37 D. Zeman (F. Jansa, J. Vlach), 13:42 S. Petrovský (L. Ahac, R. Lenc), 31:53 F. Sandberg (S. Petrovský, R. Lenc)
Nájezd proměnil: 65:00 R. Lantoši, 65:00 R. Lantoši
Nájezd neproměnil: 65:00 F. Přikryl, 65:00 M. Bulíř, 65:00 B. Harris, 65:00 Š. Hoch
M. Klouček - O. Vála, O. Kachyňa - T. Cibulka, Š. Kubíček - J. Štencel, P. Pýcha - R. Vráblík - A. Holešinský, M. Bulíř, R. Lantoši - F. Přikryl, B. Harris, N. Olesen - P. Novák, Š. Hoch, J. Ordoš - M. Beránek, M. Toman, J. Valský - T. Chlubna
Š. Lukeš - M. Baránek, M. Ivan - K. Zile, D. Aubrecht - L. Ahac, D. Zeman - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - A. Němec, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar
Vyloučení: 6:5, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 241 (97 % z kapacity 6 421)Přejít na online reportáž
Pardubice – Sparta 2:1P
V sestavě Dynama pro zápas závěrečného 52. kola chyběli Červenka, Kelemen, Čerešňák nebo potrestaný Tourigny. Se Spartou nepřijeli Chlapík, Krejčík či Vesalainen.
První třetina nepřinesla žádné góly, ale hned několik vyloučení na obou stranách a zároveň nevyužitých přesilovek. V 19. minutě pak zaplněnou arénu pobavila bitka Ludviga s Vitouchem, kteří shodili rukavice. Souboj vyzněl pro kanadského beka v dresu Pardubic.
V závěru třetiny byl ještě vyloučen pardubický Vondráček, a tak Sparta vstoupila do druhého dějství v početní výhodě. Jenže po 16 vteřinách hry udeřil v oslabení Mikliš, který se opřel do puku, mířícího od zadního mantinelu, a přesnou střelou z první překonal Kováře.
V další velké šanci Pardubic se objevil Sedlák, hosté pak reagovali při hře čtyři na čtyři. Po vyhraném vhazování se puku ujal obránce Knot, který z kruhu propálil Subbana v brance Dynama.
Proti Košťálkovi pak zasáhl Kovář, velkou příležitost Pražanů nedotáhl Klepiš, jenž trefil tyčku. V závěru druhé třetiny se do další bitky zapojil Ludvig, který už měl mnohem více práce s Raškou. Pro kanadského beka zápas skončil a zamířil předčasně do kabiny.
Ve třetí třetině si nejprve zahráli v početní výhodě Pardubičtí, Kováře ale nezaskočila ani Kautova tvrdá rána. V 53. minutě pak rozehrála přesilovku Sparta, jenže po 90 vteřinách ji ukončil trest za příliš mnoho hráčů na ledě.
Když byl následně vyloučen Kryštof Hrabík, naskytla se Dynamu 64 vteřin dlouhá přesilovka pěti proti třem. Hosté se ubránili a bitva se přesunula do prodloužení. To rozhodl v čase 61:04 obránce Košťálek, kterému adresoval přihrávku Sedlák.
20:16 O. Mikliš, 61:04 J. Košťálek (L. Sedlák)
28:48 R. Knot
M. Subban - J. Ludvig, D. Gazda - T. Dvořák, O. Mikliš - L. Hájek, J. Košťálek - M. Hrádek - V. Macek, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, J. Kondelík , R. Kousal - V. Sobotka, M. Kaut, S. Fejes - P. Poulíček, T. Vondráček
J. Kovář - M. Seppälä, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - N. Seppälä - O. Hrabík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, M. Dzierkals - P. Kousal, J. Klepiš, T. Hyka - M. Vitouch, K. Hrabík, A. Raška
Vyloučení: 9:11, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0, Zásahy brankářů: 24:26, Počet diváků: 10 194 (100 % z kapacity 10 194)Přejít na online reportáž
Brno – Olomouc 5:4
Kometa potřebovala k potvrzení osmého místa získat minimálně bod, ale v úvodu zaspala. Hanákům stačilo pouhých osm sekund k tomu, aby po vyhraném buly přihrál Rutar Fridrichovi, který z mezikruží poslal puk k tyči Stezkovy branky.
Domácím chvíli trvalo, než se z rychle obdržené branky vzpamatovali, ve čtvrté minutě mohli dokonce inkasovat podruhé, ale Nahodil zblízka minul. Otěže utkání pak převzali Brňané a brzy se dočkali vyrovnání. Zbořil našel v útočném pásmu rozjetého obránce Zábranského, jehož tvrdá střela skončila u tyče Cichoňovy branky.
Možnost otočit skóre měli po akci Ilomäkiho mladíci Selič s Hartlem, stejně tak Hynek Zohorna. Nakonec se ale radovali podruhé hosté. Rayen Petrovický nahazoval puk před Stezku, v předbrankovém prostoru se nejlépe zorientoval opět Fridrich a svým 20. gólem v sezoně vrátil vedení na stranu Olomouce.
Brno začalo druhé dějství ofenzivně, dobrým pohybem si vynutilo převahu a hned z první přesilové hry i vyrovnání. Zbořil našel volného Zábranského a brněnský obránce se nemýlil - oslavil již 18. přesný zásah v ročníku.
Kometu ale v rozletu brzdily vlastní chyby a nedůraz před Stezkou. Rutarovu střelu gólman Jihomoravanů jen vyrazil před sebe a volný Navrátil si s dorážkou poradil - 2:3. V polovině základní hrací doby však narýsoval Ďaloga skvělou kolmici na modrou čáru Flekovi, který nájezd proměnil a 24. sezonním gólem opět vyrovnal.
Brno mohlo zásluhou mladíků Hartla a Seliče strhnout vedení na svoji stranu, jenže Cichoň se vyznamenal. Ve 36. minutě se zápas kvůli díře mezi ledem a mantinelem přerušil, mužstva odešla do kabin na řádnou přestávku, mezi třetinami se poté jen vystřídaly strany.
Ve třetí třetině se oba týmy snažily strhnout vedení na svoji stranu, do šancí se dostali Hartl a Flek u domácích, ale i hostující Krastenbergs a především Fridrich. Ve vlastním oslabení jel sám na Stezku, kterého sice překonal, jenže hattrick mu sebrali rozhodčí po zhlédnutí videa - puk podle jejich verdiktu nepřešel brankovou čáru.
Video hrálo roli i o dvě minuty později, kdy zblízka rozvlnil síť domácí Pospíšil v době, kdy byla posunutá branka. Rozhodčí trefu slovenského útočníka uznali a Brno tak šlo poprvé do vedení.
Ne na dlouho. Obrana úřadujícího mistra nebyla zrovna pevná, v 50. minutě se jí snadno prosmýkl Fridrich a tentokrát se už mohl ze svého hattricku radovat naplno.
V závěru třetího dějství měli více sil i šancí Brňané, jenže Hynek Zohorna, Pospíšil či Flek vítězný gól v základní hrací době nedali a zdálo se, že duel půjde do prodloužení. Nakonec ho však odmítl Cingel a 30 sekund před sirénou zblízka protlačil puk za Cichoně.
5:59 L. Zábranský (A. Zbořil, L. Cingel), 22:43 L. Zábranský (A. Zbořil, Š. Stránský), 29:09 J. Flek (M. Ďaloga, M. Gulaši), 47:42 K. Pospíšil (T. Zohorna), 59:31 L. Cingel
0:08 P. Fridrich (A. Rutar, J. Ondrušek), 18:50 P. Fridrich (R. Petrovický, R. Krastenbergs), 24:43 J. Navrátil (A. Rutar, M. Tomeček ), 49:01 P. Fridrich
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - M. Ďaloga, T. Bartejs - M. Gulaši, T. Beroun - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - T. Selič, A. Ilomäki, M. Hartl - L. Cingel, A. Zbořil, J. Ekrt - J. Süss
O. Cichoň - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, D. Řezníček - A. Rašner - P. Fridrich, D. Vitouch, R. Krastenbergs - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - O. Matýs, S. Kusko, J. Doktor - D. Ministr, L. Anděl, J. Mácha - M. Tomeček
Vyloučení: 2:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:24, Počet diváků: 7 700 (100 % z kapacity 7 700)Přejít na online reportáž
Třinec – Karlovy Vary 1:2N
Třinečtí hokejisté podlehli v posledním kole základní části doma Karlovým Varům 1:2 po samostatných nájezdech, uhájili ale páté místo. Oceláři prohrávali od 25. minuty, v oslabení udeřil Jakub Minárik. Brzy odpověděl v přesilové hře Ondřej Kovařčík. Zápas rozhodl Haralds Egle, jediný úspěšný střelec v nájezdech.
Třinec ještě živil před utkáním naději na přímý do čtvrtfinále. Potřeboval ale získat o dva body více než v souběžně hraném utkání Hradec Králové, aby se posunul do elitní čtyřky. Ve vyrovnané tabulce se musel ohlížet i za sebe. Měl jen jednobodový náskok před šestou Spartou a sedmými Karlovými Vary.
V úvodu utkání zahodil šanci hostující Minárik, který se ocitl sám před Mazancem, ale třineckého gólmana nepřelstil. Karlovy Vary nic extra nevymyslely ani v obou přesilových hrách. Na domácí straně zahrozil Flynn, který se zbavil protihráče, ale jeho nebezpečnou střelu z mezikruží vyrazil Frodl.
Oceláři hráli v úvodu tři přesilové hry a ve dvou se měnilo skóre. Poprvé udeřili hosté v oslabení: po Lukošikově střele zůstal puk volný v brankovišti, ve kterém Minárik přetlačil Sikoru a doklepl kotouč do prázdné branky. Vyrovnal Ondřej Kovařčík, který se prosadil střelou z mezikruží. Zanedlouho z podobného místa trefil jeho bratr Michal tyčku.
Tlak domácích sílil, v největší šanci se ale proti zakončení obránce Galvase rychle přemístil Frodl. Následně Oceláři ještě nevyužili v závěru druhé třetiny jednu početní převahu.
V poslední třetině si oba týmy vytvořily minimum šancí. Třinci stačil i bod, aby zůstal v tabulce před Karlovými Vary, ale v závěru základní hrací doby musel ubránit oslabení. V prodloužení trefil hostující Egle horní tyč. Právě Egle pak rozhodl rozstřel, ve kterém překonal Mazance bekhendovou kličkou.
26:30 O. Kovařčík (L. Hudáček, A. Nestrašil)
24:27 J. Minárik (A. Lukošik, R. Mamčics)
Nájezd neproměnil: 65:00 M. Růžička , 65:00 A. Nestrašil, 65:00 M. Daňo, 65:00 L. Hudáček, 65:00 O. Flynn
Nájezd proměnil: 65:00 H. Egle
Nájezd neproměnil: 65:00 J. Černoch, 65:00 R. Číp, 65:00 M. Kočí , 65:00 P. Tomek
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Cienciala, M. Roman, P. Hrehorčák
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - D. Mikyska, D. Moravec - R. Mamčics, A. Rulík - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - V. Jiskra, A. Lukošik, J. Minárik - R. Sapoušek, F. Koffer, H. Egle - P. Tomek, R. Číp, M. Váňa - T. Pastor, D. Sedláček
Vyloučení: 3:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 19:31, Počet diváků: 5 083 (94 % z kapacity 5 400)Přejít na online reportáž