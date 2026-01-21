ONLINE: Kometa ve šlágru vede. Na ledě Pardubic otevřel skóre Zbořil

Autor: ,
  17:52aktualizováno  18:27
Atraktivní dohrávku 22. kola přináší hokejová extraliga. Lídr z Pardubic v něm na domácím ledě čelí v repríze loňského finále mistrovské Kometě. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.
Fotogalerie4

Brněnský Zbořil střílí gól Pardubicím. | foto: ČTK

Dynamo drží v čele tabulky náskok sedmi bodů na druhou Plzeň. V neděli vyhrálo před svými diváky už popáté za sebou a odčinilo páteční porážku v Mladé Boleslavi, jež byla jediným utkáním bez bodového zisku za posledních 15 vystoupení.

ONLINE: Pardubice – Kometa Brno

Dohrávku 22. kola hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

„Každý bod je cenný, i dostat zápas do prodloužení, když to tolik nejde. Tabulka je letos hodně vyrovnaná, bude se to počítat,“ ví kapitán Lukáš Sedlák.

Pardubice nyní čelí poprvé v sezoně na domácím ledě Brnu, které v dubnu Východočechy připravilo v rozhodující sedmé finálové bitvě o titul.

Obhájci mají soupeři co vracet. Kometa ze dvou předchozích vzájemných klání ročníku získala jediný bod a vstřelila pouhé dva góly.

Na východ Čech ale přijíždí v dobrém rozpoložení, vyhrála čtyřikrát v řadě a zvládla poslední dvě venkovní střetnutí s Vítkovicemi a Spartou.

„Kluci padají po hlavě, snaží se zblokovat jakoukoliv střelu v jakémkoliv zápase. Snažíme se makat od první do poslední sekundy, abychom tu vítěznou šňůru co nejvíce natáhli,“ pochvaluje si brankář Aleš Stezka.

Podaří se sérii prodloužit i na půdě extraligového lídra?

Tipsport extraliga 2025/26
21. 1. 2026 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Kometa 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
10:35 A. Zbořil (J. Flek)
Sestavy:
R. Will - T. Dvořák, P. Čerešňák - J. Ludvig, M. Tourigny - O. Mikliš, D. Gazda - M. Hrádek - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - M. Kelemen, J. Kondelík , S. Fejes - R. Kousal, P. Poulíček, M. Kaut - J. Stránský, V. Sobotka, T. Vondráček
Sestavy:
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, R. Holland - T. Bartejs, M. Gulaši - M. Ďaloga - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Zbořil, J. Flek - L. Cingel, A. Kollár, M. Hartl - J. Kos, J. Ekrt, R. Ferda - D. Chludil

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

ONLINE: Kometa ve šlágru vede. Na ledě Pardubic otevřel skóre Zbořil

Brněnský Zbořil střílí gól Pardubicím.

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Komentář

Planeta Trump v Davosu. Americký prezident chce Grónsko a nechce větrníky

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Předseda SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek před hlasováním o...

Zelená je tráva, číselníky, ty jsou hra. Odstartuje značka Rolex nový trend mezi hodinkami?

Tremblage Green od Moritz Grossmann

Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Lidé kráčí po ulici v mrazivém zimním dni v Kyjevě na Ukrajině. (16. ledna 2026)

Staří bílí muži

Pád ajatolláhů v Íránu by nemusel znamenat demokracii, upozorňuje expert

Speciálním hostem podcastu Staří bílí muži k Íránu byl Břetislav Tureček,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.