ONLINE: Kometa ve šlágru vede. Na ledě Pardubic otevřel skóre Zbořil

Dynamo drží v čele tabulky náskok sedmi bodů na druhou Plzeň. V neděli vyhrálo před svými diváky už popáté za sebou a odčinilo páteční porážku v Mladé Boleslavi, jež byla jediným utkáním bez bodového zisku za posledních 15 vystoupení.
„Každý bod je cenný, i dostat zápas do prodloužení, když to tolik nejde. Tabulka je letos hodně vyrovnaná, bude se to počítat,“ ví kapitán Lukáš Sedlák.
Pardubice nyní čelí poprvé v sezoně na domácím ledě Brnu, které v dubnu Východočechy připravilo v rozhodující sedmé finálové bitvě o titul.
Obhájci mají soupeři co vracet. Kometa ze dvou předchozích vzájemných klání ročníku získala jediný bod a vstřelila pouhé dva góly.
Na východ Čech ale přijíždí v dobrém rozpoložení, vyhrála čtyřikrát v řadě a zvládla poslední dvě venkovní střetnutí s Vítkovicemi a Spartou.
„Kluci padají po hlavě, snaží se zblokovat jakoukoliv střelu v jakémkoliv zápase. Snažíme se makat od první do poslední sekundy, abychom tu vítěznou šňůru co nejvíce natáhli,“ pochvaluje si brankář Aleš Stezka.
Podaří se sérii prodloužit i na půdě extraligového lídra?
R. Will - T. Dvořák, P. Čerešňák - J. Ludvig, M. Tourigny - O. Mikliš, D. Gazda - M. Hrádek - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - M. Kelemen, J. Kondelík , S. Fejes - R. Kousal, P. Poulíček, M. Kaut - J. Stránský, V. Sobotka, T. Vondráček
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, R. Holland - T. Bartejs, M. Gulaši - M. Ďaloga - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Zbořil, J. Flek - L. Cingel, A. Kollár, M. Hartl - J. Kos, J. Ekrt, R. Ferda - D. Chludil
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž