Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Mladoboleslavští si na severu Čech připsali v sedmém přípravném utkání šestou výhru, při jediné porážce doma s Plzní zápas ztratili až v prodloužení. Dnes po brzké trefě domácího Kevina Czuczmana otočili vývoj na 3:1. Třikrát se hosté prosadili v početních výhodách.
Třinečtí Oceláři prožili mimořádně nepovedenou úvodní třetinu, po níž vedla Banská Bystrica už 4:0. Skóre pak v úvodu třetí dvacetiminutovky narostlo na 6:1. Třikrát se v dresu vítězů prosadil Michal Kabáč.
Hanáci v Žilině dvakrát vedli, ale těsný náskok 2:1 neudrželi – při hře bez gólmana vyrovnal Ryder Korczak. V 64. minutě vystřelil hostům vítězství Jakub Navrátil. Žilinu udolali Olomoučtí během přípravy podruhé – 5. srpna vyhráli doma 2:1.
České Budějovice podlehly Linci 1:3, přestože zásluhou Michala Bulíře vyhrály první dvacetiminutovku. Motor sice zvládl úvodní přípravný duel v Táboře, od té doby však sbírá jen porážky, ta dnešní byla již šestá v řadě.
Hokejisté Vítkovic hráli se Zlínem dlouho bez branek, před polovinou utkání se však prosadil po rychle využité přesilovce Patrik Zdráhal, Ostravané nakonec i díky bezchybnému gólmanovi Dominiku Hrachovinovi triumfovali 3:0.
27:24 Zdráhal (Hauser, Abdul)
45:27 Prčík (Hladonik)
51:17 Hladonik
Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Zbořil, Leahy, Budík, Brůna, Prčík, Port – Kalus (C), Nellis, Yetman – Macias, Hanzl, Zdráhal (A) – Abdul, Hladonik, Řehák – Bambula, Přibyl, Hauser
Čiliak (Huf) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Štibingr – S. Salonen, Holík, Říčka (A), Válek, Kverka, Šlahař, Paukku, Sadovikov, Vracovský, Heš, Sedláček (C), Kratochvíl
Rozhodčí: Hradil, Obadal – Blažek, Peluha
01:13 Czuczman
42:23 Plutnar
09:09 Moses (Berglund)
18:24 Buchtele (Lintuniemi)
34:43 Fořt (Pyrochta)
57:09 Moses
Tomek (Čajan) – Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Baláž, Czuczman, Baránek – Maštalířský, Sukeľ, Koblasa – Pištěk, Holmström, Hännikäinen – Gut, D. Kaše, Hlava – Jurčík, Jícha, Brož.
Furch (Mokry) – Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, Čech, Pavlík (C), Skärberg – Moses (A), Fořt, Skalický – Rekonen, Gríger, Buchtele – Mazura, Hradec, Berglund – Lichtag, Závora, Suchý.
13:35 Bulíř (Štencel, Přikryl)
25:58 Roming (Knott)
37:17 Knott (Collins)
58:37 Aigner
Strmeň (Klouček) – Cibulka, Doudera (C), Vála, Pýcha, Štencel, Vráblík – Lantoši, Harris (A), Olesen – Kubík, Bulíř (A), Koláček – Beránek, Přikryl, Novák – Chlubna, Toman, Humeník
Tironnen (Honeckl) – Wurschl, Roe, Ograjenšek, Collins, Lebler, MacKinnon, Sollinger – Oschgan, Knott (C), Romig, Moro, Lindner, Neubauer, Predan, Geifes, Tialler, Kragl, Kristler, Pusnik, Aigner
Rozhodčí: Trnka, Pražák – Jindra, Zíka
Počet diváků: 1018
24:14 Nestrašil (Adámek, M. Růžička)
46:17 M. Kovařčík (O. Kovařčík, Cienciala)
49:36 Střondala (J. Galvas)
06:43 Kukuča (Čunderlík)
12:36 Kabáč (Lucas)
18:05 Kabáč (Valach, Zigo)
19:58 Faith (Myklukha)
38:57 Kabáč (Meszároš, Galipeau)
43:56 Šoltés (Galipeau)
Mazanec (Schnattinger) – Adámek, Nedomlel (A), D. Musil, J. Galvas, Byrtus, Koch – M. Růžička, Cienciala, Flynn – Kurovský, Vrána, Daňo – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík (C) – Hrehorčák (A), Střondala, Dravecký.
Rabčan (Vītols) – Lucas, Galipeau, Michalčin, Meszároš, Macejko, Žabka – Turnbull, Myklukha, Faith – Kukuča, Jasenec, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Čunderlík, Ondrušek, Matoušek.
Rozhodčí: Vrba, Cabák – Lederer, T. Raszka