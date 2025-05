Piastri, který si oproti startu polepšil o tři pozice, vyhrál čtvrtý závod v sezoně a šestý v kariéře. Druhý Norris nenavázal na triumf ze sobotního sprintu. McLaren získal druhý double v sezoně, podobně uspěl také v Číně. Vítěz sobotní kvalifikace a úřadující mistr světa Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu dojel čtvrtý.

„Je to úžasné. Ještě před dvěma lety jsme tu byli nejpomalejším týmem a myslím, že jsme dostali i dvě kola. Takže vyhrát teď tenhle závod s náskokem o více než 35 vteřin před třetím jezdcem je neuvěřitelné,“ řekl před televizními kamerami Piastri.

„Včera to bylo zrádné a kvalifikace byla pravděpodobně jedna z těch letos nejnáročnějších. Souboje s Maxem byly skvělé a musel jsem být opatrný. Auto ale bylo dnes výborné,“ doplnil.

Verstappen, kterému se v týdnu narodila dcera Lily, svedl po startu souboj s Norrisem. Nizozemec v první zatáčce probrzdil, vedení ale uhájil. Norris vyjel mimo trať a propadl se na sedmé místo. Závod skončil pro Jacka Doohana z Alpine, který doplatil na kolizi s Liamem Lawsonem.

„Max bojoval jako vždycky dobře a já za to zaplatil. Tak to ale je. Když do toho nepůjdu, lidé si budou stěžovat. A když do toho jdu, stěžují si stejně, takže nemůžete vyhrát. Udělal jsem zkrátka to, co jsem v daný moment považoval za správné,“ uvedl Norris.

Po skončení režimu virtuálního safety caru se na druhé místo dostal Piastri. Vpřed se posouval i Norris, který se již v devátém kole vrátil na třetí příčku. O chvíli později se Piastri dotáhl na vedoucího Verstappena a po sérii soubojů se před něj dostal ve 14. kole do vedení.

O kolo později zaútočil na Verstappena také Norris, Nizozemec se ale na čas ubránil. V 17. kole už Norris uspěl, zkrátil si ale trať a musel soupeři přepustit pozici zpět. Brzy nato Brit zvládl další souboj s Verstappenem lépe a zařadil se na druhé místo. Vedoucí Piastri si mezitím vypracoval devítivteřinový náskok.

Ve 27. kole zajel Verstappen pro nové pneumatiky. O dvě kola později odstoupil kvůli potížím s motorem Oliver Bearman z Haasu a vedení závodu aktivovalo opět režim virtuálního safety caru. Piloti McLarenu Piastri s Norrisem absolvovali double pit stop a udrželi první dvě příčky. Na třetí pozici se vyhoupl Russell, který se vrátil po zastávce v boxech před Verstappenem.

„Jsem moc rád, že jsem dojel na třetím místě. Nebylo snadné udržet Maxe za sebou, ale věděl jsem, že pokud neudělám chybu, tak ho před sebe nepustím,“ řekl Russell.

Ve druhé polovině závodu se již pořadí v čele neměnilo. Na sedmém a osmém místě si dvakrát prohodili pozice piloti týmu Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa Hamilton v závěru ještě svedl tvrdý souboj s Carlosem Sainzem, navzdory vzájemné kolizi ale pozici uhájil.

Mistrovství světa bude pokračovat 18. května Velkou cenou Emilie-Romagny v Imole.