Russell v neděli v Sao Paulu stojí na roštu až na sedmé pozici namísto druhé z kvalifikace. V první řadě se tak vedle sebe postaví sesazený šampion Norris a jeho nástupce Antonelli.
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Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Penalizace za použití nové pohonné jednotky nad rámec pravidel nebo výměny dílů obdrželi i další jezdci. Čtvrtý muž kvalifikace Charles Leclerc z Ferrari se posune o deset pozic a z konce startovního roštu budou kromě Verstappena startovat i Lewis Hamilton z Ferrari nebo Sergio Pérez z Cadillacu.
Druhou řadu tak obsadí pátý a šestý muž kvalifikace – Liam Lawson z Racing Bulls a Němec Nico Hülkenberg z Audi.