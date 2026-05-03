Formuli 1 vládne devatenáctiletý Antonelli, v Miami vyhrál potřetí za sebou

  21:24aktualizováno  21:29
Italský teenager Andrea Kimi Antonelli utíká všem soupeřům v celkovém pořadí mistrovství světa F1. V americkém Miami přišel po startu o první místo z kvalifikace, ale popracoval se zpět a nikým neohrožován si dojel pro třetí vítězství za sebou. Za pilotem Mercedesu projel cílem druhý úřadující šampion Lando Norris z McLarenu před svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim.
Kimi Antonelli vítězí ve Velké ceně Miami. | foto: AP

Norris skončil druhý se ztrátou 3,264. V závěru se Antonellimu přibližoval, ale ohrozit ho nedokázal.

Devatenáctiletý Ital vyhrál třetí ze čtyř závodů v sezoně a navázal na triumfy z Japonska a Číny. Vybojoval třetí triumf v kariéře a stal se také prvním jezdcem v Miami, který zvítězil po startu z pole position. Tým Mercedes si připsal čtvrtou výhru v tomto ročníku F1.

Velká cena Miami F1

ONLINE reportáž ze závodu.

Druhý Norris navázal na zlepšenou formu McLarenu. Úřadující mistr světa, který vyhrál sobotní sprint, si oproti startu polepšil o dvě místa. Třetí Piastri skončil třetí po startu ze sedmé příčky.

Závod začal kvůli nepříznivé předpovědi počasí o tři hodiny dříve. Místo původních 22:00 SELČ odstartoval v 19:00. Úvod přinesl řadu dramatických situací. Vítěz kvalifikace Antonelli se po horším startu propadl, druhý Max Verstappen klesl po smyku až na desátou příčku. Do čela se dostal Charles Leclerc z Ferrari, Antonelliho později předjel i Norris.

Souboj Maxe Verstappena a Kimiho Antonelliho krátce po startu Velké ceny Miami

V šestém kole nejprve skončil v bariéře Isack Hadjar z Red Bullu a v kokpitu se rozčiloval. Brzy nato havarovali také Pierre Gasly a Liam Lawson. Gasly při kolizi letěl s monopostem vzhůru nohama, z incidentu vyvázl v pořádku. Na trať vyjel safety car a Verstappen se po zastávce v boxech propadl na 16. místo.

Po restartu vystřídal ve 13. kole Leclerca v čele Norris, Monačan poté neudržel ani druhou příčku před Antonellim. Verstappen se naopak posouval vpřed. V 21. kole jel do boxů Russell. O kolo později následoval Leclerc, Monačan ale doplatil i na pomalejší zastávku a příčku před Russellem neudržel. Po dalších zastávkách v boxech se do čela dostal Verstappen, ve vedení byl však jen chvíli, než ho předjeli Antonelli a Norris.

Do boje o stupně vítězů se vrátil Leclerc: nejprve překonal Russella a ve 47. kole také Verstappena. Monacký pilot ale v dramatickém závěru stupně vítězů neudržel. Nejprve se před něj v posledním kole dostal Piastri a poté, co Leclerc poškodil po smyku vůz, šli před něj v závěru i Russell a Verstappen. Na cílové rovince ho tak bývalý tenista a vítěz 23 grandslamových titulů Rafael Nadal odmával na šestém místě.

Mistrovství světa bude pokračovat za tři týdny Velkou cenou Kanady.

Velká cena Miami

závod mistrovství světa vozů formule 1

1. Antonelli (It./Mercedes) 1:33:19,273, 2. Norris (Brit./McLaren) -3,264, 3. Piastri (Austr./McLaren) -27,092, 4. Russell (Brit./Mercedes) -43,051, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -43,949, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,245

Průběžné pořadí MS (po 4 z 22 závodů): 1. Antonelli 100, 2. Russell 80, 3. Leclerc 63, 4. Norris 51, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) 49, 6. Piastri 43

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 180, 2. Ferrari 112, 3. McLaren 94, 4. Red Bull 30, 5. Alpine 21, 6. Haas 18

