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První výhra v sezoně F1 pro Verstappena. Ovládl chaotický závod v Malajsii

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  12:50aktualizováno  13:15
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Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii. | foto: AP

Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii. Vlevo druhý...
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
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Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii opanoval bývalý mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Poprvé v sezoně se tak postavil na nejvyšší stupínek. Za ním dojel lídr seriálu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, stupně vítězů doplnil Lewis Hamilton s vozem Ferrari.

Čtyřnásobný mistr světa Verstappen porazil na trati v Sepangu o 2,307 sekundy Antonelliho, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, jenž závod nedokončil.

Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Získal 72. vítězství v kariéře a první od loňské Velké ceny Abú Zabí. Uspěl poté, co byl start závodu o hodinu a půl odložen kvůli dešti a následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole.

ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY BAHRAJNU V MALAJSII F1

Závod jsme sledovali minutu po minutě.

Závod v Malajsii byl náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem.

Druhý Antonelli skončil na stupních vítězů pošesté ze sedmi posledních závodů. Částečně napravil páté místo z předchozí Velké ceny Ázerbájdžánu. Naopak Russell, který odstoupil v závěru kvůli technickým potížím, nenapodobil týden starý triumf z Baku a utrpěl další ztrátu v boji o titul. Hamilton si upevnil třetí příčku v poradí MS.

Start v Sepangu byl nejprve o 40 minut odložen kvůli dešti. Následně byl závod přerušen poté, co měla řada jezdců v zaváděcím kole technické potíže. Zřejmě šlo o softwarové chyby v nastavení vozů za deštivých podmínek. Závod byl zkrácen z 56 na 55 kol.

Max Verstappen bojuje s Georgem Russellem ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Jezdci do něj vyrazili nejprve za safety carem, následně odstartovali po dvou odjetých kolech z pevných pozic. Úvod vyšel pilotům, kteří nasadili pneumatiky do přechodných podmínek, do čela se před Verstappena dostali Antonelli i Russell. Naopak jezdci Ferrari Hamilton a Charles Leclerc se na suchých gumách propadli na chvost pole.

Verstappen se brzy vrátil do hry. V šestém kole předjel Russella a následně atakoval i Antonelliho. V devátém kole skončil mimo trať Bottas a na trať vyjel safety car. Toho jezdci využili k další výměně gum. Po restartu Verstappen předjel Antonelliho a vrátil se do čela. Posouvali se i jezdci Ferrari.

Max Verstappen jede v čele Velké ceny Bahrajnu v Malajsii.

Ve 43. kole odstoupil Alexander Albon z Williamsu a vedení závodu po virtuálním safety caru vyslalo na trať i ten reálný. Po sérii zastávek se pořadí v čele neměnilo. Krátce předtím než zpomalovací vůz opustil trať, Russell odstavil na cílové rovince v 50. kole svůj vůz. Jeho krajan Lando Norris z McLarenu zase vyjel mimo trať.

Po restartu se na třetí místo probojoval Hamilton, který překonal Isacka Hadjara. Před francouzského jezdce Red Bullu se v závěru dostal i druhý jezdec italské stáje Leclerc. Vedení do cíle udržel Verstappen, který v Malajsii vyhrál už v roce 2017, kdy se zde závod F1 jel naposledy.

Mistrovství světa pokračuje příští týden Velkou cenou Singapuru.

Velká cena Bahrajnu v Malajsii

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sepangu

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:47:14,808, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,307, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -4,919, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,258, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -8,571, 6. Piastri (Austr./McLaren) -9,454.
Průběžné pořadí MS (po 16 z 23 závodů): 1. Antonelli 320, 2. Russell (Brit./Mercedes) 236, 3. Hamilton 214, 4. Leclerc 191, 5. Norris (Brit./McLaren) 188, 6. Verstappen 188.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 556, 2. Ferrari 405, 3. McLaren 316, 4. Red Bull 298, 5. Racing Bulls 90, 6. Alpine 68.

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