Čtyřnásobný mistr světa Verstappen porazil na trati v Sepangu o 2,307 sekundy Antonelliho, který navýšil náskok v čele seriálu na 84 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem, jenž závod nedokončil.
Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, navázal na triumf ze sobotní kvalifikace. Získal 72. vítězství v kariéře a první od loňské Velké ceny Abú Zabí. Uspěl poté, co byl start závodu o hodinu a půl odložen kvůli dešti a následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole.
ONLINE PŘENOS VELKÉ CENY BAHRAJNU V MALAJSII F1
Závod jsme sledovali minutu po minutě.
Závod v Malajsii byl náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem.
Druhý Antonelli skončil na stupních vítězů pošesté ze sedmi posledních závodů. Částečně napravil páté místo z předchozí Velké ceny Ázerbájdžánu. Naopak Russell, který odstoupil v závěru kvůli technickým potížím, nenapodobil týden starý triumf z Baku a utrpěl další ztrátu v boji o titul. Hamilton si upevnil třetí příčku v poradí MS.
Start v Sepangu byl nejprve o 40 minut odložen kvůli dešti. Následně byl závod přerušen poté, co měla řada jezdců v zaváděcím kole technické potíže. Zřejmě šlo o softwarové chyby v nastavení vozů za deštivých podmínek. Závod byl zkrácen z 56 na 55 kol.
Jezdci do něj vyrazili nejprve za safety carem, následně odstartovali po dvou odjetých kolech z pevných pozic. Úvod vyšel pilotům, kteří nasadili pneumatiky do přechodných podmínek, do čela se před Verstappena dostali Antonelli i Russell. Naopak jezdci Ferrari Hamilton a Charles Leclerc se na suchých gumách propadli na chvost pole.
Verstappen se brzy vrátil do hry. V šestém kole předjel Russella a následně atakoval i Antonelliho. V devátém kole skončil mimo trať Bottas a na trať vyjel safety car. Toho jezdci využili k další výměně gum. Po restartu Verstappen předjel Antonelliho a vrátil se do čela. Posouvali se i jezdci Ferrari.
Ve 43. kole odstoupil Alexander Albon z Williamsu a vedení závodu po virtuálním safety caru vyslalo na trať i ten reálný. Po sérii zastávek se pořadí v čele neměnilo. Krátce předtím než zpomalovací vůz opustil trať, Russell odstavil na cílové rovince v 50. kole svůj vůz. Jeho krajan Lando Norris z McLarenu zase vyjel mimo trať.
Po restartu se na třetí místo probojoval Hamilton, který překonal Isacka Hadjara. Před francouzského jezdce Red Bullu se v závěru dostal i druhý jezdec italské stáje Leclerc. Vedení do cíle udržel Verstappen, který v Malajsii vyhrál už v roce 2017, kdy se zde závod F1 jel naposledy.
Mistrovství světa pokračuje příští týden Velkou cenou Singapuru.
Velká cena Bahrajnu v Malajsii
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sepangu
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:47:14,808, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,307, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -4,919, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,258, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -8,571, 6. Piastri (Austr./McLaren) -9,454.