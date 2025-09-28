Boxerka Bytyqi prohrála ve vyšší váhové kategorii zápas o pás WBA

Autor: ,
  10:17aktualizováno  10:17
Elitní česká profesionální boxerka Fabiana Bytyqi prohrála v tureckém městě Fethiye s domácí Seren Cetinovou a nezískala zlatý pás organizace WBA v super bantamové váhové kategorii. Devětadvacetiletá Bytyqi si tak ve vyšší váze, než běžně boxuje, připsala druhou porážku v 26. zápase mezi profesionály.

Česká boxerka Fabiana Bytyqi | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Z Turecka WBA Gold pásek do Čech bohužel nevezeme, ale přesto si vezu super silnej a pozitivní zážitek. Kdo by to byl řekl po tom, co na body prohrajete, co? I když to na výhru nestačilo, tak jsem v ringu nechala kus sebe a zase se přesvědčila, že box pro mě prostě není jen sport, ale srdeční záležitost,“ napsala Bytyqi na sociálních sítích.

Bytyqi dříve boxovala v nejnižší ženské minimuší kategorii do 46,2 kg, loni v listopadu měla ale problémy splnit váhový limit a přišla o zápas o titul mistryně světa organizace IBF. Letos v dubnu v Praze porazila Jane Kavulaniovou z Keni, v noci na neděli ve Fethiye ale nestačila na tureckou boxerskou hvězdu v kategorii do 55,3 kg.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.