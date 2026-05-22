Rovinatý profil se dvěma nevyzpytatelnými kopci na závěr, nabízel ideální příležitost pro únik. A to se také potvrdilo. Už od startu se strhla velká bitva, až se nakonec na čele utvořila silná patnáctičlenná skupina uprchlíků. Na prvním z dvojice kopců Bieno, 23 kilometrů před cílem, se ještě neútočilo.
13. etapa Gira d’Italia
Pobroná online reportáž.
Souboj o etapové vítězství tak začal až na 4,7 kilometru dlouhém stoupání třetí kategorie Ungiasca s průměrem 7,1 %. Nejprve jezdci z týmu Groupama-FDJ skvěle rozjeli tempo pro Joshuu Kenche, který vyrazil dopředu jako první.
Na jeho atak zareagoval Andreas Leknessund z Uno-X, jenže k němu se postupně dotahoval právě Bettiol z Astany. Domácí matador pak v nejprudších pasážích, kde sklon dosahoval až třinácti procent, předvedl drtivý nástup a po technickém sjezdu do cílové Verbanie u jezera Lago Maggiore si dojel pro vítězství s náskokem 26 sekund před Leknessundem.
„Dneska jsem vyhrál už před startem etapy, protože jsem tady měl svou rodinu, která mě přijela podpořit. Moje přítelkyně je přímo z Verbanie, takže to tady beru jako svůj domov. Je úplně jedno, že jsem naposledy vyhrál před dvěma lety, když pak zvítězím takovým způsobem,“ usmíval se Bettiol v cíli.
Bývalý šampion slavného monumentu Kolem Flander z roku 2019 tak po pěti letech vyhrál svou druhou etapu na domácí Grand Tour.
„Posledních 50 kilometrů jsem znal velmi dobře. Často tu trénuju, takže jsem si stoupání pamatoval – jel jsem ho před několika měsíci a v hlavě měl i závěrečný sjezd. Očekával jsem, že někteří vrchaři ze skupiny budou útočit daleko před cílem. Sám jsem byl na limitu, ale věřil jsem si, protože vím, že mám dobrou formu. Je to skvělá odměna pro celý tým.“
Bitva o únik a odpočinek pelotonu
Od startu v Alessandrii se na 189 kilometrů dlouhé trase v neustálých nástupech zkoušel do úniku dostat třeba i spurtér Jonathan Milan nebo Slovák Lukáš Kubiš. Největší motivaci však měl Filippo Ganna – pro domácího časovkáře šlo o speciální den, v cílové Verbanii se totiž narodil.
Ani přes několik nadějných pokusů se mu ale nepodařilo odjet, stejně jako jeho týmovému kolegovi Benu Turnerovi. „Samozřejmě by bylo skvělé dostat se do úniku, ale i tak to bylo úžasné projet cílovou rovinou, navíc jsem zahlédl rodinu,“ líčil Ganna po dojezdu.
Během první hodiny se jelo stále nad 50 km/h a útoky nebraly konce. Z hlavního pole se pořád nastupovalo, až necelých 40 kilometelom po startu peloton svou bránu definitivně uzavřel. Před ním sice jely s tříminutovým náskokem tři oddělené skupiny, netrvalo to ale dlouho a všichni uprchlíci se sjeli.
Denní únik tak čítal patnáct jmen. Sešla se v něm mimořádná kvalita, včetně vítězů monumentů Jaspera Stuyvena a právě Bettiola. Nechyběli ale třeba ani Mikkel Bjerg či Michael Valgren. Hned trojnásobné zastoupení pak měla na čele sestava Groupama-FDJ díky Johanu Jacobsovi, Axelu Huensovi a Joshu Kenchovi.
Právě Kench byl v celkovém pořadí nejlépe postaveným závodníkem ze skupiny, ovšem s odstupem téměř 21 minut. Hlavní pole tak před sobotní náročnou horskou zkouškou s dojezdem na obávané stoupání Pila zvolilo poklidné tempo.
„Pořád trochu trpím, chybí mi síla. Včera po etapě mi vůbec nebylo dobře,“ přiznal před startem mladík Giulio Pellizzari z formace Red Bull – BORA. Lehké nachlazení navíc potvrdil i průběžně druhý Jonas Vingegaard, což se zřejmě podepsalo na vlažném tempu pelotonu.
Ten uprchlíkům nakonec daroval luxusní náskok přes třináct minut a s předstihem jim tak přenechal boj o etapové vítězství, pro které si nakonec suverénně dojel Alberto Bettiol.
Cyklistický etapový závod Giro d’Italia
13. etapa (Alessandria - Verbania, 189 km):
1. Bettiol (It./XDS Astana) 3:51:33, 2. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -26, 3. Stuyven (Belg./Soudal-Quick Step), 4. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost), 5. Donovan (Brit./Pinarello-Q36.5 Pro), 6. Kench (N. Zél./Groupama-FDJ United) všichni -44, ...43. Hirt (ČR/NSN) -13:06, 145. M. Kopecký, 157. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -21:56.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 52:15:17, 2. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -33, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -2:03, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:30, 5. O’Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:50, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:12, ...17. Hirt -7:53, 144. M. Kopecký -2:45:42, 147. T. Kopecký -2:48:18.