Funkcionář s tureckým a americkým občanstvím byl zadržen poté, co podle státní televize TRT forenzní testy odhalily ve vzorcích jeho vlasů stopy omamných látek.
Saran vzorky vlasů a krve odevzdal v minulém týdnu, kdy byl předvolán k výpovědi před státním zástupcem. Od začátku prosince skončil v rámci vyšetřování pod dohledem istanbulské prokuratury ve vazbě už více než tucet osob. Jsou mezi nimi moderátoři, novináři, zpěváci, herci či osobnosti sociálních sítí. Čelí podezření mimo jiné z trestných činů výroby a obchodování s drogami.
Saran je prezidentem Fenerbahce od zářijových voleb. Před týdnem se podrobil výslechu kvůli podezření z distribuce omamných látek. Ve středečním prohlášení výsledky forenzních testů odmítl a prohlásil, že omamné látky neužíval.
Fenerbahce se aktuálně dotýká i rozsáhlá sázkařská aféra v tureckém fotbale, v níž podle dřívějších informací skončily ve vazbě dvě desítky lidí. Jedním z hráčů z nejvyšší soutěže byl i záložník Fenerbahce Mert Hakan Yandas, který čelí obvinění z uzavírání sázek na zápasy prostřednictvím třetí strany.
Aféra vypukla na konci října a před dvěma týdny turecký svaz uvedl, že na utkání sázelo více než 150 rozhodčích včetně těch z elitní Süper Lig. Do vyšetření případu má zastavenou činnost 149 sudích a přes 1000 hráčů: mezi nimi i 27 fotbalistů z první ligy.