ONLINE: Fenerbahce - Slavia, na hrotu Šturm, v základu i N’Guessan či Suleiman

Slávisté mají už jen dva zápasy na to, aby odvrátili negativní rekord skupinové fáze Ligy mistrů. Nevyhráli v ní od podzimu 2007 už jedenadvacet zápasů.
V éře jejich historicky nejúspěšnějšího kouče Trpišovského činí série, o kterou nestojí, už šestnáct utkání.
Trpišovský zvolil proti Fenerbahce následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, N’Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Šturm, Provod.
Mimo jiné chybí útočník Tomáš Chorý, jenž po vyloučení proti Hradci ani neodcestoval s týmem a bude si hledat nové angažmá.
Slavia byla blízko výhře v zářijovém duelu proti Lens, ještě na začátku nastavení vedla 2:1, ale podlehla 2:3. Aspoň sklidila potlesk za předvedenou hru.
Před týdnem v Baku proti Sabahu neproměnila několik šancí a proti jednomu z outsiderů podlehla 0:2.
Fenerbahce před týdnem dostalo šest branek na Aston Ville, na úvod Champions League doma remizovalo s AS Řím 1:1.
Za poslední čtyři roky Slavia a Fenerbhace odehrály tři vzájemná utkání – na jaře 2022 v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční liga Slavia oba duely vyhrála 3:2, na podzim 2024 v základní fázi Evropské ligy naopak turecký tým zvítězil v Edenu 2:1.
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Markovič – Vlček, Zima, Piták – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič.
Domčak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Granado (ESP)Přejít na online reportáž