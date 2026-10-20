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ONLINE: Fenerbahce - Slavia, na hrotu Šturm, v základu i N’Guessan či Suleiman

  17:49
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Danijel Šturm slaví gól proti Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dočká se Jindřich Trpišovský, dočká se Slavia? O kýžené vítězství v Lize mistrů slávističtí fotbalisté bojují v Istanbulu proti domácímu Fenerbahce. Třetí vystoupení českého šampiona v nejprestižnější klubové soutěži můžete od 18.45 sledovat v online reportáži.

Slávisté mají už jen dva zápasy na to, aby odvrátili negativní rekord skupinové fáze Ligy mistrů. Nevyhráli v ní od podzimu 2007 už jedenadvacet zápasů.

V éře jejich historicky nejúspěšnějšího kouče Trpišovského činí série, o kterou nestojí, už šestnáct utkání.

Trpišovský zvolil proti Fenerbahce následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, N’Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Šturm, Provod.

Mimo jiné chybí útočník Tomáš Chorý, jenž po vyloučení proti Hradci ani neodcestoval s týmem a bude si hledat nové angažmá.

Slavia byla blízko výhře v zářijovém duelu proti Lens, ještě na začátku nastavení vedla 2:1, ale podlehla 2:3. Aspoň sklidila potlesk za předvedenou hru.

Před týdnem v Baku proti Sabahu neproměnila několik šancí a proti jednomu z outsiderů podlehla 0:2.

Fenerbahce před týdnem dostalo šest branek na Aston Ville, na úvod Champions League doma remizovalo s AS Řím 1:1.

Za poslední čtyři roky Slavia a Fenerbhace odehrály tři vzájemná utkání – na jaře 2022 v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční liga Slavia oba duely vyhrála 3:2, na podzim 2024 v základní fázi Evropské ligy naopak turecký tým zvítězil v Edenu 2:1.

Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Sestavy:
Markovič – Vlček, Zima, Piták – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Náhradníci:
Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.

Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Granado (ESP)

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