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Liga mistrů Fenerbahce - Slavia: Kde sledovat zápas živě, sestavy a statistiky

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  8:06
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Danijel Šturm oslavuje branku v Lize mistrů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první vítězství. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma soupeřů a co ukazují statistiky a vzájemné zápasy.

Kde sledovat Fenerbahce – Slavia živě

Zápas Fenerbahce se Slavií se hraje v úterý 20. října od 18:45 našeho času. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Fenerbahce – Slavia: Základní informace o zápase
SoutěžLiga mistrů 2026/27
Fáze3. kolo ligové fáze
DatumÚterý 20. října 2026
Čas18:45 SELČ
StadionŞükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul
TV přenosNova Sport 3
Online přenosTextová reportáž na iDNES.cz

Fenerbahce: v lize střílí góly, v Evropě zatím tápe

Fenerbahce vstoupilo do ligové fáze Ligy mistrů domácí remízou 1:1 s AS Řím. Ve druhém kole však utrpělo vysokou porážku 0:6 na hřišti Aston Villy a s jediným bodem se nachází na 28. místě tabulky.

V turecké nejvyšší soutěži se istanbulskému klubu daří výrazně lépe. Po osmi kolech má na kontě 16 bodů a patří mu třetí příčka. V průměru střílí 2,75 gólu na zápas a inkasuje 0,75 branky.

O jeho útočném potenciálu svědčí také nedávné výsledky. Fenerbahce porazilo Eyüpspor 8:0, Rizespor 3:0 a naposledy Alanyaspor rovněž 3:0. V domácí soutěži tak představuje výrazně větší hrozbu než v dosavadním průběhu Ligy mistrů.

Posledních pět zápasů Fenerbahce
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Fenerbahce – Alanyaspor3:0Turecká liga
14. 10. 2026Aston Villa – Fenerbahce6:0Liga mistrů
10. 10. 2026Rizespor – Fenerbahce0:3Turecká liga
3. 10. 2026Turan Tovuz – Fenerbahce0:2Přípravný zápas
20. 9. 2026Fenerbahce – Eyüpspor8:0Turecká liga

Slavia: doma bez porážky, v Lize mistrů bez bodu

Odvrátí Slavia negativní rekord?

Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 21x po sobě nevyhrála a jen 2 zápasy ji dělí od vyrovnání negativního rekordu soutěže. Po utkání v Istanbulu ji čeká doma Arsenal.

V Lize mistrů se Slavii zatím nedaří. V úvodním kole podlehla doma Lens 2:3 a následně prohrála na hřišti ázerbájdžánského Sabahu 0:2. Po dvou zápasech tak zůstává bez bodu na 31. místě ligové fáze.

S mužstvem neodcestoval Tomáš Chorý. Král střelců minulého ročníku české ligy byl v sobotu počtvrté za posledních 14 měsíců vyloučen a ve Slavii skončil. Poslední ligové vystoupení skončilo pro Slavii ztrátou. Proti Hradci Králové doma pouze remizovala 0:0. Před zápasem v Istanbulu tak čeká na vítězství ve třech soutěžních zápasech.

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Posledních pět zápasů Slavie
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Slavia Praha – Hradec Králové0:0Chance Liga
13. 10. 2026Sabah – Slavia Praha2:0Liga mistrů
9. 10. 2026Zlín – Slavia Praha0:1Chance Liga
20. 9. 2026Slavia Praha – Viktoria Plzeň2:1Chance Liga
16. 9. 2026Varnsdorf – Slavia Praha1:5MOL Cup

Srovnání statistik v Lize mistrů

Slavia v obou zápasech vyslala na soupeřovu branku po 18 střelách. Podle statistiky očekávaných gólů (xG) si vytvořila šance odpovídající 4,30 gólu, ve skutečnosti však skórovala pouze dvakrát. Proti Sabahu dokonce vyprodukovala 2,20 xG, ale prohrála 0:2. Fenerbahce vstřelilo jediný gól a ze hřiště Aston Villy odjelo s debaklem 0:6.

StatistikaFenerbahceSlavia Praha
Umístění v LM28. místo31. místo
Odehrané zápasy22
Body10
Skóre1:72:5
Střely celkem / zápas13,018,0
Střely na branku / zápas4,56,5
Držení míče48,5 %46,0 %
Rohové kopy / zápas4,06,0
Fauly / zápas7,511,0
xG celkem3,574,30
xG / zápas1,792,15
Zdroj: StatMuse

Předpokládané sestavy Fenerbahce – Slavia

Předpokládané sestavy a absenceFenerbahceSlavia Praha
SestavaEderson (B) – Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Kahveci, Aydin – MuriqiMarkovič (B) – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Ayaosi, Šturm, Chytil
Nebudou hrátAsensio (koleno), Müldür (koleno), Oosterwolde (Achillova šlacha), Yandaş (mimo soupisku), Diouf, Fall (oba mimo soupisku)Chaloupek (svalové zranění), Chorý (rozhodnutí trenéra), Kanté, Kolář (oba mimo soupisku), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění)
Nejistý startJurásek (stehno), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)
TrenérIsmail KartalJindřich Trpišovský

Fenerbahce – Slavia: Vzájemné zápasy

Oba kluby se v evropských pohárech dosud utkaly třikrát. Dvakrát uspěla Slavia, jednou Fenerbahce. V únoru 2022 Pražané vyhráli oba zápasy vyřazovací části Konferenční ligy shodně 3:2. Poslední vzájemný duel v listopadu 2024 však ovládlo Fenerbahce, které v Edenu zvítězilo 2:1.

DatumZápasVýsledekSoutěž
28. 11. 2024Slavia Praha – Fenerbahce1:2Evropská liga
24. 2. 2022Slavia Praha – Fenerbahce3:2Konferenční liga
17. 2. 2022Fenerbahce – Slavia Praha2:3Konferenční liga
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