Ferencváros - Plzeň: Kde sledovat v televizi Evropskou ligu živě?

  8:17
Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje 25. září od 21:00. Kde můžete v televizi utkání sledovat živě? Čtěte v následujícím přehledu.

Oba týmy v únoru bojovaly o osmifinále Evropské ligy a po výsledcích 0:1 a 3:0 v domácí odvetě se radovala Plzeň. | foto: AP

Kde sledovat zápas Ferencváros – Plzeň živě?

Zápas 1. kola ligové fáze Evropské ligy Ferencváros vs. Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a Oneplay. Zápas v Budapešti začíná ve čtvrtek 25. září od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto operátorů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Ferencváros – Plzeň můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak se týmy dostaly do ligové fáze Evropské ligy?

Oba soupeři jsou neúspěšnými uchazeči o Ligu mistrů. Plzeň nestačila ve 3. předkole na skotské Rangers. Ferencváros v play off po těsných bitvách vypadl s ázerbájdžánským Karabachem. Oba týmy tak byly automaticky přeřazeny do ligové fáze Evropské ligy.

FázeZápasVýsledek
2. předkolo LMFerencváros – Noah5:2
Noah – Ferencváros2:1
3. předkolo LMFerencváros – Ludogorec 2:0
Ludogorec – Ferencváros0:1
Play-off LMKarabach – Ferencváros3:2
Ferencváros – Karabach2:2
FázeZápasVýsledek
2. předkolo LMViktoria Plzeň – Servette 0:1
Servette – Viktoria Plzeň1:3
3. předkolo LMRangers – Viktoria Plzeň3:0
Viktoria Plzeň – Rangers2:1

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

Ferencváros - Viktoria Plzeň:

Výkop: čtvrtek 25. září, 21:00.
Rozhodčí: Van der Eijk - Bluemink, De Groot - Manschot (video, všichni Niz.).

Předpokládané sestavy:
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Szalai, Raemaekers - Makreckis, Ötvös, Keita, Cadu - Tóth, Kanichowsky - Varga.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka - Memič, Červ, Souaré, Spáčil - Ladra - Vydra, Durosinmi.
Absence: Lisztes (zranění) - Kopic (zranění), Panoš (nemoc), Bello, Hejda (oba nejsou na soupisce).

Ferencvárosi TC — vizitka

  • Rok založení: 1899
  • Klubové barvy: zelená a bílá
  • Web: fradi.hu (oficiální stránka)
  • Stadion: Groupama Arena, Budapešť
    • Kapacita: ~22 000 diváků
  • Trenér: Robbie Keane (od 6. ledna 2025)

Robbie Keane

  • Největší hvězda:
    • Barnabás Varga — nejlepší střelec sezony 2024-25 v lize i celkově pro klub.
  • ÚSPĚCHY:
    • Mistr Maďarska (Nemzeti Bajnokság I): 35 titulů
    • Maďarský pohár (Magyar Kupa): 24 trofejí
    • Veletržní pohár: vítězství v sezoně 1964–65, porazili Juventus 1-0 ve finále.
    • Finalista (1): 1967/1968
    • Pohár vítězů pohárů: Finalista (1): 1974/1975
    • Středoevropský pohár: Vítěz (2): 1928, 1937, Finalista (4): 1935, 1938, 1939, 1940
  • ZAJÍMAVOSTI:
    • Klub hraje v nejvyšší maďarské soutěži od roku 1901, s výjimkou období 2006-2009, kdy kvůli finančním/licenčním problémům sestoupil (resp. byl přeřazen), ale později se vrátil.
    • V sezoně 2024-25 byl klub ligovým šampionem (vyhrál sezonu), ale v maďarském poháru skončil jako finalista po prohře na pokutové kopy proti Paksi FC.

Zajímavosti před zápasem Ferencváros – Plzeň:

  • Týmy se letos střetnou už potřetí. V únoru bojovaly o osmifinále Evropské ligy a po výsledcích 0:1 a 3:0 v domácí odvetě se radovala Plzeň.
  • Brazilský záložník Cadu zamířil do Ferencvárose v létě po konci smlouvy v Plzni.
  • Keita (Ferencváros) si může připsat 50. start v pohárech, v minulosti působil v Liverpoolu.
  • Plzeň prohrála jen minulý z posledních šesti soutěžních zápasů
  • Plzeň vyhrála v pohárech jediný z posledních pěti venkovních duelů
  • Plzeň si v pohárech zahraje hlavní fázi počtvrté za sebou, v minulé sezoně došla do osmifinále Evropské ligy, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy.
  • Ferencváros v posledních čtyřech soutěžních zápasech neprohrál.
  • Ferencváros doma tři soutěžní duely po sobě nevyhrál.
  • Ferencváros si hlavní fázi soutěží UEFA zahraje posedmé za sebou, v roce 1975 došel do finále Poháru vítězů pohárů a o 10 let dříve ovládl Pohár veletržních měst (předchůdce Poháru UEFA).

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný souboj. Dosáhne Plzeň na body?

Ferencváros – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,483,462,82

