Kde sledovat zápas Ferencváros – Plzeň živě?
Zápas 1. kola ligové fáze Evropské ligy Ferencváros vs. Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a Oneplay. Zápas v Budapešti začíná ve čtvrtek 25. září od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto operátorů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Ferencváros – Plzeň můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak se týmy dostaly do ligové fáze Evropské ligy?
Oba soupeři jsou neúspěšnými uchazeči o Ligu mistrů. Plzeň nestačila ve 3. předkole na skotské Rangers. Ferencváros v play off po těsných bitvách vypadl s ázerbájdžánským Karabachem. Oba týmy tak byly automaticky přeřazeny do ligové fáze Evropské ligy.
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|2. předkolo LM
|Ferencváros – Noah
|5:2
|Noah – Ferencváros
|2:1
|3. předkolo LM
|Ferencváros – Ludogorec
|2:0
|Ludogorec – Ferencváros
|0:1
|Play-off LM
|Karabach – Ferencváros
|3:2
|Ferencváros – Karabach
|2:2
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|2. předkolo LM
|Viktoria Plzeň – Servette
|0:1
|Servette – Viktoria Plzeň
|1:3
|3. předkolo LM
|Rangers – Viktoria Plzeň
|3:0
|Viktoria Plzeň – Rangers
|2:1
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň v sobotu podlehla v ligovém šlágru na Spartě 1:2.
- Ferencváros v pátek v maďarské lize remizoval na domácím hřišti s DVTK 2:2.
Ferencváros - Viktoria Plzeň:
Výkop: čtvrtek 25. září, 21:00.
Předpokládané sestavy:
Ferencvárosi TC — vizitka
Zajímavosti před zápasem Ferencváros – Plzeň:
- Týmy se letos střetnou už potřetí. V únoru bojovaly o osmifinále Evropské ligy a po výsledcích 0:1 a 3:0 v domácí odvetě se radovala Plzeň.
- Brazilský záložník Cadu zamířil do Ferencvárose v létě po konci smlouvy v Plzni.
- Keita (Ferencváros) si může připsat 50. start v pohárech, v minulosti působil v Liverpoolu.
- Plzeň prohrála jen minulý z posledních šesti soutěžních zápasů
- Plzeň vyhrála v pohárech jediný z posledních pěti venkovních duelů
- Plzeň si v pohárech zahraje hlavní fázi počtvrté za sebou, v minulé sezoně došla do osmifinále Evropské ligy, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy.
- Ferencváros v posledních čtyřech soutěžních zápasech neprohrál.
- Ferencváros doma tři soutěžní duely po sobě nevyhrál.
- Ferencváros si hlavní fázi soutěží UEFA zahraje posedmé za sebou, v roce 1975 došel do finále Poháru vítězů pohárů a o 10 let dříve ovládl Pohár veletržních měst (předchůdce Poháru UEFA).
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný souboj. Dosáhne Plzeň na body?
|Ferencváros – Plzeň
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,48
|3,46
|2,82