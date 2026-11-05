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Ambros pomohl Anderlechtu k výhře, Schickův Leverkusen v EL poprvé ztratil

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  22:52aktualizováno  23:32
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Lukáš Ambros uniká s míčem u nohy Bartoszovi Mazurekovi. | foto: Reuters

Benfica Lisabon si udržela vedení v tabulce Evropské ligy díky výhře nad Lechem Poznaň 3:1. Také Ferencváros vyhrál i čtvrtý zápas, v Miláně triumfoval 2:0. Naopak Bayer Leverkusen s Patrikem Schickem ztratil první body domácí prohrou s Olympiquem Marseille 0:1. Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě porazil Salcburk 2:0 a Hoffenheim bez zraněné trojice českých fotbalistů remizoval na hřišti Crystal Palace 1:1.

Leverkusen byl dosud nejčastěji střílejícím týmem v soutěži, ale proti Marseille klíč nenašel. Největší šanci měl Španěl Gutiérrez, po Schickově přihrávce otřel míč o břevno. Český útočník dvanáctý gól v sezoně nepřidal. Naopak Alžířan Gújrí dotáhl sólo k vítězné brance, první, kterou Bayer v soutěži inkasoval.

Ambros vstřelil v sobotu první gól v belgické lize od letního přestupu z Górniku Zabrze, v předkolech Evropské ligy se trefil dvakrát. Ve středové řadě byl hodně u míče, rozehrával rohové kopy a dvakrát vystřelil. Ve 20. minutě švédský obránce Augustinsson nasměroval přímý kop pod břevno a devatenáctiletý brankář Zawieschitzky vůbec nereagoval. V závěru druhou výhru Anderlechtu za sebou zpečetil střídající Němec Winkler. Salcburk, který v prosinci přivítá Spartu, zůstal na čtyřech bodech pod hranicí postupu.

Celé české trio v Hoffenheimu skončilo během posledních dvou týdnů na marodce. Robin Hranáč si poranil koleno, Vladimír Coufal a nově také Adam Hložek mají svalová zranění. Už v sedmé minutě domácí brankář Henderson nezkrotil střelu Rakušana Prasse a míč se mu pod tělem dokutálel do sítě. Hoffenheim prohrál všech pět dosavadních konfrontací s anglickými kluby, tentokrát sahal po vítězství, zvláště když domácí přišli o vyloučeného Whartona. Ale v nastavení Japonec Kamada prohru odvrátil.

Anglický tým má stále daleko do formy, která mu na jaře vynesla triumf v Konferenční lize. Po třech prohrách se v Premier League propadl na sestupové příčky a má nejhorší obranu v celé soutěži. Francouzský trenér Pierre Sage je pod stále sílícím tlakem. V lednu, kdy do Londýna dorazí Sparta, podle sázkových kanceláří už nemusí být na lavičce.

Ferencváros prodloužil vítěznou šňůru na milánském San Siru. V domácí brance scházel minule vyloučený Francouz Maignan a náhradník Torriani z italské jednadvacítky sice v prvním poločase zlikvidoval pět střel, ale v 52. minutě zaváhal při odkopu a daroval Josephovi laciný gól. Haitský útočník pak po rychlém brejku přidal ještě jeden a znovu do prázdné branky. Výsledek se už nezměnil, přestože byl hostům za úder loktem vyloučen Nigerijec Dele.

K překvapivé výhře Ferencvárose přispěli i dva hráči se zkušenostmi z české ligy Brazilec Cadu a Srb Birmančevič. Svěřenci slovenského trenéra Balázse Borbélyho od července neprohráli 21 soutěžních zápasů, prošli přes čtyři předkola a o jejich síle se přesvědčila i Plzeň.

Cadu z Ferencvárose hlavičkuje v Evropské lize.

Další přemožitel Západočechů Levski Sofia zdolal 1:0 Jagellonii Bialystok, která na Viktorii ještě čeká v lednu. Druhé vítězství pro bulharského mistra za sebou zařídil sedm minut před koncem Stojančov.

Olympique Lyon bez dlouhodobě zraněného Pavla Šulce hrál v San Sebastianu 1:1. Baskický tým, který v lednu přivítá Plzeň, v minulém kole zlomil Lilleström šesti brankami, ale tentokrát našel cestu do sítě jen Islanďan Óskarsson. Na to odpověděl kapitán hostů Tolisso, centr si ztlumil na prsou a pohotově zakončil.

Benfica prolomila obranu Lechu už v šesté minutě, kdy nadvakrát brankáře prostřelil Rafa Silva. Druhý zásah přidal po povedené sólové akci Argentinec Prestianni. Švéd Bengtsson zápas jen na chvíli zdramatizoval. Polský mistr klesl na předposlední místo s jediným bodem a skóre 2:12. Za ním už je jen Armenia, která o první body přišla v duelu s portugalským Torreense dvěma góly v nastavení.

Union St.Gilloise prodloužil sérii bez porážky napříč soutěžemi už na 14 zápasů. Ve Vigu sice prohrával po Duránově střele, ale Švéd Zeneli dvěma brankami vývoj otočil. A kdyby proměnil penaltu, mohl slavit hattrick. Deset gólů belgického týmu v Evropské lize má osm různých autorů. Hostům chyběl Ondřej Kričfaluši, který má poraněný kotník.

Fotbalisté Ferencvárose se radují z branky.
Cadu z Ferencvárose hlavičkuje v Evropské lize.
Damir Redzic ze Salcburku a Lukáš Ambros z Anderlechtu sledují míč.
Lukáš Ambros uniká s míčem u nohy Bartoszovi Mazurekovi.
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Václav Černý odehrál 83 minut při porážce Besiktase na stadionu Celticu v Glasgow 2:3. Hosté začali lépe, Olaitan z Beninu sice neproměnil penaltu, ale u brankářem vyraženého míče byl první a své zaváhání napravil. Hned po svém příchodu na hřiště vyrovnal střídající Osmand a další dva góly přidal Kolumbijec Durán. Skotský tým po třech porážkách poprvé uspěl.

V Alkmaaru došlo na bratrský duel, když se domácí Peer Koopmeiners utkal se starším Teunem v dresu Juventusu Turín. Ten byl spokojenější a svému bývalému klubu dal gól. Francouz Kolo Muani se po asistenci také sám zapsal mezi střelce. Meerdink v závěru už jen snížil a Alkmaar, který se za tři týdny představí na Letné, po dvou výhrách vyšel naprázdno.

Evropská liga

4. kolo

AC Milán - Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)
Branky: 52. a 66. Joseph. ČK: 77. Dele (Ferencváros)
Anderlecht - Salcburk 2:0 (1:0)
Branky: 20. Augustinsson, 90. Winkler
Crystal Palace - Hoffenheim 1:1 (0:1)
Branky: 90.+1 Kamada - 7. Prass. ČK: 77. Wharton (Crystal)
Levski Sofia - Bialystok 1:0 (0:0)
Branka: 83. Stojančov
Nijmegen - Omonia Nikósie 3:1 (0:1)
Branky: 50. a 76. Linssen, 74. Bischoff - 23. Diony
San Sebastian - Lyon 1:1 (1:0)
Branky: 28. Óskarsson - 54. Tolisso
Alkmaar - Juventus Turín 1:2 (0:2)
Branky: 88. Meerdink - 19. T. Koopmeiners, 37. Kolo Muani
Benfica Lisabon - Lech Poznaň 3:1 (1:0)
Branky: 6. R. Silva, 69. Prestianni, 90. Sudakov - 72. Bengtsson
Celta Vigo - Saint-Gilloise 1:2 (1:1)
Branky: 12. P. Durán - 35. a 49. Zeneli
Celtic Glasgow - Besiktas Istanbul 3:2 (0:0)
Branky: 79. a 87. C. Durán, 62. Osmand - 54. Olaitan, 86. Kökcü
Hapoel Beer Ševa - OFI Kréta 0:2 (0:1)
Branky: 45.+2 Punguras, 56. Funtas
Leverkusen - Olympique Marseille 0:1 (0:0)
Branka: 77. Gújrí
Sturm Štýrský Hradec - Celje 2:3 (1:2)
Branky: 40. a 90.+3 Diakité - 29. a 73. Sešlar, 45. Verbič
Sunderland - Dinamo Záhřeb 0:2 (0:2)
Branky: 23. Stojkovič, 39. Beljo
Torreense - Ararat-Armenia 3:2 (1:1)
Branky: 13. Aguirre, 90.+3 Vázquez, 90.+5 Drammeh - 41. Muradjan, 58. Wilson. ČK: 25. Aguirre - 76. Bravim

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