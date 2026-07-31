Infantino v problémech. Jeho plány odmítá i asijská konfederace, neměl by tak většinu

Ve čtvrtek vyjádřila nesouhlas s návrhem také severoamerická konfederace CONCACAF a členské státy UEFA vyhlásily bojkot světových šampionátů. FIFA v reakci uvedla, že konzultační proces bude pokračovat.
„Jednostranné kroky FIFA podkopávají samotné základy kontinentálního fotbalu. Je důležité, aby rodina AFC plně chápala, jak by taková iniciativa mohla ovlivnit klíčové oblasti globálního a asijského fotbalu,“ uvedl předseda asijské konfederace šajch Salmán bin Ibráhím Chalífa v dopise adresovaném 47 členským státům.
Konfederace se obávají zejména toho, že FIFA začne do již nyní zaplněného kalendáře přidávat další zápasy, dále zvyšovat počet týmů na závěrečných turnajích MS a pořádat je v kratších intervalech. To by snížilo hodnotu kontinentálních šampionátů i jednotlivých Lig mistrů.
FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times jsou do tohoto plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž předsedu FIFA Gianniho Infantina pojí blízké přátelství.
Asijská konfederace upozornila, že návrh FIFA nemůže uspět bez podpory všech šesti regionálních bloků. Agentura AP připomněla, že pokud by svazy z těchto tří konfederací hlasovaly jednotně, je již nyní proti Infantinovu plánu většina členských zemí.
FIFA však i přes vzrůstající odpor hodlá v konzultačním procesu pokračovat. „Každý má právo vyjádřit svůj nesouhlas a požadovat další vysvětlení, ale žádná jednotlivá organizace nemůže tvrdit, že zastupuje všech 211 členských asociací po celém světě. Každá národní asociace by měla mít možnost návrh posoudit a mít slovo při utváření své vlastní budoucnosti,“ uvedla světová federace.