Čerstvé informace deníku Financial Times hovoří o tom, že by nepřátelskou zemi, jež si přitom účast na šampionát řádně zajistila výsledky na hřišti, mohla nahradit Itálie, která naopak kvalifikačním sítem neproklouzla.
Návrh už předložil Trumpův zvláštní zmocněnec Paolo Zampolli, který pro zmíněný deník uvedl: „Mám italské předky a byl by sen vidět Azzuri hrát na šampionátu, který pořádají Spojené státy. Vzhledem k jejich historickým úspěchům si účast rozhodně zaslouží.“
Opravdu?
Itálie se čtyřmi tituly na mistrovství světa skutečně patří mezi nejúspěšnější fotbalové země historie, jenže letos se na turnaj do zámoří už potřetí za sebou neprobojovala, když v březnu vybouchla v dodatečném play off s outsiderem z Bosny a Hercegoviny. Írán mezitím svou misi v asijské kvalifikaci s přehledem zvládl a místo na turnaji si během loňského roku zajistil mezi prvními. Zástupci Islámské republiky navíc ve středečním prohlášení ujistili, že se šampionátu přes všechny překážky hodlají zúčastnit.
Takže?
Infantino ani FIFA se ke snaze Trumpova člověka pro zahraniční média dosud nevyjádřili. Šéf světového fotbalu však v posledních týdnech opakovaně zdůrazňoval, že udělá všechno pro to, aby se turnaje ve Spojených státech mohl zúčastnit Írán. Koncem března dokonce navštívil jeho přípravný zápas s Kostarikou a zároveň ujišťoval, že žádný plán B – pro případ, že by íránská účast z jakéhokoli důvodu ztroskotala – neexistuje.
V zákulisí se přitom už v té době mluvilo o možné dodatečné baráži, do které by FIFA mohla dosadit právě i Itálii. Teď je však na stole i varianta s divokou kartou, což by byl z různých důvodů zcela bezprecedentní krok.
Když už, místo Íránu by přece logicky měla zaujmout spíš jiná asijská země. Na druhou stranu z regulí FIFA vyplývá, že jen ona sama má výhradní právo rozhodnout se, jak bude v případě odstoupení některého z účastníků postupovat.
Před loňským MS klubů, které jako generálku na velký šampionát pořádaly také Spojené státy, například přidělala místo na Interu Miami s hvězdným Lionelem Messim, aniž by klub splnil některé z předem určených kvalifikačních kritérií.
Zmocněnec Zampolli navíc nyní argumentoval i tím, že by se přizváním Itálie mohly narovnat pošramocené vztahy mezi prezidentem Trumpem a italskou premiérkou Giorgií Meloniovou, která v posledních dnech šéfa Bílého domu vzácně zkritizovala za jeho útok na papeže Lva XIV.
Trump se do italské premiérky, stejně jako do další evropské spojenců, opřel kvůli neochotě zapojit se do války, kterou vede s Izraelem právě proti Íránu.
Ptáte se, co má tohle vlastně společného s fotbalem?
Správně: vůbec nic!
Írán by se měl na fotbalovém mistrovství světa na základě prosincového rozlosování v základní skupině utkat s Novým Zélandem, Belgií a Egyptem. Pokud by následně postoupil z druhého místo do šestnáctifinále, mohl by hned v úvodním vyřazovacím kole narazit na USA. Dost možná, že i téhle třaskavé variantě se ve Washingtonu chtějí vyhnout a na turnaj pokoutně tlačí náhradníka.
Je však nejisté, že takovou změnu protlačí přes FIFA. Prezident Infantino naposledy minulý týden zopakoval, že s Íránem počítá: „Doufáme, že se do té doby situace uklidní, což by rozhodně pomohlo. Ale přijet prostě musí, pokud mají reprezentovat svůj lid. Kvalifikovali se, chtějí hrát a měli by hrát.“
Ale co na to Trump a jeho okolí?