FIFA navýšila odměny za mistrovství světa. Účastníkům rozdělí až osmnáct miliard

  9:32aktualizováno  9:32
Každý účastník letního mistrovství světa si díky této novince přijde na 40 milionů korun navíc. Mezinárodní fotbalová federace FIFA navýšila finanční odměny za šampionát. Mezi všech 48 týmů, ke kterým patří i Češi, rozdělí 871 milionů dolarů (zhruba 18 miliard korun) místo původně plánovaných 755 milionů. Rada federace o tom informovala po zasedání ve Vancouveru.

Pohled na stadion před finále fotbalového MS klubů. | foto: Reuters

FIFA vyhověla žádosti národních svazů, kterým konání šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě přinese vyšší náklady na cestování a ubytování. „Jsme v nejlepší finanční kondici v historii, takže můžeme našim členům pomoci,“ uvedl šéf FIFA Gianni Infantino.

Třeba čeští reprezentanti nalétají během základní skupiny přes osm tisíc kilometrů vzdušnou čarou. A to nepočítáme přesuny do a z Ameriky, včetně úvodního přátelského utkání na okraji New Yorku.

Původně měl každý účastník garantováno minimálně 10,5 milionu dolarů, nyní dostane 12,5 milionu (zhruba 260 milionů korun). Vítěz šampionátu ještě dostane 50 milionů dolarů (zhruba miliardu korun). Od celého mistrovství si FIFA slibuje příjmy kolem 11 miliard dolarů (kolem 230 miliard korun).

To všechno poté, co se některé vstupenky na finále prodávají i za 48 milionů korun. Na oficiálním sekundárním trhu.

„Samozřejmě, že na mistrovství světa vyděláme miliardy. Ale lidi často zapomínají, že jsme nezisková organizace,“ vysvětloval Infantino.

Zisky rozpustí i mezi jednotlivé národní asociace.

Rada FIFA kromě navýšení odměn schválila další změnu v pravidlech. Kvůli rozšíření šampionátu z 32 týmů na 48 se budou žluté karty na turnaji nově mazat ve dvou vlnách – po základních skupinách a poté po čtvrtfinále.

Už v úterý FIFA odsouhlasila možnost udělení červené karty hráčům, kteří na protest proti verdiktu rozhodčího odejdou ze hřiště. Vyloučeni mohou být také fotbalisté, kteří si při konfrontaci se soupeřem zakryjí ústa.

Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června zápasem s Jižní Koreou. Poté se v základní skupině utká ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.

