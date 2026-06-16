Izrael proti Palestině ve fotbale? FIFA má smělý plán pro turnaj, kam může i Rusko

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  10:02aktualizováno  10:02
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Na jaře se Gianni Infantino marně snažil přimět fotbalové činovníky obou zemí, aby si podali ruku. Teď dostal se svými kolegy jiný nápad. V září se v Americe uskuteční turnaj dětí do 15 let pod záštitou FIFA, která chce, aby ho vzájemným zápasem otevřely Izrael a Palestina.
Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na...

Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na mistrovství světa | foto: Reuters

Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí....
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí....
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí....
Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda a prezident FIFA...
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Informuje o tom například specializovaný server The Athletic s odkazem na zdroje blízké plánování celé akce. V tuhle chvíli však není jisté, zda takový návrh projde.

Další zajímavostí je, že turnaj nebude oficiálním šampionátem do 15 let, díky čemuž bude otevřený všem 211 členským zemím, tedy mimo jiné třeba Rusku, které od vypuknutí války na Ukrajině ve všech soutěžích FIFA i UEFA chybí.

Letos se zúčastní pouze kluci, za rok pouze dívky a od roku 2028 už by měly oba festivaly, jak je FIFA nazývá, probíhat současně.

Prezident FIFA Gianni Infantino ukazuje fanouškům trofej během zahajovacího ceremoniálu MS. (11. června 2026)

„Pořádání takových akcí považuje FIFA za základní krok svého plánu, jak dát šanci talentům z celého světa bez rozdílu. Bereme to jako investici do celého fotbalu,“ pyšní se.

„Čeká nás krásný turnaj, kam bude smět všech 211 zemí, děti z celého světa. Udělejme to pro ně,“ přidal Infantino.

Význam turnaje chce ale posunout daleko za hranice fotbalu.

Nebylo by to poprvé, dlouhodobě například oroduje za návrat Rusů do mezinárodních soutěží, s čímž úzce souvisí jeho přátelství s Donaldem Trumpem, jenž se v rámci rusko-ukrajinského konfliktu pasoval do role mírotvůrce.

„Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě. Znamenalo by to, že je válka u konce,“ říkal Infantino před rokem, načež letos v únoru zopakoval: „Jsem jednoznačně proti zákazům. A tenhle zákaz ničeho nedosáhl.“

K jeho agendě se v posledních měsících přidal i izraelsko-palestinský konflikt.

V úvodu zmíněný nápad s podáním rukou na kongresu ve Vancouveru mu však nevyšel a byla z toho pouze trapná scénka.

Prezident Palestinské fotbalové asociace Džibríl Radžúb na pódiu odmítl podat ruku místopředsedovi Izraelské fotbalové asociace Basimu Šejchu Sulimanovi a stát vedle něj, ačkoli ho k tomu Infantino opakovaně vyzýval.

Jak to dopadne s plánovaným vzájemným zápasem?

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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