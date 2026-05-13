Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

  15:47
Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na hokejové akci ve Švýcarsku nechybí: „Už se těším, až se začne hrát a celé se to rozběhne.“
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip Hronek. (16. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Až v pátek ve 20.20 padne úvodní buly zápasu s Dánskem, na ledě nebude chybět. Nastoupí v prvním obranném páru, vedle Michala Kempného, dalšího velice zkušeného beka.

„Máme dobrý tým. Musíme se semknout a makat, bojovat jeden za druhého, pomáhat si,“ vyjmenoval Hronek herní atributy, které by měly Čechy na šampionátu zdobit.

Zázemí ve Fribourgu, kam reprezentace cestuje každý den autobusem z hotelu v nedalekém Bernu, si zatím pochvaluje: „Je to úplně v pohodě. Tréninková hala je docela hezká, v té hlavní jsme ještě nebyli, jsem na ni zvědavý, ale všechno je super.“

Ještě v neděli, kdy Radim Rulík oznamoval nominaci, mohly nad jeho účastí na mistrovství světa panovat lehké obavy a otazníky.

Švédské hry, poslední přípravný turnaj, s reprezentací totiž neabsolvoval. Zůstal doma, od trenérů dostal stejně jako útočník Jaroslav Chmelař prostor k doléčení lehkého zranění.

V poslední dubnový den nedohrál úvodní utkání Fortuna Hockey Games. Na vině byl Mikael Seppälä, finský reprezentant, jenž v pondělí podepsal novou roční smlouvu se Spartou.

V Českých Budějovicích krosčekoval Hronka zezadu hokejkou, následně na něj u brankoviště spadl a zaklekl, zaklíněná dvojice se několik vteřin nemohla zvednout z ledu.

„Ale nebylo to nic hrozného, spíš blbá náhoda,“ vrátil se k nepříjemnému souboji zadák Vancouveru. „Po zápase jsem to neviděl moc dobře, ale absolvoval jsem pár vyšetření, pak už bylo jasné, že se stihnu dát do kupy.“

Stejně jako v NHL bude polykat minuty ve velkém.

Ve středu společně s Romanem Červenkou, Lukášem Sedlákem, Matějem Blümelem a Matyášem Melovským trénoval v elitní přesilovkové formaci, pro defenzivu národního mužstva je zcela klíčovou postavou.

Stejně jako na olympiádě v Miláně. Oba turnaje se ale pro něj mimo jiné liší tím, jaké má mezi beky parťáky. Veterány Kundrátka, Gudase a Šimka nahradili mladíci Galvas, Alscher a Cibulka.

„Trochu se to proměnilo, ale nevidím v tom velký rozdíl,“ poznamenal Hronek.

A když dostal otázku, zda nováčci náhodou nepouští v kabině jiné písničky, jen s úsměvem prohodil: „Ne, to nemůžou. A jestli mi vykají? To ne, to spíš možná Červusovi.“

Pak ale zvážněl a nastupující generaci beků pochválil za to, jak přípravu na velkou akci zvládají: „Vybojovali si místo, jsou to kvalitní hráči, co mají za sebou dobré sezony. Doufám, že se jim bude na mistrovství dařit.“

První test čeká Rulíkův výběr v pátek. Hronek proti Dánům vstoupí už do svého šestého šampionátu. A národní tým si jistě pochvaluje, že má oporu defenzivy po pár zápasech opět k dispozici.

