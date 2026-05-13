Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

Až v pátek ve 20.20 padne úvodní buly zápasu s Dánskem, na ledě nebude chybět. Nastoupí v prvním obranném páru, vedle Michala Kempného, dalšího velice zkušeného beka.
„Máme dobrý tým. Musíme se semknout a makat, bojovat jeden za druhého, pomáhat si,“ vyjmenoval Hronek herní atributy, které by měly Čechy na šampionátu zdobit.
Zázemí ve Fribourgu, kam reprezentace cestuje každý den autobusem z hotelu v nedalekém Bernu, si zatím pochvaluje: „Je to úplně v pohodě. Tréninková hala je docela hezká, v té hlavní jsme ještě nebyli, jsem na ni zvědavý, ale všechno je super.“
Ještě v neděli, kdy Radim Rulík oznamoval nominaci, mohly nad jeho účastí na mistrovství světa panovat lehké obavy a otazníky.
Švédské hry, poslední přípravný turnaj, s reprezentací totiž neabsolvoval. Zůstal doma, od trenérů dostal stejně jako útočník Jaroslav Chmelař prostor k doléčení lehkého zranění.
V poslední dubnový den nedohrál úvodní utkání Fortuna Hockey Games. Na vině byl Mikael Seppälä, finský reprezentant, jenž v pondělí podepsal novou roční smlouvu se Spartou.
V Českých Budějovicích krosčekoval Hronka zezadu hokejkou, následně na něj u brankoviště spadl a zaklekl, zaklíněná dvojice se několik vteřin nemohla zvednout z ledu.
„Ale nebylo to nic hrozného, spíš blbá náhoda,“ vrátil se k nepříjemnému souboji zadák Vancouveru. „Po zápase jsem to neviděl moc dobře, ale absolvoval jsem pár vyšetření, pak už bylo jasné, že se stihnu dát do kupy.“
Stejně jako v NHL bude polykat minuty ve velkém.
Ve středu společně s Romanem Červenkou, Lukášem Sedlákem, Matějem Blümelem a Matyášem Melovským trénoval v elitní přesilovkové formaci, pro defenzivu národního mužstva je zcela klíčovou postavou.
Stejně jako na olympiádě v Miláně. Oba turnaje se ale pro něj mimo jiné liší tím, jaké má mezi beky parťáky. Veterány Kundrátka, Gudase a Šimka nahradili mladíci Galvas, Alscher a Cibulka.
„Trochu se to proměnilo, ale nevidím v tom velký rozdíl,“ poznamenal Hronek.
A když dostal otázku, zda nováčci náhodou nepouští v kabině jiné písničky, jen s úsměvem prohodil: „Ne, to nemůžou. A jestli mi vykají? To ne, to spíš možná Červusovi.“
Pak ale zvážněl a nastupující generaci beků pochválil za to, jak přípravu na velkou akci zvládají: „Vybojovali si místo, jsou to kvalitní hráči, co mají za sebou dobré sezony. Doufám, že se jim bude na mistrovství dařit.“
První test čeká Rulíkův výběr v pátek. Hronek proti Dánům vstoupí už do svého šestého šampionátu. A národní tým si jistě pochvaluje, že má oporu defenzivy po pár zápasech opět k dispozici.