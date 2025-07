Panáka provází loňský osud. Kvůli zranění bude Spartě několik týdnů chybět

Před týdnem do Kazachstánu už stabilní člen základní sestavy neodletěl, nepovedený výkon spoluhráčů a prohru 1:2 mohl sledovat jen v televizi. K dispozici nebyl ani na víkendové ligové utkání proti Mladé Boleslavi (3:2).

Odehrál jen úvodní kolo nového ročníku 19. července v Jablonci (1:1) a následně se v týdnu na tréninku zranil. Sparta nespecifikovala, jestli jde o svalové zranění či potíže s kolenem.

Sparta – Aktobe odveta 2. předkola Konferenční ligy výkop: čtvrtek 20.00 rozhodčí: Chiffi - Peretti, Rossi (všichni Itálie), VAR není k dispozici první zápas: 1:2

Devětadvacetiletý stoper měl s koleny v minulosti velké problémy, od podzimu 2018 k soutěžnímu zápasu nenastoupil dokonce víc než tři roky.

Když se zranil přesně před rokem, vynechal celkem sedm utkání - čtyři v kvalifikaci o Champions League a tři v lize. Po devětadvaceti dnech byl zpátky na hřišti a v závěrečném play off proti Malmö se zasloužil o postup do Ligy mistrů. A pak až do konce sezony zdravotní trable neměl.

Snad ho krátká pauza čeká i tentokrát.

Proti Aktobe bude Sparta nepříznivý stav otáčet bez něj. Na jeho pozici prostředního stopera nastoupil v Kazachstánu mladík Adam Ševínský, v neděli v lize tam byl Asger Sörensen. Jeden z nich tam naskočí i ve čtvrtek v odvetě. „Myslím si, že máme v kádru i jiné hráče podobné Panymu. Například Asgera,“ podotkl Priske.

Není jasné, jestli by v případě dlouhodobého zranění Sparta hledala za Panáka přímou náhradu. Ani co se týče dalších možný posil, Priske konkrétní nebyl.

„Se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým mluvím skoro každý den. Nebudu konkrétní, o jakých postech se bavíme. K příchodům do konce přestupního období rozhodně dojde. Na jakých pozicích, to se dozvíte,“ řekl Priske.