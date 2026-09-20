Další pódium pro Salače! V Rakousku dojel druhý v Moto2, nestačil jen na Guevaru

Na stupně vítězů se čtyřiadvacetiletý pilot týmu OnlyFans American Racing vrátil po dvou nedokončených závodech, které následovaly po jeho životním úspěchu v britské Grand Prix.
Druhý letos skončil i v Maďarsku, jeho sbírku medailových umístění v této sezoně doplňuje třetí místo z Velké ceny České republiky v Brně. V průběžné klasifikaci se Salač po 15. z 22 závodů posunul na sedmou pozici.
„Jsem šťastný, šťastný za další pódium. Ale v pátek jsem byl první (v tréninku), včera jsem byl první (v kvalifikaci), takže jsem si fakt přál završit hattrick,“ přiznal Salač v televizním rozhovoru s medailisty. „Ale Izan dnes odjel skvělý závod,“ dodal.
Český jezdec bezprostředně po startu z pole position první místo těsně neudržel a ve vedení se znovu ocitl jen krátce po šikaně v průběhu prvního kola. Jeho cílem pak projel jako třetí za Guevarou a dalším Španělem Ivánem Ortolou a na bronzové pozici kroužil až do 11. kola z celkových 23.
Před polovinou závodu Salač úspěšně zaútočil na Ortolu, ale Guevara v té době už měl přibližně třísekundový náskok. Po chybě v závěru někdejší mistr světa Moto3 ztratil na Salače zhruba sekundu, ale vedení už bezpečně udržel a dojel si pro druhé vítězství v sezoně.
„Od začátku jsem trochu doufal, že si Izan zničí pneumatiky, a to byl také důvod, proč jsem úplně tolik netlačil, protože jsem věděl, že to bude dlouhý závod. Nakonec měl trochu navrch, přesto jsem spokojený. V závěru jsem hodně tlačil, abych udržel druhé místo. Teď jedeme do Asie, tam mám ty tratě rád a věřím, že přijdou zase dobré výsledky,“ řekl Salač a českým divákům poslal poděkování za podporu. „Pódium jsem slíbil, tady ho máte. Příště to bude lepší,“ prohlásil.
Guevara si upevnil druhé místo v mistrovství světa za krajanem Manuelem Gonzálezem, který ve Spielbergu skončil čtvrtý za Kolumbijcem Davidem Alonsem. Ortolá nakonec projel cílem jako pátý. Salač se v celkovém pořadí posunul před Itala Celestina Viettiho, který v Rakousku nebodoval.
V nejslabší třídě Moto3 udělal další krok k zisku titulu Máximo Quilles. Osmnáctiletý Španěl vyhrál devátý závod v sezoně a už za dva týdny v Japonsku může být teoreticky šampionem. V Rakousku jeho dosud nejbližší pronásledovatel David Almansa po pádu z prvního místa do cíle nedojel a Quiles teď vede pořadí s náskokem 131 bodů před dalším krajanem Álvarem Carpem.
Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:
Moto3: 1. Quiles 33:24,323, 2. Uriarte -2,334, 3. Carpe (všichni Šp./KTM) -7,394, 4. O’Shea (Brit./Honda) -20,717, 5. Pini (It./Honda) -20,822, 6. O’Gorman (Ir./Honda) -20,948.
Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. Quiles 306, 2. Carpe 175, 3. Almansa (Šp./KTM) 174, 4. Uriarte 174, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 118.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 35:53,421, 2. Salač (ČR/Kalex) -1,728, 3. Alonso (Kol./Kalex) -2,945, 4. González -4,289, 5. Ortolá -4,868, 6. López (všichni Šp./Kalex) -12,137.
Průběžné pořadí (po 15 z 22 závodů): 1. González 245,5, 2. Guevara 210, 3. Ortolá 168,5, 4. Alonso 155, 5. Agius (Austr./Kalex) 149, 6. Holgado (Šp./Kalex) 146, 7. Salač 128.
14:00 MotoGP.