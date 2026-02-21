Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Nymburk se musel obejít bez zraněného českého reprezentanta Ondřeje Sehnala i bez dalšího rozehrávače Tonyho Perkinse. Na výhře favorita se podílel 16 body Matěj Svoboda, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále. Dvouciferný počet bodů ve vítězném týmu zaznamenali také Vojtěch Hruban (15), Jaromír Bohačík (14), J. T. Shumate (13) a Marcus Santos-Silva (11).
Pardubice útočily na třetí triumf v domácím poháru po úspěších v letech 1994 a 2016, ale nepomohlo jim ani 32 bodů Treye Bonhama či 20 bodů Joeyho Bryanta.
„Tenhle titul je pro mě ten nejsladší. Musím ale ocenit Pardubice za skvělý boj a hru. Dlouho kontrolovaly zápas, přetlačovaly nás ve vložené energii a agresivitě, ale v jeden moment za to prostě vzali naši veteráni a ti se v tomhle byznysu vyznají. Moc je za to oceňuju, jak potom zvládli nacházet řešení,“ uvedl v tiskové zprávě nymburský kouč Oren Amiel.
Pardubicím se povedl vstup do utkání a v 6. minutě vedly 11:2, po trojkách Jakuba Tůmy a Bonhama měli už náskok 13 bodů. Nymburk odpověděl trefami Svobody a Bohačíka z perimetru, ale první čtvrtinu vyhráli Východočeši 20:10. Pardubice ve druhé desetiminutovce opět nabíraly náskok a v 19. minutě po Bonhamově trojce vedly už o 17 bodů. Před poločasem trefou z dálky zkorigoval skóre na 31:44 Shumate.
Nymburk ve třetí čtvrtině opět začal ztrácet a ve 25. minutě Bryant trojkou zvýšil už na 55:37. Následnou pasáž ovládl Nymburk 10:2 a vrátil se do hry. Beksa ale ještě při vstupu do závěrečné čtvrtiny držela dvouciferný náskok. Potom ale nastartoval Nymburk pěti body Svoboda.
„Já se v určitou chvíli už přestal koukat na skóre, protože mi to přestalo dávat smysl. Jen jsme se zkoušeli nějak vrátit zpět a šli jeden útok po druhém a já cítil, že pokud snížíme pod deset bodů, dostaneme soupeře pod tlak. Máme zkušené hráče, kteří vědí, jak vyhrávat tituly, a na konci to ukázali,“ prohlásil Amiel.
Obhájce triumfu desetibodovou šňůrou, kterou načal dvěma trojkami Hruban, otočil stav na 69:68 a v 35. minutě poprvé vedl. Tříbodovým košem ještě odpověděl Bonham, ale po Bohačíkově trefě z perimetru už Nymburk vedení nepustil.
„Samozřejmě nebylo snadné hrát bez klasických rozehrávačů, což jsme si nikdy ani nepředstavovali, že by se mohlo stát. Nikdy ale nechci hledat výmluvy a učíme to i naše hráče. Hráli jsme s těmi hráči, co jsme měli, nestěžovali si a šli krok po kroku. Bylo jasné, že soupeř se bude nejvíc věnovat Riceovi, hrál na něj fyzicky. Zkoušeli jsme tak různé hráče i jiné herní prvky. Vím, že to většinu zápasu herně nevypadalo bůhvíjak, ale důležitý je výsledek,“ prohlásil Amiel.
Kouč Pardubic Jan Šotnar litoval promarněné příležitosti. „Je chvilku po zápase a tohle bolí. Před zápasem jsme si řekli, že jsme v nejlepším momentu Nymburk dnes porazit. Nešli jsme si to jen zkusit, ale šli jsme zápas jednoznačně vyhrát. Asi nám bohužel došly na konci síly, udělali jsme mentální chyby v útoku, což byla voda na mlýn Nymburku, a náskok jsme po hloupých chybách hrozně rychle ztratili. Ale jsem na svůj tým hrozně hrdý, protože jsme odehráli dobrý zápas,“ konstatoval Šotnar.
Opava se vrátila na stupně vítězů poprvé od triumfu v roce 2022. Přispěl k tomu 21 body americký rozehrávač Isiah Gray. Slezané oplatili Ústí nad Labem středeční domácí porážku v lize 81:88 a rozšířili sbírku úspěchů v Českém poháru o druhý bronz. Na kontě mají vedle toho šest triumfů (1997-99, 2001, 2003 a 2022) a čtyři stříbra (2002, 2004, 2017 a 2019). Sluneta na bronz z let 1994, 1996 a 2000 nenavázala.
Gray přidal k 21 bodům i čtyři asistence a čtyři doskoky. Clevon Brown zaznamenal v dresu vítězů double double za 10 bodů a 14 doskoků. Nejlepším střelcem poražených byl s 12 body Nick Johnson.
Český pohár basketbalistů
Finálový den v Opavě
Finále:
O 3. místo: