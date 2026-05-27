ONLINE: Crystal Palace - Vallecano 0:0, finále Konferenční ligy. Kdo získá trofej?

  21:04aktualizováno  21:04
Pro oba týmy to může být první trofej v jakékoli evropské soutěži. Ve finále fotbalové Konferenční ligy proti sobě hrají Rayo Vallecano a Crystal Palace. Zápas můžete sledovat od 21:00 v online reportáži.

Alemao slaví branku Rayo Vallecano. | foto: Reuters

Anglický celek je v evropských soutěžích poprvé ve své historii. Vallecano si je naposledy vyzkoušelo před patnácti lety, ještě za dob Poháru UEFA.

Oba týmy vstoupily do Konferenční ligy ze čtvrtého předkola. Crystal Palace ve vyřazovací části postupně prošel přes Zrinjski Mostar, AEK Larnaku, Fiorentinu a Šachtar Doněck. Vallecano v ní zdolalo Samsunspor, AEK Atény a vítěze ligové fáze Štrasburk.

Utkání je také rozlučkou pro trenéra Olivera Glasnera, který Crystal Palace dovedl k prvním trofejím v novodobé klubové historii (Anglický pohár a anglický Superpohár).

Crystal Palace skončil v domácí lize patnáctý, šest bodů od sestupových příček. Vallecano ve španělské soutěži obsadilo osmou příčku a dnes může dokonce potvrdit sérii devíti soutěžních utkání bez porážky. Anglický celek je ale i tak v zápasu mírným favoritem.

Vítěz finále si zaručí postup do příštího ročníku Evropské ligy.

Konferenční liga
27. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0:0 (-:-)
Sestavy:
Henderson (C) – Rijád, Lacroix, Canvot – D. Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Valentín (C), U. López – De Frutos, Palazón, Álvaro García – Alemão.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines.
Cárdenas, Molina – Díaz, Trejo, Camello, Achúmáš, Gumbau, Balliu, Espino, Mendy.
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Ciss, 24. Palazón

Rozhodčí: Mariani (ITA) – Bindoni (ITA), Tegoni (ITA)

