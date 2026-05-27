ONLINE: Crystal Palace - Vallecano 0:0, finále Konferenční ligy. Kdo získá trofej?

Anglický celek je v evropských soutěžích poprvé ve své historii. Vallecano si je naposledy vyzkoušelo před patnácti lety, ještě za dob Poháru UEFA.
Oba týmy vstoupily do Konferenční ligy ze čtvrtého předkola. Crystal Palace ve vyřazovací části postupně prošel přes Zrinjski Mostar, AEK Larnaku, Fiorentinu a Šachtar Doněck. Vallecano v ní zdolalo Samsunspor, AEK Atény a vítěze ligové fáze Štrasburk.
Utkání je také rozlučkou pro trenéra Olivera Glasnera, který Crystal Palace dovedl k prvním trofejím v novodobé klubové historii (Anglický pohár a anglický Superpohár).
Crystal Palace skončil v domácí lize patnáctý, šest bodů od sestupových příček. Vallecano ve španělské soutěži obsadilo osmou příčku a dnes může dokonce potvrdit sérii devíti soutěžních utkání bez porážky. Anglický celek je ale i tak v zápasu mírným favoritem.
Vítěz finále si zaručí postup do příštího ročníku Evropské ligy.
Henderson (C) – Rijád, Lacroix, Canvot – D. Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Valentín (C), U. López – De Frutos, Palazón, Álvaro García – Alemão.
R. Matthews, Benítez – Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines.
Cárdenas, Molina – Díaz, Trejo, Camello, Achúmáš, Gumbau, Balliu, Espino, Mendy.
20. Ciss, 24. Palazón
Rozhodčí: Mariani (ITA) – Bindoni (ITA), Tegoni (ITA)