Juniorský šampionát vrcholí. I s českou účastí. Svěřenci kouče Patrika Augusty totiž v semifinále přemohli Kanadu 6:4 a mohli slavit.
Ale jen chvilku. Celá kabina si totiž byla hned vědoma: „Ještě jsme neskončili!“
ONLINE: Česko – Švédsko
Sledujte zápas od 2.30 podrobně
Junioři dál živí sen o zisku zlaté medaile, na kterou reprezentace do 20 let čeká už čtvrt století. Ale pozor, ani Švédové se neřadí mezi nedávné držitele titulu mistrů světa.
Naposledy slavili v roce 2012, od té doby ve finále jen čtyřikrát prohráli. Také Češi se museli před třemi lety spokojit se stříbrem, když v prodloužení nestačili na Kanadu.
„Ale pokud budeme hrát stejně jako v neděli proti Kanadě, dopadne to pro nás dobře,“ hlásil útočník Adam Titlbach.
Švédové jsou mimořádně těžkým soupeřem. Turnajem proklouzávali bez větších problémů, až v semifinále se natrápili na výhru proti Finům, kde rozhodovali zápas v samostatných nájezdech (4:3N).
„Musíme se na Švédy co nejrychleji připravit, protože jsou stejně bruslivý tým jako Kanada. Když budeme hrát stejně jako v semifinále, tak věřím, že máme šanci,“ přidal po postupu do finále Čihař.
Švédové do Minnesoty přivezli tým plný mimořádně talentovaných mladíků, koneckonců o tom vypovídá také jejich produktivita. Hned devět hráčů sbírá v průměru minimálně bod na zápas.
Dominuje útočník Anton Frondell, trojka posledního draftu, daří se i dalšímu duu forvardů Eddiemu Genborgovi s Jackem Berglundem, nezaostávají ani esa na příští draft Ivar Stenberg a Viggo Björck.
„Ale my s kluky uděláme všechno pro to, abychom zlato vyhráli,“ slibuje Adam Benák.
Podaří se Čechům vyhrát poslední zápas na turnaji a stanou se mistry světa?
Jejich snažení sledujte v reportáži online.