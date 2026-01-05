ONLINE: Česko - Švédsko. Juniory čeká finále MS, zlato mohou získat po 25 letech

  18:12aktualizováno  18:12
Čeští hokejisté do 20 let se chystají na finále mistrovství světa. Poté, co zdolali velkého favorita Kanadu, budou bojovat o zlato proti Švédům. O nejcennější medaili svedou souboj po třech letech, naposledy ji však získali v roce 2001. Zápas začíná brzy ráno ve 2.30, můžete ho sledovat v podrobné reportáži online.

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín, Adam Benák, Adam Jiříček a Maxmilian Curran. | foto: AP

Juniorský šampionát vrcholí. I s českou účastí. Svěřenci kouče Patrika Augusty totiž v semifinále přemohli Kanadu 6:4 a mohli slavit.

Ale jen chvilku. Celá kabina si totiž byla hned vědoma: „Ještě jsme neskončili!“

ONLINE: Česko – Švédsko

Sledujte zápas od 2.30 podrobně

Junioři dál živí sen o zisku zlaté medaile, na kterou reprezentace do 20 let čeká už čtvrt století. Ale pozor, ani Švédové se neřadí mezi nedávné držitele titulu mistrů světa.

Naposledy slavili v roce 2012, od té doby ve finále jen čtyřikrát prohráli. Také Češi se museli před třemi lety spokojit se stříbrem, když v prodloužení nestačili na Kanadu.

„Ale pokud budeme hrát stejně jako v neděli proti Kanadě, dopadne to pro nás dobře,“ hlásil útočník Adam Titlbach.

Švédové jsou mimořádně těžkým soupeřem. Turnajem proklouzávali bez větších problémů, až v semifinále se natrápili na výhru proti Finům, kde rozhodovali zápas v samostatných nájezdech (4:3N).

„Musíme se na Švédy co nejrychleji připravit, protože jsou stejně bruslivý tým jako Kanada. Když budeme hrát stejně jako v semifinále, tak věřím, že máme šanci,“ přidal po postupu do finále Čihař.

Švédové do Minnesoty přivezli tým plný mimořádně talentovaných mladíků, koneckonců o tom vypovídá také jejich produktivita. Hned devět hráčů sbírá v průměru minimálně bod na zápas.

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

Dominuje útočník Anton Frondell, trojka posledního draftu, daří se i dalšímu duu forvardů Eddiemu Genborgovi s Jackem Berglundem, nezaostávají ani esa na příští draft Ivar Stenberg a Viggo Björck.

„Ale my s kluky uděláme všechno pro to, abychom zlato vyhráli,“ slibuje Adam Benák.

Podaří se Čechům vyhrát poslední zápas na turnaji a stanou se mistry světa?

Jejich snažení sledujte v reportáži online.

