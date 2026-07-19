OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

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  23:18aktualizováno  23:18
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Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte v obrazovém článku.

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.
Pohled na závěrečný ceremoniál před finále MS ve fotbale.
MetLife Stadium v New Jersey před finále mistrovství světa.
Pohled na závěrečný ceremoniál před finále MS ve fotbale.
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Témata: Shakira, finále, show

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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