Pardubice mají podmínečně uzavřené sektory. Žabka dostal pokutu

Disciplinární komise rozhodla na straně Východočechů o podmínečném uzavření dvou sektorů haly na jedno extraligové utkání, podmínka platí do konce října tohoto kalendářního roku.
Důvodem je chování pardubických fanoušků, kteří ve vyhroceném závěru druhého finále vhazovali předměty na led i třineckou střídačku, kde zasáhli zkušeného útočníka Martina Růžičku.
Kromě podmínečného uzavření dvou sektorů vyfasovalo Dynamo také pokutu.
„Za vhazování předmětů fanoušky na lavičku hostí, včetně zasažení hráče lahví, a za pochybení pořadatelské služby byl pardubický klub potrestán souhrnnou pokutou ve výši 80 000 korun,“ stojí v prohlášení disciplinární komise.
Emoce neudržel ani třinecký trenér Žabka, jenž na některé fanoušky pokřikoval přes mantinel, načež vzal jednu z lahví a hodil ji na tribunu. Hostujícího trenéra posléze uklidňoval jeho asistent Vladimír Dravecký.
Žabka se k incidentu vyjádřil v pondělí v prohlášení pro klubový web: „Chtěl bych se omluvit za své chování v závěru nedělního zápasu v Pardubicích. V mé pozici hlavního kouče prostě musím mít emoce pod kontrolou.“
„Po tom, co mě několik předmětů zasáhlo, jsem se neuhlídal. Upřímně říkám, že mě to mrzí. Takhle náš klub ani sám sebe prezentovat nechci, ještě jednou se omlouvám,“ dodal s tím, že trest je připraven přijmout.
Jeho výše nakonec činí 40 000 korun s odůvodněním „nesportovního chování v podobě vhazování předmětů z lavičky do hlediště“.
Emoce se na východě Čech vyostřily necelé čtyři vteřiny před koncem. Hostující Petr Sikora se chytil s Patrikem Poulíčkem, i přes snahu čárových rozhodčích se pustili do bitky.
Pardubický útočník shodil rukavice, jeho dvacetiletý protivník nikoliv. Oba si uštědřili několik ran, víc jich schytal nakonec zakrvácený Sikora. Ten soupeře posléze chytil za nohy a povalil jej na led.
Oba hlavní aktéři inkasovali od hlavních rozhodčích Adama Kiky a Robina Šíra vyšší pětiminutový trest, dvě minuty za hrubost dostali Matěj Kubiesa a Jan Stránský.
„Zkrátka vygradování toho, že je to finále, nervy a emoce jsou na obou stranách, oběma týmům na tom záleží. Asi si tam kluci něco řekli a skončilo to bitkou,“ hlásil třinecký asistent Jiří Raszka.