Autor: Lidovky.cz , ČTK

21:37

Finálová série hokejové extraligy se přesunula do Brna. Kometa však domácí prostředí nevyužila a s Pardubicemi prohrála 1:4. Dva góly hosté vstřelili ve druhé třetině, domácí ve třetí části snížili, ovšem Pardubice rychle odskočily do dvoubrankového vedení a v závěru si triumf pojistily gólem do prázdné brány. V sérii se ujaly vedení 2:1, pokračuje se v úterý opět na ledě Brna.