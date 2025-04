Kometa vyrovnává, trefil se Arttu Ilomäki. Pardubický gólman Roman Will už nemá šanci. | foto: ČTK

Dosavadní série je velmi vyrovnaná, ani jeden tým nedokázal zvítězit ve dvou utkáních za sebou. Kometa získala první výhru v prodloužení úvodního duelu v poměru 2:1, den poté zvítězilo Dynamo 2:1 v normální hrací době.

ONLINE: Pardubice – Kometa Páté finále hokejové extraligy sledujeme od 18 hodin podrobně

Na jihu Moravy nejprve zvítězily Pardubice 4:1, načež je Kometa rozstřílela 7:4 i zásluhou čtyř branek Fina Arttua Ilomäkiho.

„Musíme se hlavně zaměřit na chyby v defenzivě, dostat sedm gólů je strašně moc. Nevyužili jsme ani dvojnásobnou přesilovku, takže máme do pátku na čem pracovat. Hlavní úkol je ale zlepšit obrannou hru,“ řekl pardubický Jan Mandát, jehož tři trefy v posledním střetnutí prohře nezabránily.

Ačkoliv čtvrtý duel skončil přestřelkou, dá se ve zbytku série očekávat taktická bitva. „Nic za tím nehledejte,“ řekl domácí trenér Miloslav Hořava. „To se prostě v play off stává,“ podotkl jeho protějšek Kamil Pokorný.

Tomu bude chybět potrestaný útočník Adam Zbořil, jenž za úterní faul na pardubického Miloše Kelemena dostal od disciplinární komise stopku na dva zápasy.

Velkou pozornost přitahují také pardubický Lukáš Sedlák a brněnský Kristián Pospíšil. Právě Sedlák v prvním duelu Pospíšila fauloval, ale dostal jen dvouminutový trest, zatímco forvard Komety zápas nedohrál a vynechat musel i druhé utkání.

„Půjdu po něm, nenechám mu žádný prostor. Ale že by to vyústilo ve rvačku, to si nemyslím. Já budu hrát tak, abych pomohl týmu,“ prohlásil slovenský reprezentant.