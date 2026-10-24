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Finále po třech letech. Siniaková si v Ósace zahraje o šestý titul ve dvouhře

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  12:25aktualizováno  12:25
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Kateřina Siniaková reaguje v zápase s Elinou Svitolinovou.

Kateřina Siniaková reaguje v zápase s Elinou Svitolinovou. | foto: Reuters

Marie Bouzková se natahuje pro míček v semifinále turnaje v čínském Ning-po.
Marie Bouzková dobíhá míček v semifinále turnaje v čínském Ning-po.
Marie Bouzková v semifinále turnaje v čínském Ning-po.
Leylah Fernandezová se raduje z výhry v semifinále turnaje v čínském Ning-po.
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Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po třech letech do finále turnaje WTA ve dvouhře, v japonské Ósace si zahraje o šestý singlový titul v kariéře. V semifinále turnaje kategorie 250 porazila Britku Katie Boulterovou 6:1, 6:4. Na podniku v čínském Ning-po ve stejné fázi končí Marie Bouzková, jež nestačila na Leylah Fernandezovou z Kanady 3:6 a 5:7.

Siniaková se o titul v Ósace utká v neděli s Američankou Ashlyn Kruegerovou, která předtím zdolala krajanku Ann Liovou 6:4, 6:7, 6:3.

Kompletní tenisové výsledky

Třicetiletá Češka porazila nasazenou osmičku Boulterovou za hodinu a 25 minut. Ve dvouhře postoupila do 11. finále v kariéře, v zápasech o titul má zatím bilanci 5:5.

Naposledy triumfovala v říjnu 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvítězila ve finále nad Bouzkovou.

S dvaadvacetiletou Kruegerovou se Siniaková utká už popáté. Zatím ji vždy porazila, naposledy americkou protivnici zdolala loni na travnatém turnaji v Bad Homburgu 7:5, 6:2.

Světová osmapadesátka Boulterová prohrála s českou tenistkou pošesté za sebou. Od března podlehla také třikrát Karolíně Muchové a dvakrát Lindě Noskové.

Kateřina Siniaková se natahuje po míčku v zápase s Elinou Svitolinovou.

Siniaková, která v Ósace porazila bez ztráty setu také Američanku Mary Stoianaovou či Polku Magdu Linetteovou, vyhrála první sadu proti Boulterové za půl hodiny. Po dvou brejcích utekla do vedení 5:0 a později využila čtvrtý setbol.

Ve druhé sadě Boulterová duel lehce zdramatizovala. Poté, co Siniakové vzala ve druhém gamu podání, vedla 2:0, následně i 3:1. Rodačce z Hradce Králové se ale podařilo vyrovnat na 3:3 a v devátém gamu připravila Britku po sedmém využitém brejkbolu o servis ještě jednou. Utkání poté dopodávala, využila druhý mečbol.

Ve finále čtyřhry Jesika Malečková a Miriam Škoch prohrály s australsko-indonéským párem Storm Hunterová, Janice Tjenová 4:6, 1:6.

Turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Siniaková (ČR) - Boulterová (8-Brit.) 6:1, 6:4

Čtyřhra - finále:
Hunterová, Tjenová (1-Austr./Indon.) - Malečková, Škoch (ČR) 6:4, 6:1

První letošní prohra v semifinále

Bouzková na turnaji v Ning-po, který spadá do kategorie WTA 500, ztratila první set poté, co čtyřikrát přišla o podání. Ani ve druhé sadě se jí na servisu nedařilo a při skóre 5:4 se při vlastním podání ani nedostala k setbolu. Pak sice za stavu 5:6 Fernandezové odvrátila na servisu dva mečboly, na třetí už ale nestačila.

V této sezoně se Bouzková v semifinále představila potřetí, ale poprvé prohrála, v Nottinghamu a Bogotě došla až k titulu. Fernandezovou ve finále čeká světová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Ruska Diana Šnajderová.

Turnaj žen v Ning-po

tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů

Dvouhra - semifinále:
Fernandezová (Kan.) - Bouzková (ČR) 6:3, 7:5

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