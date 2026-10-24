Finále po třech letech. Siniaková si v Ósace zahraje o šestý titul ve dvouhře

Siniaková se o titul v Ósace utká v neděli s Američankou Ashlyn Kruegerovou, která předtím zdolala krajanku Ann Liovou 6:4, 6:7, 6:3.
Kompletní tenisové výsledky
Třicetiletá Češka porazila nasazenou osmičku Boulterovou za hodinu a 25 minut. Ve dvouhře postoupila do 11. finále v kariéře, v zápasech o titul má zatím bilanci 5:5.
Naposledy triumfovala v říjnu 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvítězila ve finále nad Bouzkovou.
S dvaadvacetiletou Kruegerovou se Siniaková utká už popáté. Zatím ji vždy porazila, naposledy americkou protivnici zdolala loni na travnatém turnaji v Bad Homburgu 7:5, 6:2.
Světová osmapadesátka Boulterová prohrála s českou tenistkou pošesté za sebou. Od března podlehla také třikrát Karolíně Muchové a dvakrát Lindě Noskové.
Siniaková, která v Ósace porazila bez ztráty setu také Američanku Mary Stoianaovou či Polku Magdu Linetteovou, vyhrála první sadu proti Boulterové za půl hodiny. Po dvou brejcích utekla do vedení 5:0 a později využila čtvrtý setbol.
Ve druhé sadě Boulterová duel lehce zdramatizovala. Poté, co Siniakové vzala ve druhém gamu podání, vedla 2:0, následně i 3:1. Rodačce z Hradce Králové se ale podařilo vyrovnat na 3:3 a v devátém gamu připravila Britku po sedmém využitém brejkbolu o servis ještě jednou. Utkání poté dopodávala, využila druhý mečbol.
Ve finále čtyřhry Jesika Malečková a Miriam Škoch prohrály s australsko-indonéským párem Storm Hunterová, Janice Tjenová 4:6, 1:6.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů
Dvouhra - semifinále:
Čtyřhra - finále:
První letošní prohra v semifinále
Bouzková na turnaji v Ning-po, který spadá do kategorie WTA 500, ztratila první set poté, co čtyřikrát přišla o podání. Ani ve druhé sadě se jí na servisu nedařilo a při skóre 5:4 se při vlastním podání ani nedostala k setbolu. Pak sice za stavu 5:6 Fernandezové odvrátila na servisu dva mečboly, na třetí už ale nestačila.
V této sezoně se Bouzková v semifinále představila potřetí, ale poprvé prohrála, v Nottinghamu a Bogotě došla až k titulu. Fernandezovou ve finále čeká světová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Ruska Diana Šnajderová.
Turnaj žen v Ning-po
tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů
Dvouhra - semifinále: