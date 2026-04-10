Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Dukla byla po celý zápas střelecky aktivnější, brankáře Daniela Hufa ale dokázal překonat pouze v přesilovce Marcel Štefančík. Vítězný gól Zlína vstřelil v 54. minutě Jakub Šlahař. Výhru zpečetil při power play domácího týmu Petr Holík.
Do jihlavské sestavy se vrátil po dvou zápasech brankář Beran, jednička Dukly ale v úvodu moc práce neměla. Domácí měli výraznou převahu a hned několik zákroků si připsal Beranův protějšek Huf. Nekapituloval ani při pětiminutovém vyloučení Paukkua, přesilovku domácích ale zkrátil faul Burkova.
Ve 13. minutě se Zlín dostal z ojedinělé akce do vedení poté, co Veber tečoval Čápovu střelu od modré čáry. Čápa navíc bezprostředně po gólové přihrávce fauloval Kulda a stejně jako Paukku putoval předčasně do kabin s vyšším trestem. Berani ale dlouhou přesilovku sehráli ještě hůře než Jihlava.
Ve 26. minutě byl blízko vyrovnání Menšík, Huf ale jeho nájezd zastavil. Krátce po polovině základní hrací doby již domácí vyrovnali. V přesilovce se prosadil střelou na bližší tyč Štefančík. Slovenský útočník si připsal šestý gól v play off. Největší šanci hostů ve druhé části měl Holík, Štefančík jej ale stihl faulovat ještě před zakončením.
Ústřední postavou utkání byl i nadále Huf. V závěru druhé třetiny jej v přesilovce prověřil Štefančík, ve třetí části tečovanou střelou Michnáč a poté i Jiránek. Podruhé ale jako první kapituloval Huf, jehož pohotově překonal po Válkově přihrávce zpoza branky Šlahař. Jihlava již podruhé vyrovnat nedokázala, naopak při hře bez brankáře se prosadil Holík.
30:11 Štefančík (Dundáček, Michnáč)
12:42 Veber (Čáp, Válek)
53:20 Šlahař (Válek, Kverka)
59:47 Holík
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Dlapa, Chvátal, Strejček (A), Bukač – Čachotský (C), Kulda, Burkov – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Heš, Sadovikov, Paukku – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Mužík.
Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Kokrment, Malý
Počet diváků: 5750
Stav série: 2:3