Otevírací partii finále Stanley Cupu 2026 rozhodl Hertl životním gólem na 5:4 pro Vegas z 57. minuty. V odvetě na ledě Caroliny bodoval pro změnu v 59. minutě (16:19, 0+1, +1), když asistoval u srovnání na 3:3. V čase 63:17 byl však vyloučen za podražení domácího kapitána Jordana Staala. Hurricanes pak stačilo pouhých 39 vteřin hry na rozhodující akci poté, co se tvrdou ranou z levého kruhu prosadil Jarvis.
Carolina tak zvítězila 4:3 po prodloužení a před přesunem do Vegas srovnala finále na 1:1 na zápasy. „Skvěle jsme dokázali ukočírovat emoce. Nebyli jsme přemotivovaní ani skleslí. Na góly soupeře jsme našli odpověď. To se mi na nás strašně líbí, vždy se dokážeme zvednout,“ poslal pochvalu spoluhráčům do kabiny hrdina Jarvis.
Šesté prodloužení a šestá výhra. Carolina v nastavení během letošního play off zatím nenašla přemožitele. https://t.co/Yl8CzmXrov— Martin Korbas (@MKidnesNHL) June 5, 2026
V úvodním finále šli do dvougólového trháku hráči Caroliny, ve čtvrtek se vstup vydařil pro změnu Vegas. Postarala se o to střelecká kometa letošního play off Brett Howden. Pozici nejlepšího kanonýra vyřazovacích bojů si vylepšil na aktuálních 13 tref.
Svou show odstartoval ve 14. minutě, kdy se přes obránce prodral do úniku, a ten proměnil střelou nad lapačku Frederika Andersena. Hubené skóre následně vydrželo do poloviny řádné hrací doby, než se opět do dalšího úprku dostal Howden a tentokrát si Andersena vychutnal dlouhou kličkou kolem vysunutého betonu. Bránící Jaccob Slavin visel útočníkovi Golden Knights na zádech, zastavit jej ale nedokázal.
V 48. minutě byli hosté blízko třetí branky. Ránu lídra bodování play off Mitche Marnera však odrazila branková konstrukce Caroliny. Domácí se dostali ke slovu až v závěrečné desetiminutovce řádné hrací doby. Neprůstřelnost Cartera Harta se štěstím ukončil v 51. minutě Logan Stankoven, jenž vybojoval puk za bránou a nahozením do brankoviště jej dokázal odrazit za čáru.
Defenzivní specialista Brayden McNabb byl nebezpečně zasažen pukem přímo do hlavy a Vegas tak odehráli většinu druhého finále jen na pět beků. pic.twitter.com/Ibxa9NfHty— Martin Korbas (@MKidnesNHL) June 5, 2026
V 53. minutě Hurricanes slavili vyrovnání na 2:2. Postarala se o to překvapivě až čtvrtá formace. Z prostoru mezi kruhy přesně pálil Mark Jankowski. Krátce nato hostující kouč John Tortorella zariskoval a vzal si challenge. Ta mu ovšem po rozhodnutí sudích nevyšla a Carolina z nabídnuté přesilovky dokázala otočit skóre. Po ráně obránce Shayna Gostisbeherea se tečí před bránou prosadil veterán Staal.
V 59. minutě ale aréna Lenovo Center opět ztichla. Carolina sice přežila oslabení po faulu Jacksona Blakea, krátce po jeho návratu na led bylo ovšem skóre srovnáno na 3:3. Dorážkou na brankovišti se prosadil kapitán Vegas Mark Stone, asistence putovaly na konto Marnera a Hertla. V prodloužení se však výše zmiňovaný Hertl provinil faulem a Carolina se trefou Jarvise nakonec radovala z vytoužené výhry.
Výsledek
50:20 Stankoven
52:46 Jankowski (W. Carrier, Robinson)
55:25 Staal (Gostisbehere, Svečnikov)
63:56 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
13:33 Howden (Marner)
27:23 Howden (Barbašov, Hanifin)
58:39 Stone (Marner, Hertl)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Stone (C), Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Hebert, Rank – Cherrey, Knorr
Počet diváků: 18710
Stav série: 1:1