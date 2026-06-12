Pátý start ve finále a pátý Hertlův bod (2+3). Běžela teprve sedmá minuta čtvrtečního duelu na ledě Caroliny, když český centr (13:26, 0+1, +/-: 0, 2 střely) v přesilové hře u zrodu akce pomohl k otevírací brance Vegas z hole Pavla Dorofejeva, kterého před odkrytou bránou parádně našel Jack Eichel. Potrestal tak vyhození puku domácího Nikolaje Ehlerse, který se ovšem svým výkonem v dalším průběhu pátého finále z přestupku vykoupil.
První z celkových tří asistencí dánský forvard zapsal ve 12. minutě, kdy stříleným pasem našel před bránou tečujícího Jordana Staala. Sedmatřicetiletý kapitán Hurricanes srovnal na 1:1 a dokázal se tak gólově prosadit i v pátém duelu série.
Smírný stav následně vydržel až do poloviny řádné hrací doby, než se z vrcholu pravého kruhu střelou přes bránící hráče trefil Andrej Svečnikov. Přihrávky putovaly na konto beka Shayna Gostisbehera a opět Ehlerse. Krátce na to mohl ze samostatného úniku srovnat Brett Howden, gólman Brandon Bussi jej ovšem dokázal vychytat. V 38. minutě se pak zrodila klíčová akce zápasu, když se prosadil Sebastian Aho a poslal Carolinu do dvougólového trháku.
Jordan Staal je prvním hráčem od roku 1973 a celkově teprve pátým v historii s gólem v každém z pěti navazujících finálových duelů. https://t.co/u3CyUX0gSS— Martin Korbas (@MKidnesNHL) June 12, 2026
Ve třetí třetině navíc z přesilové hry podruhé slavil Svečnikov, kterého našel před bránou Ehlers. Vegas sice rychle odpovídalo rovněž druhou trefou večera v podání Dorofejeva. Více toho ovšem pozorný Bussi soupeři nedovolil. Při závěrečné hře Golden Knights bez brankáře mu pomohla i branková konstrukce, při následné dorážce Hertla byl ale opět na svém místě.
Série se tak po výsledku 4:2 pro Carolinu vrací do Nevady. V šestém finále již budou Hurricanes útočit na zisk stříbrné trofeje za vedení v sérii 3:2 na zápasy.
Výsledek:
11:46 Staal (Ehlers, Jarvis)
31:58 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
37:51 Sebastian Aho (S. Walker, Martinook)
51:08 Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere)
06:54 Dorofejev (Eichel, Hertl)
53:49 Dorofejev (Theodore, Eichel)
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney – Devin Berg, Matt MacPherson
Počet diváků: 18761
Stav série: 3:2