V roce 2006 dovedl Rod Brind’Amour Carolinu k premiérovému Stanley Cupu v roli kapitána, o dvacet let později slaví triumf pro změnu jako hlavní kouč. Jeho Carolina v neděli zvítězila na ledě Vegas 3:0 a po třech výhrách v řadě uspěla ve finálové sérii 4:2 na zápasy.
Obrovskou zásluhu na úspěchu Hurricanes měl v 37 letech skvěle hrající kapitán Jordan Staal, jenž ve finále nasázel Golden Knights šest branek a podle očekávání si odnesl Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
Carolina ke stříbrné trofeji dokráčela po sprintech 4:0 na zápasy přes Ottawu a Philadelphii. Až ve finále Východní konference narazila na prvního přemožitele, Montreal však dokázal Hurricanes vzít jen jediný duel. Ve velkém finále pak Vegas slavilo jen dvakrát.
16 výher a jen tři porážky. Hokejisté Caroliny letos doslova dosprintovali pro zisk Stanley Cupu. https://t.co/f3fM5rcR1x— Martin Korbas (@MKidnesNHL) June 15, 2026
K rozhodujícímu kroku Carolinu přiblížil už ve čtvrté minutě šesté partie Taylor Hall, jenž se řítil na bránu soupeře z levého křídla a přesnou ranou na lapačku Cartera Harta otevřel skóre.
Ve 12. minutě naopak vynikl gólman. Do samostatného úniku se dostal nejlepší střelec play off Brett Howden, na Brandona Bussiho si však nepřišel. Nováček v bráně Hurricanes, jenž v průběhu třetího zápasu finále převzal roli jedničky od Frederika Andersena, navíc neřekl své poslední slovo a útočníky domácích trápil až do finální sirény.
V 25. minutě nedovolil vyrovnat Tomáši Hertlovi (17:00, -1, 3 střely), jenž se v přečíslení 2 na 1 zbavil bránícího hráče ovšem střelou z mezikruží neuspěl. Udeřilo naopak na druhé straně. Běžela 34. minuta, kdy po přihrávce Logana Stankovena pálil bez přípravy z kraje pravého kruhu Andrej Svečnikov.
Do třetí třetiny tak Vegas vstupovalo s dvougólovou ztrátou. V 51. minutě elitní centr Golden Knights Jack Eichel trefil horní tyč za již překonaným Bussim. Do kontaktu domácí mohl v 58. minutě dostat opět i Hertl, ve velké šanci ale trefil jen gólmana a krátce nato do prázdné klece Vegas zamířil Nikolaj Ehlers a bylo hotovo. Vítězné oslavy hokejistů Caroliny mohly začít.
Výsledek:
03:47 Hall (Jaccob Slavin, Blake)
33:31 Blake (Stankoven)
58:52 Ehlers
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Dorofejev – Marner, Hertl, Howden – R. Smith, Sissons, Barbašov – Bowman, Dowd, C. Smith.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Garrett Rank, Jean Hebert – Scott Cherrey, Trent Knorr
Počet diváků: 18354
Stav série: 2:4