Kdy a kde sledovat zápas Švédsko - Česko v TV?
Finále MS hokejistů do 20 let mezi Švédskem a Českem můžete živě sledovat na stanici ČT sport i na platformách ČT sport Plus a Oneplay v úterý 6. ledna časně ráno.
|Datum:
|Úterý 6. ledna 2026 od 2:30 SEČ
|Dějiště:
|Grand Casino Arena (Saint Paul, Minnesota)
|TV přenos
|ČT sport, ČT sport Plus, Oneplay
Jak sledovat MS v hokeji do 20 let ze zahraničí
Platformu Oneplay můžete sledovat i v zahraničí. Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako například Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Jak oba týmy prošly do finále?
Češi hráli ve skupině B a postoupili ze druhého místa, ve čtvrtfinále přehráli Švýcarsko a pak zvládli i úžasné semifinále s Kanadou. Švédové zatím na šampionátu neprohráli. Vyhráli skupinu A, ve čtvrtfinále v pohodě vyřadili Lotyšsko a v semifinále po velké bitvě přetlačili v nájezdech Finsko.
Zápasy Česka na MS do 20 let 2026:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|27. 12. 2025
|ČESKO vs. Kanada
|5:7
|28. 12. 2025
|ČESKO vs. Dánsko
|7:2
|29. 12. 2025
|ČESKO vs. Finsko
|2:1 v prodl.
|31. 12. 2025
|ČESKO vs. Lotyšsko
|4:2
|2. 1. 2026 (ČF)
|ČESKO vs. Švýcarsko
|6:2
|5.1. 2026 (SF)
|ČESKO vs. Kanada
|6:4
Zápasy Švédska na MS do 20 let 2026:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26.12.2025
|Švédsko - Slovensko
|3:2
|28.12.2025
|Švédsko - Švýcarsko
|4:2
|29.12.2025
|Německo - Švédsko
|1:8
|01.01.2026
|Švédsko - USA
|6:3
|02.01.2026
|Švédsko - Lotyšsko
|6:3
|04.01.2026
|Švédsko - Finsko
|4:3 SN
Vzájemná bilance na MS do 20 let od roku 2020
|Rok
|Fáze
|Výsledek
|2025
|O bronz
|Česko - Švédsko 3:2 SN
|2025
|ZS
|Švédsko - Česko 4:2
|2024
|SF
|Švédsko - Česko 5:2
|2023
|SF
|Česko - Švédsko 2:1 PP
|2023
|ZS
|Švédsko - Česko 3:2 PP
|2022
|O bronz
|Švédsko - Česko 3:1
|2021
|ZS
|Švédsko - Česko 7:1
|2020
|ČF
|Švédsko - Česko 5:0
České medaile na MS v hokeji do 20 let:
Českým juniorům se po chudém období v posledních letech daří. Na posledních třech šampionátech vždy získali medaili.
|Rok
|Medaile
|Zápas o medaili
|Výsledek
|2025
|bronz
|Česko – Švédsko
|3:2 SN
|2024
|bronz
|Česko – Finsko
|8:5
|2023
|stříbro
|Kanada – Česko
|3:2 PP
|2005
|bronz
|Česko – USA
|3:2 PP
|2001
|zlato
|Česko – Finsko
|2:1
|2000
|zlato
|Česko – Rusko
|1:0 SN
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je zápas naprosto vyrovnaný. Co myslíte vy?
|Kanada – Česko
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,41
|4,35
|2,41