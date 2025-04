Po zápase se vedení klubu rozloučilo také s Tejou Oblakovou, jež byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou finálové série. Slovinská rozehrávačka v týmu působila od roku 2018.

Pražanky po týdnu navázaly na domácí vítězství 68:50 a úterní úspěch v Brně, kde nejvyrovnanější zápas série vyhrály 82:75. Dosud poslední porážku v lize utrpěly basketbalistky USK před rokem ve druhém finálovém utkání na hřišti Žabin, které tehdy přerušily jejich rekordní šňůru 301 vítězství. Celkově Pražanky získaly 19. titul v samostatné nejvyšší české soutěži.

Natália Hejková se naposledy snaží usměrnit hráčky USK Praha.

Hejková už dříve oznámila, že po sezoně ukončí kariéru. Jedenasedmdesátiletá členka Síně slávy FIBA byla hlavní trenérkou USK od listopadu 2012 a tým dovedla ke 13 titulům. V roce 2015 s Pražankami vyhrála Euroligu a před dvěma týdny s týmem triumf v prestižní soutěži zopakovala.

„Je zajímavé, že tu slzí kde kdo a mně stačilo, že pršelo,“ řekla Hejková v televizním rozhovoru. „Ale tím, že člověk se na to připravil - dva měsíce to vím, že to tak bude, tak jediné, co jsem si přála, aby to skončilo dobře. A skončilo to jak mýdlová opera,“ dodala slovenská trenérka.

Ve finálovém třetím duelu nedaly obhájkyně prvenství soupeři šanci. Skóre otevřela už po jedenácti sekundách trojkou Oblaková, přitom střelba z dálky nebyla v dalším průběhu hlavní devizou mistra, protože celkem proměnil jen šest z 26 pokusů zpoza oblouku. Na Brňanky ale platila rychlá hra a rozhodnuto bylo prakticky po první čtvrtině, kterou favorizovaný domácí tým vyhrál 23:9.

„Byl to ten klíčový bod. Devět vstřelených bodů a celkově naše úspěšnost z jakékoliv vzdálenosti - a hlavně v první čtvrtině - byla tristní. Dneska jsme se neměli čeho chytnout,“ konstatoval brněnský kouč Viktor Pruša.

Brňanky často zastavovaly soupeře jen za cenu faulů a posílaly Pražanky na čáru trestného hodu. A domácí hráčky proměnily 21 z 26 šestek, zatímco Žabiny jich za celý zápas házely pouhých šest. Ještě před poločasem přesáhl náskok 20 bodů a po změně stran narostl nejprve na 28, než nakonec po závěrečné dvanáctibodové šňůře domácích dosáhl maximální výše 31 bodů.

Kateřina Zeithammerová (vlevo) ze Žabin Brno brání Teju Oblakovou z USK Praha.

Nejproduktivnější hráčkou vítězného týmu byla s 19 body a 11 doskoky nizozemská pivotka Emese Hofová, Oblaková přidala 16 bodů a americká pivotka Brionna Jonesová 14. Za Brňanky dala 11 bodů Nikola Dudášová.

„Myslím, že to byla nejvyrovnanější série za těch devět let, co jsem v Žabinách. Přestože jsme na rozdíl od minulé sezony nevyhrály, tak opticky bylo vidět, že jsme (k USK) nejblíž za celou tu dobu. Až si to zanalyzujeme, musí to být velká motivace do další práce,“ doplnil Pruša.