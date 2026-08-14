Zemřel cyklista Tarling, bratr hvězdy Ineosu. Během závodu se srazil s autem

Detaily nehody se stále prověřují, podle prvních zpráv ale Tarlinga srazilo mimozávodní auto jedoucí v protisměru. „S mimořádným smutkem oznamujeme, že po vážném incidentu během osmé etapy zemřel britský cyklista Finlay Tarling,“ oznámili organizátoři.
Stále ještě teenager Tarling měl slibně rozjetou cyklistickou budoucnost. V létě bral bronz v časovkářském klání jezdců do 23 let na domácím šampionátu. V tzv. development týmu worldtourové stáje NSN, za kterou jezdí Čech Jan Hirt a která v současné době závodí i na Czech Tour, působil od roku 2025.
Zbývajících 23 kilometrů osmé etapy Kolem Portugalska bylo po incidentu neutralizováno, ceremonie pro nejlepší závodníky byla zrušena. Týmoví parťáci Tarlinga dojeli do cíle bok po boku na znamení solidarity.
Soustrast rodině vyjádřil i portugalským ministr Luís Montenegro.