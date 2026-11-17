Na akci mělo původně startovat sedm ruských krasobruslařů - tři sportovní dvojice a jeden muž - coby neutrální sportovci. Všichni zatím figurují v oficiální startovní listině. Mezinárodní bruslařská unie (ISU) se dosud k situaci nevyjádřila, očekává se ale, že místo nich pozve náhradníky.
Finská vláda minulý týden rozhodla o tom, že ruští sportovci nebudou mít možnost získat vstupní víza, dokud neskončí válka na Ukrajině. Stejný postup oznámilo i Norsko. Opatření vstoupilo v platnost v pondělí a krasobruslaři jsou první, kterých se dotklo.
Na Finlandia Trophy přitom měli závodníci bojovat o postup do finále Grand Prix. Olympijští medailisté Anastasija Mišinová a Aleksandr Galljamov vyřazením o šanci na finále přijdou. Mezi muži měl závodit Jevgenij Semeněnko, jenž rovněž mohl pomýšlet na postup.
„Ruská krasobruslařská federace je hluboce zklamána politicky motivovaným rozhodnutím Finska, které se týká našich sportovců,“ uvedl ruský svaz v prohlášení s tím, že ISU povolá náhradníky z jiných zemí.