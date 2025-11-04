Finské hokejové hry 2025: Program, kdy hrají Češi, kde sledovat zápasy živě

Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu představí na Finských hrách (Karjala Cup). Jaký je program zápasů? Kde turnaj sledovat?

Trenér českých hokejistů Radim Rulík. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Program Finských hokejových her 2025

  • Turnaj odstartuje ve čtvrtek 6. listopadu, skončí v neděli 9. listopadu a je prvním podnikem série Euro Hockey Tour.
  • Dějištěm her je finské město Tampere. Pouze duel Švédsko – Česko se odehraje ve švédském Ängelholmu.
DatumČasZápas
6. 11.17:30Švýcarsko - Finsko
6. 11.19:00Švédsko - Česko
8. 11.12:00Švédsko - Švýcarsko
8. 11.16:00Finsko - Česko
9. 11.12:00Česko - Švýcarsko
9. 11.16:00Finsko - Švédsko

Kde Finské hokejové hry sledovat

Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT Sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.

Nominace týmů na Finské hry 2025

ČESKO

Hlavní kouč Radim Rulík na Finské hry zařadil do nominace na Finské hry devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.

PostJménoKlubZápasyBranky
BrankářJosef KořenářSparta Praha6
BrankářPetr KváčaLiberec6
BrankářPavel Čajan (náhradník)Litvínov0
ObránceLibor HájekPardubice363
ObránceJan KošťálekPardubice486
ObránceJan ŠčotkaKometa Brno511
ObránceLibor ZábranskýKometa Brno321
ObránceMarian AdámekTřinec51
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice80
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav572
ObránceRadim ŠimekLiberec415
ObránceMichal KempnýBrynäs/Švédsko9810
ObránceRadek KučeříkIlves Tampere/Fin.240
ÚtočníkJáchym KondelíkPardubice213
ÚtočníkJakub LaukoPardubice93
ÚtočníkLukáš SedlákPardubice4618
ÚtočníkOndřej BeránekKarlovy Vary8510
ÚtočníkJiří ČernochKarlovy Vary5512
ÚtočníkOndřej KovařčíkTřinec214
ÚtočníkDaniel KurovskýTřinec52
ÚtočníkJakub FlekKometa Brno10228
ÚtočníkFilip ChlapíkSparta Praha4110
ÚtočníkLuboš HorkýRögle/Švédsko122
ÚtočníkDominik KubalíkZug/Švýcarsko9741
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu/Finsko70
ÚtočníkKristian ReichelMannheim/Německo82
ÚtočníkMatěj StránskýDavos/Švýcarsko9019
ÚtočníkRadim ZohornaFärjestad/Švédsko262

Soupisky soupeřů

FINSKO

Hokejisté Finska mají v kádru šest olympijských vítězů z Pekingu z roku 2022. Kouč Antti Pennanen vybral do sedmadvacetičlenné nominace také šest nováčků.

PostJménoKlub
BrankářEmil LarmiFärjestad/Švédsko
BrankářHarri SäteriBiel-Bienne/Švýcarsko
ObránceRami MäättäÄssät Pori
ObránceJesper MattilaTappara Tampere
ObránceSami VatanenJyväskylä
ObránceSanteri HatakkaHV 71/Švédsko
ObránceJulius HonkaRapperswil-Jona/Švýcarsko
ObránceOskari LaaksonenBiel-Bienne/Švýcarsko
ObránceSanttu KinnunenLangnau/Švýcarsko
ObránceMikko LehtonenCurych/Švýcarsko
ObránceRasmus RissanenLinköping/Švédsko
ObránceVili SaarijärviŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkOtto KivenmäkiSaiPa Lappeenranta
ÚtočníkHenri NikkanenSaiPa Lappeenranta
ÚtočníkJere InnalaFrölunda/Švédsko
ÚtočníkArttu RuotsalainenFrölunda/Švédsko
ÚtočníkSakari ManninenŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkJesse PuljujärviŽeneva/Švýcarsko
ÚtočníkEemil ErholtzKärpät Oulu
ÚtočníkJan-Mikael JärvinenÄssät Pori
ÚtočníkBenjamin KorhonenKalPa Kuopio
ÚtočníkLeevi TukiainenJyväskylä
ÚtočníkWaltteri MereläBern/Švýcarsko
ÚtočníkSaku MäenalanenLangnau/Švýcarsko
ÚtočníkMarkus NurmiLulea/Švédsko
ÚtočníkPatrik PuistolaÖrebro/Švédsko
ÚtočníkToni RajalaBiel-Bienne/Švýcarsko

ŠVÉDSKO

Útočník Nicklas Bäckström, který se po téměř dvouleté pauze po působení v NHL ve Washingtonu vrátil k hokeji v dresu Brynäs, nechybí v nominaci hokejistů Švédska. Kouč Sam Hallam zařadil do čtyřiadvacetičlenného výběru na první díl Euro Hockey Tour v sezoně také tři nováčky.

PostJménoKlub
BrankářArvid HolmRögle
BrankářJacob JohanssonTimra
ObránceAxel AnderssonBrynäs
ObránceRobert HäggBrynäs
ObránceGabriel CarlssonFärjestad
ObránceJoel PerssonVäxjö
ObránceTim HeedAmbri-Piotta/Švýcarsko
ObránceErik BrännströmLausanne/Švýcarsko
ObránceJacob LarssonRapperswil-Jona/Švýcarsko
ObránceAnton LindholmBern/Švýcarsko
ÚtočníkRasmus AsplundRögle
ÚtočníkAnton BengtssonRögle
ÚtočníkFelix NilssonRögle
ÚtočníkJacob de la RoseFribourg-Gottéron/Švýcarsko
ÚtočníkMarcus SörensenFribourg-Gottéron/Švýcarsko
ÚtočníkNicklas BäckströmBrynäs
ÚtočníkChristoffer EhnLinköping
ÚtočníkRickard HuggSkelleftea AIK
ÚtočníkMax FribergFrölunda
ÚtočníkIsac HedqvistLulea
ÚtočníkLinus JohanssonFärjestad
ÚtočníkJesper FrödénCurych/Švédsko
ÚtočníkMarcus SylvegardBiel-Bienne/Švýcarsko
ÚtočníkAndreas WingerliZug/Švýcarsko

ŠVÝCARSKO

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér hokejistů Švýcarska Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má i jednoho nováčka, kterým je pětadvacetiletý obránce Nico Gross z Davosu. Z týmu suverénního lídra švýcarské ligy je v nominaci devět zástupců.

PostJménoKlub
BrankářSandro AeschlimannDavos
BrankářReto BerraFribourg-Gottéron
ObránceMichael ForaDavos
ObránceLukas FrickDavos
ObránceNico GrossDavos
ObránceSven JungDavos
ObránceTim BerniŽeneva
ObránceTobias GeisserZug
ObránceFabian HeldnerLausanne
ObránceDominik EgliFrölunda/Švédsko
ÚtočníkChristoph BertschyFribourg-Gottéron
ÚtočníkAttilio BiascaFribourg-Gottéron
ÚtočníkSandro SchmidFribourg-Gottéron
ÚtočníkTino KesslerDavos
ÚtočníkSimon KnakDavos
ÚtočníkValentin NussbaumerDavos
ÚtočníkKen JägerLausanne
ÚtočníkThéo RochetteLausanne
ÚtočníkTyler MoyRapperswil-Jona
ÚtočníkJonas TaibelRapperswil-Jona
ÚtočníkNicolas BaechlerCurych
ÚtočníkFabrice HerzogZug
ÚtočníkDario RohrbachLangnau
ÚtočníkCalvin ThürkaufLugano

Vítězové Karjala Cupu v posledních letech

RokVítěz
2024Finsko
2023Česko
2022Švédsko
2021Švédsko
2020Rusko
2019Česko
2018Rusko
2017Finsko
2016Rusko
2015Švédsko
