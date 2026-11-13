Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Finsko a Norsko zapověděly vstup ruským sportovcům, dokud bude pokračovat válka

Autor: ,
  7:15aktualizováno  7:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová. | foto: Profimedia.cz

Ruští sportovci se nebudou moci účastnit akcí ve Finsku a v Norsku, dokud neskončí válka na Ukrajině. Ve čtvrtek o tom rozhodly vlády obou zemí. Finové oznámili, že ruští sportovci nebudou mít možnost získat víza. „Dokud bude ruská agresivní válka pokračovat, ruští sportovci nemají ve Finsku co dělat.

„Jejich vstup do země by byl hrozbou pro mezinárodní vztahy Finska,“ uvedla ministryně zahraničních věcí Elina Valtonenová v prohlášení. Podle něj bude povolen vstup do země pouze těm ruským občanům, kteří jsou nezbytní pro národní zájmy Finska, jako je zajištění bezpečnosti.

Rozhodnutí vstoupí v platnost v pondělí 16. listopadu. To znamená, že ruští sportovci nebudou moci startovat mimo jiné na Světovém poháru ve skoku na lyžích, v severské kombinaci a běhu na lyžích v Ruce na konci listopadu.

V Helsinkách se bude konat také závod Grand Prix v krasobruslení a v březnu bude v Tampere mistrovství světa v krasobruslení. Ve startovní listině Grand Prix, která se uskuteční v závěru příštího týdne, jsou tři ruské sportovní dvojice včetně Anastasije Mišinové a Aleksandra Galljamova, které by případné vyřazení připravilo o šanci na postup do finále. Tu mají velkou po vítězství na podniku v Číně. Mezi muži by měl závodit Jevgenij Semeněnko, jenž byl v Číně třetí a rovněž může pomýšlet na postup.

Mezinárodní bruslařská unie (ISU) uvedla, že bere krok finské vlády na vědomí, ale dala najevo svůj nesouhlas. „ISU se domnívá, že sportovci by neměli být trestáni za činy svých vlád ve světě, kde bohužel probíhá mnoho konfliktů,“ uvedla unie v prohlášení. Od finských pořadatelů krasobruslařského šampionátu bude požadovat detailní informace k současné situaci.

Finský hokejový svaz se minulý týden postavil proti zápasům s Ruskem, kterému Sportovní arbitrážní soud umožnil návrat do mezinárodních turnajů. Bojkot utkání proti sborné pak vyhlásili také Norové, Švédové, Dánové, Lotyši a Češi. Český svaz ledního hokeje se chystá jednat s vládou o tom, jak zamezit účasti ruských hokejistek na lednovém mistrovství světa do 18 let v Ostravě.

Zpřísnit vízovou politiku vůči Rusku a také jeho spojenci Bělorusku se rozhodlo i Norsko. „Zmírnění omezení ze strany mezinárodních sportovních federací nyní umožňuje účast na soutěžích v Norsku více vrcholovým sportovcům z Ruska a Běloruska a jejich doprovodu. Vláda má v úmyslu jim zabránit ve vstupu do země po dobu trvání války na Ukrajině,“ uvedla vláda v prohlášení.

Ruští sportovci podle něj mohou být z Norska i vyhoštěni. „Norsko již má restriktivní vízovou politiku pro ruské a běloruské občany, ale nyní ještě zpřísňujeme kritéria pro to, kdo sem může cestovat,“ řekla ministryně spravedlnosti a veřejné bezpečnosti Astri Aasová-Hansenová. Změny mají vstoupit v platnost v brzké době.

Norská vláda upozornila na to, že ruská sportovní elita má úzké vazby na státní úřady a struktury. Proto podle ní nelze že účast Rusů v mezinárodních soutěžích oddělovat od ruské agrese proti Ukrajině.

„Od začátku invaze se Norská sportovní konfederace staví proti účasti Rusů a Bělorusů v mezinárodních soutěžích. Vzhledem k tomu, že Rusko pokračuje ve své brutální agresi, vláda nechce, aby ruští a běloruští profesionální sportovci a jejich doprovod směli na soutěže do Norska,“ řekla ministryně kultury a pro rovnost Lubna Jafferyová.

V Norsku začne příští týden v Lillehammeru Světový pohár ve skocích na lyžích a v prosinci budou v Trondheimu závodit běžci na lyžích.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Finsko a Norsko zapověděly vstup ruským sportovcům, dokud bude pokračovat válka

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová.

Írán hlásí zničení amerického radaru v Bahrajnu. Washington to zatím nepotvrdil

Ropný tanker Helga u terminálu v irácké Basře (24. dubna 2026)

Demonstrace na Letné 15. 11.: Pražská MHD posílí. Jak se dostat na Letnou a kde zaparkovat

Zaplněná Letenská pláň při akci, kterou svolal spolek Milion chvilek pro...

Zelenskyj se v Dublinu setkal s Babišem. Ocenil dodávku lokomotiv a další pomoc

Zelenskyj v Dublinu jednal s Babišem o podpoře Ukrajiny. (12. listopadu 2026)

Nosková prohrála, přesto ovládla skupinu. Na Turnaji mistryň postoupila i Siniaková

Zklamaná Linda Nosková ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells

Pátek třináctého: Letos vyšel v kalendáři třikrát. Kolik jich bude příští rok?

Pátek 13. - ilustrační foto

Evropané budou u jednání o míru s Ruskem, oznámili Kushner se Zelenským

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se v Dublinu setkali s...

Komentář

Výměna Kupky není pro ODS řešením. Dokud nevědí, co mají dělat, nemohou hledat nového šéfa

Předseda ODS Martin Kupka.

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku

Celosvětový výpadek ochromil Microsoft 365 a Outlook. Potíže hlásily statisíce uživatelů

Ilustrační foto.

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Summit jasně podpořil Ukrajinu, řekl irský premiér. Evropa odhalila priority pro mír

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...

Strmý pád automobilové říše. Mercedes přeruší investice a část továren asi uzavře

Mercedes-Benz

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.