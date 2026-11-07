ONLINE: Finsko - Česko, chytá Bednář, vyhrají hokejisté poprvé pod Motákem?

Národní tým zahájil Nocco Hockey Games před domácím publikem. Prosadili se Zohorna a Stránský, Češi ale Švédsku v O2 areně podlehli 2:3 po samostatných nájezdech.
ONLINE: Finsko - Česko
Utkání hokejové reprezentace sledujeme od 17.30 podrobně.
„Viděli jsme nasazení, bojovnost, obětavost a všechny atributy moderního hokeje. Potřebujeme ale vylepšit koncovku,“ hlásil Moták, pro něhož šlo o premiéru na reprezentační střídačce.
Do Helsinek s mužstvem odletěl v pátek odpoledne, už s sebou nevzal pětici z Pardubic (Červenka, Stránský, Tomášek, Smejkal, Košťálek), kterou v týdnu čeká utkání play off Ligy mistrů.
Česká sestava proti Finsku
Bednář (Frodl) – Kučeřík, Ticháček, J. Galvas, Šustr, L. Galvas, Zábranský, Kočí, Adámek – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (A) – O. Kovařčík, Špaček, Voženílek (C) – Rychlovský, Myšák, Bambula – Pavlík, Konečný, Kunc – Fridrich
V sobotu se k mužstvu naopak připojil Petr Fridrich. „Kvůli malinkým zdravotním problémům jsme chtěli mít rezervu a jistotu, že budeme mít na víkend dost útočníků,“ vysvětloval asistent trenéra Richard Král.
Hráč finské SaiPy o tom věděl dopředu, jen si nechal poslat výstroj. V sestavě nechybí, oproti čtvrtečnímu duelu nastupují také Bednář, Ticháček, Pavlík, Kunc a Ondřej Kovařčík.
Finové otevřeli nový ročník Euro Hockey Tour výhrou 3:1 nad Švýcarskem. Češi se střetávají se severským soupeřem poprvé od květnového čtvrtfinále mistrovství světa, které s pozdějšími šampiony prohráli 1:4.
Kdo bude úspěšnější tentokrát?
Saarinen (Rimpinen) – Rindell, Lehtonen (C), Järventie, Kuokkanen, Innala, Honka, Riikola – Nurmi, Lammikko (A), Rautiainen – Kukkonen, Pakarinen (A), Borgström – Mäkiaho, P. Seppälä, Erholtz – Päivärinta, Päkkilä.
Bednář (Frodl) – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (A), Kučeřík, Ticháček, Kovařčík, Špaček, Voženílek (C) – J. Galvas, Šustr, Rychlovský – Myšák, Bambula, T. Galvas – Zábranský, Pavlík, Konečný – Kunc, Kočí, Adámek.
Rozhodčí: Holm Christoffer, Holm Mikael – Niiranen, PekkalaPřejít na online reportáž