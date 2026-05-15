ONLINE: Finsko - Německo 1:0. Favorit uspěl v přesilovce, trefil se Lundell

Mistrovství světa otevírá dvěma zápasy i skupina A v Curychu. Do turnaje od 16.20 vstupují Finsko s Německem, ve 20.20 se v repríze loňského finále střetnou výběry USA a Švýcarska. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Oiva Keskinen a Jakob Webe bojují o puk. | foto: AP

Finský výběr se na turnaji ve Švýcarsku může pyšnit 12 posilami z NHL, klíčovými hráči budou Aleksander Barkov a Anton Lundell. Do nominace se dostal také Mikael Seppälä z pražské Sparty, na soupisce ale zatím nefiguruje. Na posledních třech turnajích se Finové nedostali dál než do čtvrtfinále, na květnovém MS o účast v play off zabojují o to víc.

Tři posily z NHL na turnaji představí německý tým. Další členy výběru posbíral trenér trenér Harold Kreis v tamní hokejové lize, nejčastěji v Berlíně a Mnichově. Čerstvou posilou západních sousedů je třiadvacetiletý německý útočník Lukas Reichel z Bostonu. Synovec naganského šampiona Roberta Reichela se představí již na třetím MS za sebou.

Poslední vzájemný zápas odehrály týmy v květnu 2023 a vítězství si připsalo Finsko. Suomi dominovalo i v předchozích vzájemných utkáních, do mistrovství světa jdou však oba týmy s čistým štítem.

Mistrovství světa v hokeji 2026
15. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Finsko : Německo 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
8:33 A. Lundell (T. Teräväinen, A. Barkov)
Sestavy:
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - T. Teräväinen, A. Barkov, S. Manninen - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - J. Puljujärvi, A. Räty, J. Kuokkanen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, E. Mik - L. Hüttl, L. Gawanke - M. Weber - A. Ehl, M. Michaelis, D. Kahun - A. Eder, J. Samanski, F. Tiffels - D. Fischbuch, S. Loibl, P. Tuomie - N. Krämmer, M. Wiederer, M. Kastner - S. Dove-McFalls

Vyloučení: 0:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

USA přivezlo do Švýcarska velmi mladý tým, přesto jsou jako na každém velkém turnaji aspiranty na medaile. Největší hvězdou obhájců únorového olympijského zlata bude útočník Matthew Tkachuk z Floridy.

Švýcarský tým odehraje turnaj před domácími fanoušky. Nejen prostředí Swiss Life Areny v Curychu přilákalo do kádru helvétského kříže šest posil z NHL včetně Romana Josiho a Tima Meiera. Po stříbrných medailích z posledních dvou šampionátů bude chtít švýcarský výběr zakončit turnaj zlatou tečkou.

V pátečním utkání si týmy zopakují loňské finále MS ve Švédsku, kde USA zvítězilo 1:0 po prodloužení.

USA : Švýcarsko
