Konferenční liga Fiorentina - Olomouc: Kde sledovat zápas živě v televizi?

  13:22
Fotbalisty Olomouce čeká hned na úvod Konferenční ligy ostrý test. V prvním duelu nastoupí na stadionu italské Fiorentiny. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Kryštof Daněk z Olomouce (uprostřed). | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Fiorentina – Olomouc živě?

Utkání 1. kola ligové fáze Konferenční ligy Fiorentina – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas na Stadio Artemio Franchi ve čtvrtek 2. října od 21:00.

Stanici naladíte u těchto operátorů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Fiorentina – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Fiorentina v nedělním ligovém utkání hrála bez branek na hřišti Pisy
  • Bod brala o víkendu i Olomouc, která v sobotu v Ďolíčku remizovala 2:2 s domácími Bohemians.

Fiorentina – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 2. října, 21:00.
Rozhodčí: Badstübner - Günsch, Hüwe - Brand (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy:
Fiorentina: De Gea - Pongračič, Marí, Ranieri - Dodo, Mandragora, Fagioli, Fazzini, Gosens - Džeko, Gudmundsson.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Huk, Sláma - Breite, Beran - Navrátil, Tkáč, Dolžnikov - Mikulenka.
Absence: Kean (disc. trest), Lamptey (zranění), Kouamé (zranění + není na soupisce) - Spáčil, Vašulín (oba zranění), Kliment, Muritala, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Leibl, Trefil, Vraštil (všichni nejsou na soupisce), Král (nejistý start).

VIZITKA SOUPEŘE

ACF FIORENTINA

Rok založení: 29. srpna 1926
Klubové barvy: fialová a bílá (“Viola“)
Web: acffiorentina.com

Největší úspěchy:

  • 2× mistr italské ligy (Serie A) (1955-56, 1968-69)
  • 6× vítěz Coppa Italia
  • 1× vítěz Supercoppa Italiana
  • 1× vítěz poháru Poháru vítězů pohárů (1960-61)

Stadion: Stadio Artemio Franchi (kapacita cca 43 000 diváků)

Trenér: Stefano Pioli

Současné opory: Robin Gosens, Rolando Mandragora, Moise Kean (v trestu)

Zajímavosti před zápasem Fiorentina – Olomouc:

  • České týmy v pohárech nad italskými soupeři 8x po sobě nevyhrály Fiorentina v 9 pohárových duelech s českými soupeři neprohrála a 3x za sebou s nimi neinkasovala, naposledy vyřadila vloni ve čtvrtfinále Konferenční ligy Plzeň po remíze 0:0 venku a vítězství 2:0 po prodloužení doma
  • oba týmy 4 soutěžní zápasy po sobě nezvítězily
  • za Fiorentinu hraje bývalý útočník Teplic Edin Džeko
  • bývalý obránce Olomouce Ujfaluši hrával za Fiorentinu
  • Fiorentina v závěrečném 4. předkole vyřadila Žytomyr po výhrách 3:0 venku a 3:2 doma
  • Fiorentina hraje Konferenční ligu počtvrté za sebou, dvakrát postoupila do finále a v minulém ročníku do semifinále
  • Fiorentina prohrála jediné z posledních 7 pohárových utkání
  • Fiorentina doma v pohárech 15x po sobě neprohrála
  • Fiorentina doma 2x za sebou prohrála
  • Olomouc se z italských soupeřů dosud v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) utkala jen s Juventusem Turín v Poháru UEFA 1992/93 a prohrála 1:2 doma a 0:5 venku
  • Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla po porážkách 0:3 venku a 0:2 doma s Malmö
  • Olomouc se do evropských pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi si zahraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc v pohárech prohrála poslední 4 zápasy, navíc bez vstřelené branky
  • Olomouc z posledních 6 soutěžních venkovních duelů 5x prohrála a jednou remizovala

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Fiorentina velkým favoritem. Na její výhru nabízí kurz

Fiorentina – OlomoucVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,275,7311,2

