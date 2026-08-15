ONLINE: Pardubice - Boleslav 1:0, domácí fotbalisty posílá do vedení Patrák

Pardubice neuspěly s Hradcem Králové, Jabloncem a ani ve třetím kole se Slavií. Spolu se Zlínem tak zůstávají na dně tabulky bez bodu.
Boleslav se nabudila vítězstvím na Artisu Brno, pak remizovala v Olomouci a před týdnem na svém stadionu senzačně zneškodnila Spartu, díky čemuž drží skvělou třetí příčku v tabulce.
Pardubice : Ml. Boleslav 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
10. V. Patrák
10. V. Patrák
Góly:
Sestavy:
V. Neuman - T. Jelínek, S. Bammens, J. Trédl - E. Godwin, S. Šimek, T. Boledovič, T. Solil - M. Hlavatý, V. Drchal, V. Patrák (33. D. Smékal)
V. Neuman - T. Jelínek, S. Bammens, J. Trédl - E. Godwin, S. Šimek, T. Boledovič, T. Solil - M. Hlavatý, V. Drchal, V. Patrák (33. D. Smékal)
Náhradníci:
J. Šerák, M. Icha, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, D. Simon, E. Samuel, B. Sljubyk, J. Zima, M. Reil
J. Šerák, M. Icha, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, D. Simon, E. Samuel, B. Sljubyk, J. Zima, M. Reil
Náhradníci:
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Kolářík
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Kolářík
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Žluté karty:
18. E. Godwin
18. E. Godwin
Žluté karty: