ONLINE: Pardubice - Boleslav 1:0, domácí fotbalisty posílá do vedení Patrák

Autor:
  17:01
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Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tomáše Solila v utkání proti Slavii. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na východě Čech navazují na senzační skalp Sparty. Fotbalisté Mladé Boleslavi avšak čelí dychtivým Pardubicím, které stále čekají na první výhru. Zápas čtvrtého kola nejvyšší soutěže můžete od 17:00 sledovat v podrobné reportáži.

Pardubice neuspěly s Hradcem Králové, Jabloncem a ani ve třetím kole se Slavií. Spolu se Zlínem tak zůstávají na dně tabulky bez bodu.

Boleslav se nabudila vítězstvím na Artisu Brno, pak remizovala v Olomouci a před týdnem na svém stadionu senzačně zneškodnila Spartu, díky čemuž drží skvělou třetí příčku v tabulce.

Chance Liga 2026/2027
15. 8. 2026 17:00
Zápas probíhá
Pardubice : Ml. Boleslav 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
10. V. Patrák
Góly:
Sestavy:
V. Neuman - T. Jelínek, S. Bammens, J. Trédl - E. Godwin, S. Šimek, T. Boledovič, T. Solil - M. Hlavatý, V. Drchal, V. Patrák (33. D. Smékal)
Sestavy:
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Náhradníci:
J. Šerák, M. Icha, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, D. Simon, E. Samuel, B. Sljubyk, J. Zima, M. Reil
Náhradníci:
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Kolářík
Žluté karty:
18. E. Godwin
Žluté karty:
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