Flamíková se Šantrůčkovou získaly na ME stříbro na dvojce bez kormidelnice

Autor:
  12:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v Lucernu. | foto: ČTK

Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varese nestačily jen na suverénní Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. O medaili dlouho jela i párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal, nakonec obsadila páté místo. Dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil skončil šestý.

Flamíková se Šantrůčkovou, které v letošní sezoně ovládly Světový pohár, se od počátku držely v boji o medaile. Po polovině finále byly třetí, poté se dostaly před Italky a v cíli na ně měly více než sekundový náskok. Za Rumunkami zaostaly o sedm sekund.

České veslařky v Itálii korunovaly vydařenou sezonu první medailí z velké seniorské akce. Loni byly svěřenkyně trenéra Petra Blechy šesté na mistrovství Evropy a osmé na světovém šampionátu. O dosud poslední českou medaili na ME se předloni postaraly skifařky Alice Prokešová a v kategorii lehkých vah Kristýna Neuhortová.

Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek, Smejkal se po 1500 metrech držela na třetím místě, ale v závěrečné pětistovce českým veslařům došly síly a předstihli je Chorvaté a Rumuni. Páté místo je nicméně nejlepším výsledkem v této disciplíně od roku 2012. Zlato slavilo Německo.

Neděla s Podrazilem, kteří ovládli páteční semifinále, dnes na nejlepší nestačili a ve finále skončili poslední šestí. O jednu příčku tak na dvojskifu vylepšili loňské sedmé místo na dvojce bez kormidelníka. Zvítězili Srbové Martin Mackovič a Nikolaj Pimenov.

Ženská párová čtyřka Markéta Nedělová, Marie Doležalová, Alžběta Zavadilová, Eliška Švejdová byla ve finále B druhá, čtyřka bez kormidelníka Tomáš Šišma, David Vyhnal, Vít Baldinus, Jan Chládek třetí. V obou závodech se představily jen tři posádky. Finále B čeká po dnešním pátém místě v semifinále i skifařku Prokešovou.

Mistrovství Evropy ve veslování ve Varese (Itálie):

MUŽI
Dvojskif: 1. Mackovič, Pimenov (Srb.) 6:04,45, 2. Horta, Conde (Šp.) 6:06,22, 3. M. Sinkovič, V. Sinkovič (Chorv.) 6:08,35, ...6. Podrazil, Neděla (ČR) 6:22,55.
Párová čtyřka: 1. Německo (Weber, Heinrich, Gelsen, Hohensee) 5:37,21, 2. Polsko 5:38,24, 3. Chorvatsko 5:40,40, ...5. Česko (Zindulka, Čížek, Ježek, Smejkal ) 5:44,53.
Dvojka bez kormidelníka: 1. Berariu, Lehaci (Rum.) 6:15,62, 2. Dov. Stankunas, Dom. Stankunas (Lit.) 6:18,29, 3. Lodo, Codato (It.) 6:18,78.
Čtyřka bez kormidelníka: 1. V. Británie (Bell, Ford, Brangan, O’Sullivan) 5:43,38, 2. Rumunsko 5:44,13, 3. Německo 5:46,22, ...finále B: 3. (celkově 9.) Česko (Šišma, Vyhnal, Baldinus, Chládek) 5:58,84.

ŽENY:
Dvojskif: 1. Klimovičová, Furmanová (Rus.) 6:44,78, 2. Kontuová, Anastasiaduová (Řec.) 6:46,10, 3. Kazlauskaiteová, Rimkuteová (Lit.) 6:46,66.
Párová čtyřka: 1. Švýcarsko (Wettsteinová, F. Lötscherová, Dupréová, L. Lötscherová) 6:12,17, 2. Německo 6:12,85, 3. Rumunsko 6:14,40,...finále B: 2. (celkově 8.) Česko (Nedělová, Doležalová, Zavadilová, Švejdová) 6:30,02.
Dvojka bez kormidelnice: 1. Adamová, Radisová (Rum.) 6:49,04, 2. Flamíková, Šantrůčková (ČR) 6:56,11, 3. Merianová, Codatová (It.) 6:57,29.
Čtyřka bez kormidelnice: 1. Británie (Marshallová, Brinkhoffová, Broughtonová, Youdová) 6:23,03, 2. Německo 6:24,65, 3. Rusko 6:25,26.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Trest pro Vondroušovou? Dopující sportovci by neměli mít výhodu proti těm, kteří nedopují

Markéta Vondroušová hraje forhend ve třetím kole US Open.

O víkendu ochlazení a déšť, v pondělí však na Česko udeří další vlna veder

V Česku se o víkendu ochladí, bude také pršet. Od pondělí však udeří další vlna...

Obrazem

Pláž, která vznikla ze skládky. Místo písku tam najdete miliony barevných sklíček

V současných vedrech hledají lidé po celém světě místa, kde se zchladit....

Flamíková se Šantrůčkovou získaly na ME stříbro na dvojce bez kormidelnice

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

Komentář

Porodnice nejsou volební artikl. Rodičky potřebují kvalitní péči, ne alibismus a nostalgii

V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické...

Nešťastné, ale jiný trest nebyl možný! Vyšla podrobná zpráva k Vondroušové

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

Čeští hasiči pomáhají s požáry ve Francii. Vodu čerpají i z jezírka Brada Pitta

Čeští hasiči zasahují u požárů ve Francii. Vodu berou například také z jezírka...

Čekstajl

Šéf zakázal chodit do práce jako na pláž? Letní průvodce kancelářskou módou

Kolekce Chanel, Couture jaro/léto 2026, Týden módy v Paříži, Francie - 27....

Kyjev je bez patriotů takřka bezbranný, ruské rakety v noci zabily devět lidí

Rusko stupňuje své útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Při nočních útocích...

Úhel pohledu

Kvůli vosímu hnízdu strhávat dům? Přesně tak působí plán zrušit deváté třídy

Kandidátku SPD a Trikolory do evropských voleb povede ekonom Petr Mach, bývalý...

Provoz v Hormuzském průlivu prudce klesá, v Ománu byl zasažen tanker

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Superdávka pro 238 tisíc domácnosti je tady. Třetina si polepší, polovina pohorší

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.