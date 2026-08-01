Flamíková se Šantrůčkovou získaly na ME stříbro na dvojce bez kormidelnice

Flamíková se Šantrůčkovou, které v letošní sezoně ovládly Světový pohár, se od počátku držely v boji o medaile. Po polovině finále byly třetí, poté se dostaly před Italky a v cíli na ně měly více než sekundový náskok. Za Rumunkami zaostaly o sedm sekund.
České veslařky v Itálii korunovaly vydařenou sezonu první medailí z velké seniorské akce. Loni byly svěřenkyně trenéra Petra Blechy šesté na mistrovství Evropy a osmé na světovém šampionátu. O dosud poslední českou medaili na ME se předloni postaraly skifařky Alice Prokešová a v kategorii lehkých vah Kristýna Neuhortová.
Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek, Smejkal se po 1500 metrech držela na třetím místě, ale v závěrečné pětistovce českým veslařům došly síly a předstihli je Chorvaté a Rumuni. Páté místo je nicméně nejlepším výsledkem v této disciplíně od roku 2012. Zlato slavilo Německo.
Neděla s Podrazilem, kteří ovládli páteční semifinále, dnes na nejlepší nestačili a ve finále skončili poslední šestí. O jednu příčku tak na dvojskifu vylepšili loňské sedmé místo na dvojce bez kormidelníka. Zvítězili Srbové Martin Mackovič a Nikolaj Pimenov.
Ženská párová čtyřka Markéta Nedělová, Marie Doležalová, Alžběta Zavadilová, Eliška Švejdová byla ve finále B druhá, čtyřka bez kormidelníka Tomáš Šišma, David Vyhnal, Vít Baldinus, Jan Chládek třetí. V obou závodech se představily jen tři posádky. Finále B čeká po dnešním pátém místě v semifinále i skifařku Prokešovou.
Mistrovství Evropy ve veslování ve Varese (Itálie):
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