Bylo to kontroverzní, řekl Balogun. Posílilo nás to, ale selhali jsme, tvrdil spoluhráč

Když v úterý nad ránem středoevropského času vyběhl na stadionu v Seattlu k rozcvičení, přivítal ho bouřlivý aplaus. To však bylo naposled, kdy jste si ho v utkání pořádně všimli.
Možná ještě devět minut před koncem, když za stavu 3:1 pro Belgii vystřelil, ale gólmana Courtoise nijak nevyděsil. Za chvíli střídal a Spojené státy dostaly v nastavení čtvrtý gól.
„Krutý konec měsíčního vzestupu,“ křičelo z titulků amerických médií.
„Nebyli jsme to my. Nebyl to to ten tým, který prezentoval během turnaje,“ řekl na tiskové konferenci trenér Mauricio Pochettino.
„Měli jsme velmi špatný den. Nesedlo nám to kolektivně ani individuálně. Bohužel, to se ve fotbale někdy stává. Jenže když se vám to stane na turnaji, jako je mistrovství světa, další šanci už nedostanete.“
Američané slyšeli chválu a obdiv, jak prolétli základní skupinou. Jak zvládli úvodní kolo play off proti Bosně, když hráli půlhodinu v deseti bez vyloučeného Baloguna.
Jenže právě kvůli následným událostem kolem nadaného útočníka, jenž patří Monaku, veškeré sympatie neamerického publika i zahraničních médií ztratili.
„Svlékli dres a místo něj na sebe vzali oblek politického vlivu. Zpochybnili taxativní červenou kartu pro Baloguna, na pomoc si vzali Bílý dům a agitaci prezidenta Donalda Trumpa, jako by fotbalová pravidla byla jen kus papíru, který lze přepsat telefonátem, politickým tlakem nebo laskavostí pro hostitelskou zemi,“ mohli jste se dočíst v evropských žurnálech.
„Belgie nečelila jen fotbalovému týmu, ale i faktu, že Spojené státy mají nárok na privilegia, kterých by se žádný jiný národ nikdy nedočkal. Proto skóre čtyři jedna bylo víc než jen výsledkem. Bylo to zasloužené ponížení pro tým, který se skrýval za politikou, a pohlavek pro FIFA, která sklonila hlavu před Trumpovým arogantním politickým vlivem.“
Američtí fotbalisté o tom po zápase mluvit nechtěli. Tvrdili, že všechny ty věci šly mimo ně, že se o detaily nezajímali. A odmítli, že by je celá kauza rozptylovala.
„Nemyslím si, že nás ten hluk nebo cokoli jiného nějak ovlivnilo,“ řekl záložník Tyler Adams. „Spíš nás to v jistém smyslu povzbudilo. Měli jsme příležitost dokázat něco velkého, speciálního, ale selhali jsme.“
Po zápase přišel Balogun za belgickým trenérem Rudim Garciou a dlouze spolu mluvili.
„Chtěl jsem mu i Belgii pogratulovat a popřát hodně štěstí do zbytku turnaje,“ řekl Balogun.
„Vážím si toho, že za mnou přišel. Ta věc posledních dnů není jeho chyba. Neudělal nic špatného,“ zastal se ho belgický kouč.