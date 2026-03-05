Formule 1 v roce 2026: Program, týmy a kde závody sledovat

  8:28
Mistrovství světa jezdců formule 1 v roce 2026 má na programu 24 zastávek. Sezona startuje 8. března v Melbourne a vyvrcholí 6. prosince v Abú Zabí. Kompletní program závodů, aktuální výsledky, složení jednotlivých týmů i další důležité informace najdete v našem přehledu.

Lando Norris vyjíždí z boxů na trať v Abú Zabí. | foto: GIUSEPPE CACACEReuters

Formule 1 letos navštíví závody na pěti kontinentech. Z kalendáře mizí Velká cena Emilia Romagna v Imole, naopak Španělsko projde zásadní proměnou – tradiční Grand Prix Španělska se přesouvá na nový městský okruh v Madridu, zatímco Barcelona zůstává v seriálu pod názvem Velká cena Barcelony-Katalánska.

Program závodů MS formule 1 v roce 2026

DatumČasZávod
08. 03.05:00VC Austrálie (Albert Park)
15. 03.08:00VC Číny (Šanghaj)
29. 03.07:00VC Japonska (Suzuka)
12. 04.17:00VC Bahrajnu (Sakhir)
19. 04.19:00VC Saúdské Arábie (Džidda)
03. 05.22:00VC Miami (Miami)
24. 05.22:00VC Kanady (Montreal)
07. 06.15:00VC Monaka (Monako)
14. 06.15:00VC Barcelony-Katalánska (Barcelona)
28. 06.15:00VC Rakouska (Spielberg)
05. 07.16:00VC Velké Británie (Silverstone)
19. 07.15:00VC Belgie (Spa-Francorchamps)
26. 07.15:00VC Maďarska (Hungaroring)
23. 08.15:00VC Nizozemska (Zandvoort)
06. 09.15:00VC Itálie (Monza)
13. 09.15:00VC Španělska (Madrid)
26. 09.13:00VC Ázerbájdžánu (Baku)
11. 10.14:00VC Singapuru (Marina Bay)
25. 10.21:00VC USA (Austin)
01. 11.21:00VC Mexika (Mexico City)
08. 11.18:00VC Brazílie (Interlagos)
22. 11.05:00VC Las Vegas (Las Vegas)
29. 11.17:00VC Kataru (Lusail)
06. 12.14:00VC Abú Zabí (Yas Marina)

Týmy a jezdci formule 1 v roce 2026

  • Premiéra ve formuli čeká americkou stáj Cadillac, která vsadila na zkušenou dvojicí jezdců Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
  • Nováčkem je i stáj Audi, která převzala tým Kick Sauber; prorazit se pokusí dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto.
  • Ze stáje Red Bull odchází Júki Cunoda. Maxe Verstappena doplní Isack Hadjar. Uvolněné místo po Hadjarovi v týmu Racing Bulls zabral Arvid Lindblad – osmnáctiletý debutant v seriálu formule 1.
TýmJezdec 1Jezdec 2
AlpinePierre Gasly (Francie)Franco Colapinto (Argentina)
Aston MartinFernando Alonso (Španělsko)Lance Stroll (Kanada)
AudiNico Hülkenberg (Německo)Gabriel Bortoleto (Brazílie)
CadillacSergio Pérez (Mexiko)Valtteri Bottas (Finsko)
FerrariCharles Leclerc (Monako)Lewis Hamilton (Velká Británie)
HaasEsteban Ocon (Francie)Oliver Bearman (Velká Británie)
McLarenLando Norris (Velká Británie)Oscar Piastri (Austrálie)
MercedesGeorge Russell (Velká Británie)Kimi Antonelli (Itálie)
Racing BullsLiam Lawson (Nový Zéland)Arvid Lindblad (Švédsko)
Red BullMax Verstappen (Nizozemsko)Isack Hadjar (Francie)
WilliamsAlexander Albon (Thajsko)Carlos Sainz (Španělsko)

Kde sledovat závody formule 1 v roce 2026 živě:

Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Fanoušci motorsportu jistě ocení, že nejde jen o hlavní závod, ale i o kvalifikace, sprinty a tréninky.

Podrobný program závodů včetně tréninků, kvalifikací a sprintů, profily tratí a další detaily najdete na oficiálních stránkách F1.

Jak vypadala sezona F1 v roce 2025?

V polovině loňské sezony se zdálo, že je rozhodnuto – tým McLaren byl suverénní, Norris s Piastrim dominovali a nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace mohla změnit.

V Red Bullu však konečně přišli na to, jak dostat z vozu další rychlost, a od Velké ceny Itálie v Monze byl z Verstappena opět postrach soupeřů – vyhrál a začal stahovat náskok McLarenu. Pomohla mu i změna atmosféry v týmu: po odchodu šéfa stáje Christiana Hornera se z rozhádaného Red Bullu opět stala jedna rodina.

Sezona, která se zdála být v podstatě rozhodnutá, nakonec nabídla nevídané drama – v závěrečném dějství bojovali o titul hned tři jezdci. Poslední závod v Abú Zabí ovládl Verstappen, ale výhra mu na titul nestačila – Lando Norris kontroloval závod ze třetího místa a o pouhé dva body se premiérově stal mistrem světa. McLaren slavil poprvé od roku 2008, kdy se v jeho barvách zaskvěl tehdy ještě mladý a talentovaný Lewis Hamilton.

Bodovací systém jezdců ve formuli 1 2026

Velká cena (Grand Prix)

PoziceBody
1. místo25
2. místo18
3. místo15
4. místo12
5. místo10
6. místo8
7. místo6
8. místo4
9. místo2
10. místo1

Sprint

PoziceBody
1. místo8
2. místo7
3. místo6
4. místo5
5. místo4
6. místo3
7. místo2
8. místo1

🏆 Výsledky sezony 2025 – Pořadí jezdců

PořadíJezdecTýmBody
1.Lando Norris (VB)McLaren423
2.Max Verstappen (Niz.)Red Bull Racing421
3.Oscar Piastri (Aus.)McLaren410
4.George Russell (VB)Mercedes319
5.Charles Leclerc (Mon.)Ferrari242
6.Lewis Hamilton (VB)Ferrari156
7.Kimi Antonelli (Itálie)Mercedes150
8.Alexander Albon (Thajsko)Williams73
9.Carlos Sainz (Španělsko)Williams64
10.Fernando Alonso (Španělsko)Aston Martin56
11.Nico Hülkenberg (Německo)Kick Sauber51
12.Isack Hadjar (Francie)Racing Bulls51
13.Oliver Bearman (VB)Haas41
14.Liam Lawson (Nový Zéland)Racing Bulls38
15.Esteban Ocon (Francie)Haas38
16.Lance Stroll (Kanada)Aston Martin33
17.Júki Cunoda (Japonsko)Red Bull Racing33
18.Pierre Gasly (Francie)Alpine22
19.Gabriel Bortoleto (Brazílie)Kick Sauber19
20.Franco Colapinto (Argentina)Alpine0
21.Jack Doohan (Austrálie)Alpine0

🏆 Výsledky sezony 2025 – Pohár konstruktérů

PořadíTýmBody
1.McLaren833
2.Mercedes469
3.Red Bull Racing451
4.Ferrari398
5.Williams137
6.Racing Bulls92
7.Aston Martin89
8.Haas79
9.Kick Sauber70
10.Alpine22

