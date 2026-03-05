Formule 1 letos navštíví závody na pěti kontinentech. Z kalendáře mizí Velká cena Emilia Romagna v Imole, naopak Španělsko projde zásadní proměnou – tradiční Grand Prix Španělska se přesouvá na nový městský okruh v Madridu, zatímco Barcelona zůstává v seriálu pod názvem Velká cena Barcelony-Katalánska.
Program závodů MS formule 1 v roce 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|08. 03.
|05:00
|VC Austrálie (Albert Park)
|15. 03.
|08:00
|VC Číny (Šanghaj)
|29. 03.
|07:00
|VC Japonska (Suzuka)
|12. 04.
|17:00
|VC Bahrajnu (Sakhir)
|19. 04.
|19:00
|VC Saúdské Arábie (Džidda)
|03. 05.
|22:00
|VC Miami (Miami)
|24. 05.
|22:00
|VC Kanady (Montreal)
|07. 06.
|15:00
|VC Monaka (Monako)
|14. 06.
|15:00
|VC Barcelony-Katalánska (Barcelona)
|28. 06.
|15:00
|VC Rakouska (Spielberg)
|05. 07.
|16:00
|VC Velké Británie (Silverstone)
|19. 07.
|15:00
|VC Belgie (Spa-Francorchamps)
|26. 07.
|15:00
|VC Maďarska (Hungaroring)
|23. 08.
|15:00
|VC Nizozemska (Zandvoort)
|06. 09.
|15:00
|VC Itálie (Monza)
|13. 09.
|15:00
|VC Španělska (Madrid)
|26. 09.
|13:00
|VC Ázerbájdžánu (Baku)
|11. 10.
|14:00
|VC Singapuru (Marina Bay)
|25. 10.
|21:00
|VC USA (Austin)
|01. 11.
|21:00
|VC Mexika (Mexico City)
|08. 11.
|18:00
|VC Brazílie (Interlagos)
|22. 11.
|05:00
|VC Las Vegas (Las Vegas)
|29. 11.
|17:00
|VC Kataru (Lusail)
|06. 12.
|14:00
|VC Abú Zabí (Yas Marina)
Týmy a jezdci formule 1 v roce 2026
- Premiéra ve formuli čeká americkou stáj Cadillac, která vsadila na zkušenou dvojicí jezdců Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
- Nováčkem je i stáj Audi, která převzala tým Kick Sauber; prorazit se pokusí dvojice Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto.
- Ze stáje Red Bull odchází Júki Cunoda. Maxe Verstappena doplní Isack Hadjar. Uvolněné místo po Hadjarovi v týmu Racing Bulls zabral Arvid Lindblad – osmnáctiletý debutant v seriálu formule 1.
|Tým
|Jezdec 1
|Jezdec 2
|Alpine
|Pierre Gasly (Francie)
|Franco Colapinto (Argentina)
|Aston Martin
|Fernando Alonso (Španělsko)
|Lance Stroll (Kanada)
|Audi
|Nico Hülkenberg (Německo)
|Gabriel Bortoleto (Brazílie)
|Cadillac
|Sergio Pérez (Mexiko)
|Valtteri Bottas (Finsko)
|Ferrari
|Charles Leclerc (Monako)
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Haas
|Esteban Ocon (Francie)
|Oliver Bearman (Velká Británie)
|McLaren
|Lando Norris (Velká Británie)
|Oscar Piastri (Austrálie)
|Mercedes
|George Russell (Velká Británie)
|Kimi Antonelli (Itálie)
|Racing Bulls
|Liam Lawson (Nový Zéland)
|Arvid Lindblad (Švédsko)
|Red Bull
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Isack Hadjar (Francie)
|Williams
|Alexander Albon (Thajsko)
|Carlos Sainz (Španělsko)
Kde sledovat závody formule 1 v roce 2026 živě:
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Fanoušci motorsportu jistě ocení, že nejde jen o hlavní závod, ale i o kvalifikace, sprinty a tréninky.
Podrobný program závodů včetně tréninků, kvalifikací a sprintů, profily tratí a další detaily najdete na oficiálních stránkách F1.
Jak vypadala sezona F1 v roce 2025?
V polovině loňské sezony se zdálo, že je rozhodnuto – tým McLaren byl suverénní, Norris s Piastrim dominovali a nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace mohla změnit.
V Red Bullu však konečně přišli na to, jak dostat z vozu další rychlost, a od Velké ceny Itálie v Monze byl z Verstappena opět postrach soupeřů – vyhrál a začal stahovat náskok McLarenu. Pomohla mu i změna atmosféry v týmu: po odchodu šéfa stáje Christiana Hornera se z rozhádaného Red Bullu opět stala jedna rodina.
Sezona, která se zdála být v podstatě rozhodnutá, nakonec nabídla nevídané drama – v závěrečném dějství bojovali o titul hned tři jezdci. Poslední závod v Abú Zabí ovládl Verstappen, ale výhra mu na titul nestačila – Lando Norris kontroloval závod ze třetího místa a o pouhé dva body se premiérově stal mistrem světa. McLaren slavil poprvé od roku 2008, kdy se v jeho barvách zaskvěl tehdy ještě mladý a talentovaný Lewis Hamilton.
Bodovací systém jezdců ve formuli 1 2026
Velká cena (Grand Prix)
|Pozice
|Body
|1. místo
|25
|2. místo
|18
|3. místo
|15
|4. místo
|12
|5. místo
|10
|6. místo
|8
|7. místo
|6
|8. místo
|4
|9. místo
|2
|10. místo
|1
Sprint
|Pozice
|Body
|1. místo
|8
|2. místo
|7
|3. místo
|6
|4. místo
|5
|5. místo
|4
|6. místo
|3
|7. místo
|2
|8. místo
|1
🏆 Výsledky sezony 2025 – Pořadí jezdců
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Body
|1.
|Lando Norris (VB)
|McLaren
|423
|2.
|Max Verstappen (Niz.)
|Red Bull Racing
|421
|3.
|Oscar Piastri (Aus.)
|McLaren
|410
|4.
|George Russell (VB)
|Mercedes
|319
|5.
|Charles Leclerc (Mon.)
|Ferrari
|242
|6.
|Lewis Hamilton (VB)
|Ferrari
|156
|7.
|Kimi Antonelli (Itálie)
|Mercedes
|150
|8.
|Alexander Albon (Thajsko)
|Williams
|73
|9.
|Carlos Sainz (Španělsko)
|Williams
|64
|10.
|Fernando Alonso (Španělsko)
|Aston Martin
|56
|11.
|Nico Hülkenberg (Německo)
|Kick Sauber
|51
|12.
|Isack Hadjar (Francie)
|Racing Bulls
|51
|13.
|Oliver Bearman (VB)
|Haas
|41
|14.
|Liam Lawson (Nový Zéland)
|Racing Bulls
|38
|15.
|Esteban Ocon (Francie)
|Haas
|38
|16.
|Lance Stroll (Kanada)
|Aston Martin
|33
|17.
|Júki Cunoda (Japonsko)
|Red Bull Racing
|33
|18.
|Pierre Gasly (Francie)
|Alpine
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto (Brazílie)
|Kick Sauber
|19
|20.
|Franco Colapinto (Argentina)
|Alpine
|0
|21.
|Jack Doohan (Austrálie)
|Alpine
|0
🏆 Výsledky sezony 2025 – Pohár konstruktérů
|Pořadí
|Tým
|Body
|1.
|McLaren
|833
|2.
|Mercedes
|469
|3.
|Red Bull Racing
|451
|4.
|Ferrari
|398
|5.
|Williams
|137
|6.
|Racing Bulls
|92
|7.
|Aston Martin
|89
|8.
|Haas
|79
|9.
|Kick Sauber
|70
|10.
|Alpine
|22