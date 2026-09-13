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F1 ONLINE: Kdo vyhraje premiérový závod v Madridu? Kvalifikaci ovládl šampion Norris

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  14:31aktualizováno  14:31
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Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring.

Lewis Hamilton projíždí zatáčkou La Monumental na okruhu Madring. | foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
40 fotografií
Dokonalým kolem v závěru sebral Lando Norris pole position suverénovi letošní sezony Kimimu Antonellimu a postavil svůj mclaren na první příčku na startu. Ale favoritem dál zůstává lídr šampionátu s rychlým vozem mercedes. Velká cena Španělska v ulicích Madridu startuje v 15.00.

Norris si pro třetí pole position v sezoně dojel s náskokem 11 tisícin sekundy. Start z prvního místa si zajistil navzdory problémům s převodovkou, kvůli kterým ve druhém pátečním tréninku neodjel ani jedno kolo.

ONLINE: Velká cena Španělska F1

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Třetí příčku obsadil Max Verstappen s vozem Red Bullu, za ním odstartuje dvojice stáje Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc.

Velká cena Španělska 2026 se poprvé jede na novém okruhu v Madridu. Má 22 zatáček a kombinuje veřejné komunikace s úseky vybudovanými v areálu IFEMA a jeho okolí.

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