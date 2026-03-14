Mercedes na vítězné vlně. Russell ovládl v Číně sprint, Antonelli kvalifikaci

Russell navázal po týdnu na triumf z úvodní Velké ceny Austrálie. Má nyní náskok 11 bodů na Leclerca a Antonelliho, který ve sprintu po startu z druhého místa dojel pátý za světovým šampionem Landem Norrisem z McLarenu.
Nebodoval čtyřnásobný mistr světa Max Vestappen z Red Bullu, který obsadil deváté místo.
„Nakonec to bylo docela zábavné. Roli hrála hodně strategie a způsob, jakým provádíte předjížděcí manévry. Není to jednoduché. Doufám, že se to hezky sledovalo. Sprinty bývají obvykle docela nudné,“ řekl před televizními kamerami Russell.
Vítěz páteční kvalifikace na sprint Russell udržel po startu vedení, ještě v prvním kole se ale před něj dostal Hamilton. Oba poté svedli několik soubojů. Teprve v šestém kole se Russell dostal před sedminásobného mistra světa natrvalo a začal si budovat náskok. O dvě kola později se před Hamiltona probojoval také Leclerc.
Potíže řešil naopak Antonelli. Italský jezdec klesl po nepovedeném startu na šestou příčku, poté dostal i desetisekundový trest za kolizi s Francouzem Isackem Hadjarem z Red Bullu.
Ve 13. kole odstavil vůz Nico Hülkenberg z Audi. Na trať musel safety car a většina jezdců to využila k výměně pneumatik. Po restartu si už Russell vedení pohlídal. V předposledním kole se na třetí místo před Norrise vrátil Hamilton.
Antonelli si pak vynahradil zklamání v kvalifikaci na hlavní závod. Vyhrál ji o 222 tisícin sekundy před Russellem, třetí byl Hamilton. Rodák z Boloni ve věku 19 let a 201 dnů překonal dosavadní věkový rekord Sebastiana Vettela z roku 2008. Když tehdy německý jezdec vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Itálie, bylo mu 21 let a 72 dní.
„Bylo to docela intenzivní. Jsem moc spokojený. Obešlo se to bez chyb a už se těším na zítřejší závod,“ uvedl Antonelli.
Russell měl v úvodu závěrečné části kvalifikace technické potíže. Nakonec se stihl vrátit z garáže na závěrečný pokus a třetího Hamiltona nechal za sebou o 129 tisícin sekundy. Mezi nejlepšími opět chyběli piloti Red Bullu - Verstappen byl osmý, Hadjar devátý.
Nedělní Velká cena Číny odstartuje v 8:00 SEČ.
Velká cena Číny
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji
Sprint: 1. Russell (Brit./Mercedes) 33:38,998, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,674, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -2,554, 4. Norris (Brit./McLaren) -4,433, 5. Antonelli (It./Mercedes) -5,688, 6. Piastri (Austr./McLaren) -6,809.
Průběžné pořadí MS: 1. Russell 33, 2. Antonelli 22, 3. Leclerc 22, 4. Hamilton 18, 5. Norris 15, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) 8.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 55, 2. Ferrari 40, 3. McLaren 18, 4. Red Bull 8, 5. Haas 7, 6. Racing Bulls 6.
valifikace na hlavní závod: 1. Antonelli 1:32,064, 2. Russell -0,222, 3. Hamilton -0,351, 4. Leclerc -0,364, 5. Piastri -0,486, 6. Norris -0,544.