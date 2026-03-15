F1 ONLINE: Do vedení jdou mercedesy, porouchané mclareny neodstartovaly

Kvalifikaci na nedělní hlavní závod vyhrál poprvé v kariéře Andrea Kimi Antonelli, který si zajistil pole position jako nejmladší jezdec v historii F1.
Antonelli si vynahradil zklamání ze sprintu v kvalifikaci na hlavní závod. Vyhrál ji o 222 tisícin sekundy před Russellem, třetí byl Hamilton.
Rodák z Boloni ve věku 19 let a 201 dnů překonal dosavadní rekord Sebastiana Vettela z roku 2008. Když tehdy německý jezdec vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Itálie, bylo mu 21 let a 72 dní.
Naopak se vůbec nedařilo čtyřnásobnému šampionovi Maxi Verstappenovi. Ve sprintu na body nedosáhl a v kvalifikaci se musel spokojit s osmým místem těsně před týmovým kolegou Isackem Hadjarem.
„Na autě nefunguje nic. Nemohu tlačit na výkon, jet na hraně. Každé kolo je boj o přežití, vůbec si to neužívám,“ prohlásil frustrovaný Nizozemec.