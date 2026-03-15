F1 ONLINE: Do vedení jdou mercedesy, porouchané mclareny neodstartovaly

  8:03aktualizováno  8:11
Tým Mercedes zatím letos neprohrál, v druhé Velké ceně v Číně ovládli jeho jezdci sprint i kvalifikaci. Budou Russell s Antonellim stejně dominantní i ve vlastní Grand Prix? V sobotu jim Hamilton s Leclercem s vozy ferrari nedali ani chvíli vydechnout, v závodě chtějí víc. Závod startuje v 8.00 SEČ.
Arvid Lindblad z Racing Bulls během kvalifikace na sprint ve Velké ceně Číny formule 1 | foto: Andy WongAP

Kvalifikaci na nedělní hlavní závod vyhrál poprvé v kariéře Andrea Kimi Antonelli, který si zajistil pole position jako nejmladší jezdec v historii F1.

Antonelli si vynahradil zklamání ze sprintu v kvalifikaci na hlavní závod. Vyhrál ji o 222 tisícin sekundy před Russellem, třetí byl Hamilton.

ONLINE: Velká cena Číny formule 1

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Rodák z Boloni ve věku 19 let a 201 dnů překonal dosavadní rekord Sebastiana Vettela z roku 2008. Když tehdy německý jezdec vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Itálie, bylo mu 21 let a 72 dní.

Naopak se vůbec nedařilo čtyřnásobnému šampionovi Maxi Verstappenovi. Ve sprintu na body nedosáhl a v kvalifikaci se musel spokojit s osmým místem těsně před týmovým kolegou Isackem Hadjarem.

„Na autě nefunguje nic. Nemohu tlačit na výkon, jet na hraně. Každé kolo je boj o přežití, vůbec si to neužívám,“ prohlásil frustrovaný Nizozemec.

Kimi Antonelli před startem Velké ceny Číny.
George Russell projíždí cílem sprintu v Šanghaji na prvním místě.
George Russell po vítězství ve sprintu.
Max Verstappen po sprintu, ve kterém nedosáhl na žádné body.
