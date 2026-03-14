Grand Prix Bahrajnu se měla jet 12. dubna a Velká cena Saúdské Arábie o týden později. Obě země byly zasaženy íránskými střelami v odvetě za útok USA a Izraele na Írán, který začal 28. února. Kvůli útokům, které zasáhly i letiště v Bahrajnu, zrušila už na začátku března společnost Pirelli chystané testování pneumatik na okruhu v Sáchiru.
Seriál mistrovství světa odstartoval minulý týden úvodní Grand Prix v Austrálii. V neděli je na programu Velká cena Číny v Šanghaji a třetí zastávka bude následovat za dva týdny v Japonsku. Po ní budou mít týmy po zrušení dvou závodů do Velké ceny Miami pětitýdenní pauzu.