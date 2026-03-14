Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí

Autor: ,
  23:48aktualizováno  23:48
Dubnové Velké ceny formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii se z bezpečnostních důvodů kvůli válečnému konfliktu s Íránem neuskuteční. Závody nebudou letos nahrazeny, takže sezona bude mít místo 24 jen 22 Velkých cen.

Lando Norris z McLarenu během tréninku v Bahrajnu | foto: Rula RouhanaReuters

Grand Prix Bahrajnu se měla jet 12. dubna a Velká cena Saúdské Arábie o týden později. Obě země byly zasaženy íránskými střelami v odvetě za útok USA a Izraele na Írán, který začal 28. února. Kvůli útokům, které zasáhly i letiště v Bahrajnu, zrušila už na začátku března společnost Pirelli chystané testování pneumatik na okruhu v Sáchiru.

Seriál mistrovství světa odstartoval minulý týden úvodní Grand Prix v Austrálii. V neděli je na programu Velká cena Číny v Šanghaji a třetí zastávka bude následovat za dva týdny v Japonsku. Po ní budou mít týmy po zrušení dvou závodů do Velké ceny Miami pětitýdenní pauzu.

Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

